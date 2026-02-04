CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Телеком Интернет Цифровизация ИТ в банках ИТ в госсекторе Конференции Импортонезависимость
|

Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2026» состоится 24 марта

CNews приглашает принять участие в конференции «Электронный документооборот и управление контентом» 24 марта

Регистрация по ссылке.

Основные вопросы конференции:

Российский рынок ЭДО

  • Как развивается российский рынок СЭД/ECM и какими темпами он растет?
  • Какие нормативные акты и инициативы государства оказывают наибольшее влияние на развитие рынка ЭДО?
  • Каков текущий уровень проникновения ЭДО в различных отраслях экономики России?
  • Насколько активно малый и средний бизнес использует системы ЭДО по сравнению с крупными корпорациями и госсектором?
  • Какие барьеры остаются наиболее значимыми для повсеместного перехода на безбумажный документооборот?

Российские решения

  • Как изменилась динамика рынка после ухода крупных иностранных вендоров?
  • Какие российские СЭД являются лидерами рынка и наиболее востребованы заказчиками?
  • Достигнут ли технологический суверенитет в области управления корпоративным контентом или сохраняется зависимость от импортных компонентов?
  • Как развивается рынок облачных решений для ЭДО и СЭД, и насколько они востребованы по сравнению с on-premise установками?
  • Какие конкретные бизнес-процессы чаще всего автоматизируются с помощью СЭД в России?

Технологии и решения

  • Какие инновационные технологии (искусственный интеллект, машинное обучение) активно внедряются в российские СЭД/ECM-решения?
  • Насколько зрелыми и функциональными являются российские решения для организации кадрового электронного документооборота (КЭДО)?
  • Как российские компании измеряют экономическую эффективность от внедрения систем электронного документооборота?
  • Какие требования к информационной безопасности являются ключевыми при выборе платформы ЭДО в России?
  • Каковы основные направления экспорта российских ИТ-решений в области СЭД/ECM на зарубежные рынки?

Проблемные точки

  • Какие проблемы возникают при интеграции российских СЭД с другими корпоративными системами (ERP, CRM) в рамках общей ИТ-экосистемы компании?
  • Как решается проблема длительного хранения электронных юридически значимых документов в соответствии с законодательными требованиями России?
  • Каковы основные отличия российского подхода к управлению контентом от мировых практик ECM?
  • С какими трудностями сталкиваются компании при обучении персонала работе с новыми системами ЭДО и преодолении сопротивления изменениям?
  • Какие основные риски (киберугрозы, регуляторные изменения, технологические сбои) необходимо учитывать участникам рынка ЭДО?

Будущее рынка

  • Каковы прогнозы развития рынка ЭДО в России на ближайшие 5-10 лет?
  • Как цифровой рубль может повлиять на финансовый и договорной документооборот в будущем?
  • Ожидается ли появление новых стандартов или форматов электронных документов в ближайшие годы?
  • В каких новых отраслях или сферах бизнеса ожидается взрывной рост внедрения ЭДО?
  • Станет ли когда-нибудь российский документооборот полностью безбумажным?

С докладами выступят:

Владимир Поляков, руководитель проектов направления ЭДО и прослеживаемости, «ДМ-Тех» (ГК «Детский мир»);
Виктория Бондарева, заместитель генерального директора, НПФ «Будущее»;
Алексей Остроушко, директор по информационным технологиям, Сеть клиник «Будь здоров»;
Виталий Слободин, руководитель направления развития ЭДО, «Росводоканал»;
Дарья Музанкова, менеджер по цифровизации HR, «Лента»;
Виктор Романенко, заместитель генерального директора по внутренним проектам и процессам, ТД «Ренна»;
Илья Шатунов, ведущий менеджер развития ЭДО и SAP, ГК «Мегаполис»;
Константин Архипов, ведущий скрам-мастер стрима «Среда ЭДО», МТС;
Татьяна Базанкова, руководитель проектов ЭДО в логистике, МТС;
Сергей Батурин, руководитель проектов развития ЭДО, ecom.tech (ex. Samokat.tech);
Анна Богдашкина, руководитель по стратегическому развитию, «ДОМ.РФ Технологии».

Приглашены к выступлению:

Илья Присяжнюк, заместитель начальника Управления ЭДО, ФНС России;
Вячеслав Агашков, заместитель руководителя ИТ-службы, «Башнефтегеофизика»;
Наталья Калашникова, руководитель проектов ЭДО, «ВТБ Лизинг»;
Рафаел Джалладян, начальник отдела систем электронного документооборота, НЛМК;
Оксана Андреева, руководитель портфеля продуктов ЭДО и EDI, «Магнит»;
Мария Бажайкина, директор департамента бизнес-администрирования и документооборота, концерн «Тракторные заводы»;
Ирина Байтина, руководитель Объединенного центра обработки документации и систем электронного документооборота, «Ренессанс страхование»;
Виктор Белонин, начальник отдела электронного документооборота, «Русал Менеджмент»;
Сергей Беляев, руководитель домена ЭДО, «Лента»;
Дмитрий Большаков, начальник управления развития систем документооборота и хранения, Газпромбанк;
Анна Воякина, начальник управления документооборота, «Московская биржа»;
Алексей Гончаров, руководитель группы Технический документооборот и управление данными, «Сибур диджитал»;
Жанна Горькова, руководитель Отдела документооборота, «Европродукт»;
Роман Деменков, начальник отдела развития ЭДО, «Т Плюс»;
Татьяна Дуганова, руководитель направления отдела делопроизводства.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Владимир Арлазаров, Smart Engines: ИИ должен стать частью повседневной среды, как электричество или интернет

Владельцы бывшего банка «Тинькофф» хотят выкупить виртуальный банк у «1С» и VK

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2026» состоится 2 апреля

ВТБ требует у «Ситроникса» вернуть полмиллиарда за ПО Microsoft

В России впервые аннулировали кредит, оформленный по SMS кибермошенниками

Конференция CNews «Информационная безопасность 2026» состоится 25 февраля

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Умные кольца против умных часов: плюсы, минусы и перспективы

Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: архитектор безупречного порядка

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще