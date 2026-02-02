ВТБ требует у «Ситроникса» вернуть полмиллиарда за ПО Microsoft

ВТБ через суд пытается взыскать с российского поставщика ПО Microsoft свыше 584 млн руб. по договору, заключенному в 2022 г.

ВТБ требует полмиллиарда

Как выяснил CNews, банк ВТБ подал иск на 584,8 млн руб. к поставщику «Ситроникс АЙ ТИ». Третьим лицом по иску выступает Microsoft Ireland Operations Limited. Это следует из картотеки арбитражных судов Москвы.

Иск был подан 30 декабря 2025 г. Заседание назначено на начало апреля 2026 г.

Банк обратился в суд в связи с неисполнением «Ситроникс АЙ ТИ» своих обязательств по сублицензионному договору за 2022 г., рассказал CNews представитель ВТБ.

Microsoft Ireland Operations Limited — дочернее подразделение корпорации Microsoft, зарегистрированное в Ирландии, которое выступает правообладателем и основным поставщиком программного обеспечения, облачных услуг (Azure, Microsoft 365) и лицензий для клиентов в Европе, включая Россию.

Напомним, в марте 2022 г. Microsoft объявила о приостановке продаж своих продуктов в России. Техподдержка продуктов также прекратилась.

Angel Bena / Pexels ВТБ намеревается через суд взыскать свыше 0,5 млрд за ПО Microsoft

Поэтому ВТБ пытается вернуть средства, оплаченные за ПО и техподдержку продуктов Microsoft, которые должна была поставить «Ситроникс АЙ ТИ».

Представители «Ситроникс АЙ ТИ» не ответили на запрос CNews.

Не первый спор

В 2023 г. ВТБ выиграл суд против интегратора «Энвижн», который был поглощен «Ситрониксом» (входит в АФК «Система»). «Энвижн» не смогла убедить суд в том, что банк ВТБ крупно ему задолжал за ПО Microsoft.

Как следует из судебных документов, интегратора и банк связывал договор от 23 декабря 2019 г., по которому «Энвижн» должен был предоставить ВТБ лицензии на ПО Microsoft на три года — 2020-2022 гг. Каждый договорной год обошелся заказчику в 767,6 млн руб.

Проблемы в отношениях партнеров возникли после того как 31 июля 2020 г. в России был принят федеральный закон «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ» (закон 265-ФЗ). В соответствии с ним, с 1 января 2021 г. бизнес-операции с программами, не включенными в реестр отечественного ПО при Минцифры, стали облагаться налогом на добавленную стоимость (НДС) в размере 20%.

В понимании «Энвижна», возникшие у него в этой связи издержки должен был компенсировать ВТБ. Сумма этих издержек за второй договорной (2021 г.) год была арифметически определена на уровне 141,4 млн руб. (вышеупомянутый «основной долг» по иску).

В ВТБ рассказали CNews, что новый иск не связан с вопросами изменения договорной цены в связи с изменением налогового регулирования (обложение операций НДС).

Суды вокруг Microsoft

Российские компании активно судятся с ООО «Майкрософт Рус» из-за приостановки лицензий, обновлений и облачных сервисов (Azure, Office 365) с 2022-2025 гг.

В марте 2025 г. Microsoft столкнулась с резким ростом судебных исков отечественных компаний к своей российской «дочке», которую она не торопится закрывать. С начала 2025 г. компании подали против представительства Microsoft четыре иска на 110 млн руб. в сумме. Для сравнения, за весь 2023 г. сумма требований к американской корпорации была на уровне 170 млн руб., в 2022 г. — 34,7 млн руб., в 2024 г. — и вовсе 26,6 млн руб.