CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Телеком Интернет Цифровизация ИТ в банках ИТ в госсекторе Конференции Импортонезависимость
| Фото: Photo by Markus Spiske on Unsplash |

Конференция CNews «Информационная безопасность 2026» состоится 25 февраля

CNews приглашает принять участие в конференции «Информационная безопасность 2026», которая состоится 25 февраля 2026 г.

Зарегистрироваться для участия в конференции можно по ссылке.

Шквал кибератак на российские компании не утихает — необходим постоянный мониторинг событий кибербезопасности. Государство обязывает переходить на российские и решения и вводит оборотные штрафы за утечку персональных данных.

В тоже время многим компаниям не хватает ИБ-специалистов и недостаточно собственных компетенций в этой сфере. Да и сами ИБ-решения обходятся недешево. Как в таких условиях обеспечить надежную защиту? Насколько выгодно и эффективно передавать ИБ-функции на аутсорсинг?

Приглашены к участию:

Дмитрий Морозов, директор по информационным технологиям, Управляющая компания «Первая»;
Александр Лещиков, заместитель генерального директора по безопасности, ФГУП «Росморпорт»;
Максим Аверин, директор по ИТ, «СберСтрахование жизни»;
Антон Замараев, начальник управления информационной безопасности, «ОТП Банк»;
Георгий Руденко, директор по информационной безопасности, Райффайзен-банк;
Алексей Мартынцев, директор департамента защиты информации и ИТ-инфраструктуры, ГКМ «Норникель»;
Роман Шапиро, руководитель дирекции информационной безопасности, «Почта России»;
Виталий Медведев, директор по информационной безопасности, ГК «Медси»;
Евгений Солянкин, руководитель управления информационной безопасности, «АльфаСтрахование»;
Александр Орешков, руководитель департамента информационной безопасности, группа «М.Видео-Эльдорадо»;
Артем Гутник, директор департамента, НСПК;
Алексей Крюков, руководитель направления кибербезопасности, «Азбука Вкуса»;
Дмитрий Тараненко, директор по кибербезопасности. «СберЗдоровье»;
Сергей Демидов, директор по информационной безопасности, ПАО «Московская Биржа»;
Александр Капустин, заместитель начальника службы ИБ «СО ЕЭС»;
Дмитрий Аргуновский, директор по информационной безопасности, ПАО «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина».

Российский рынок кибербезопасности растет более чем на 20% в год, что в два раза быстрее мирового. Рост продолжится и в ближайшие годы на фоне цифровизации всех секторов экономики.

Количество и сложность кибератак на российские компании увеличивается, что вынуждает бизнес инвестировать в усиленную защиту. Государство обязывает переходить на российские и решения и вводит оборотные штрафы за утечку персональных данных.

На этом фоне растет спрос на услуги центров мониторинга и реагирования на инциденты, а также на экспертные сервисы. В тоже время многим компаниям не хватает ИБ-специалистов и недостаточно собственных компетенций в этой сфере. Да и сами ИБ-решения обходятся недешево. Как в таких условиях обеспечить надежную защиту?

Российский рынок

  • Каков текущий объем российского рынка ИБ и каковы темпы его роста?
  • Как изменилась структура рынка ИБ после ухода иностранных вендоров?
  • Каковы основные драйверы роста российского рынка кибербезопасности сегодня?
  • Какие основные барьеры и вызовы замедляют развитие отрасли ИБ в России?
  • Как государственное регулирование (ФСТЭК, ФСБ, требования КИИ, закон о персональных данных) влияет на развитие рынка ИБ?

Технологии безопасности

  • Какие ключевые сегменты доминируют на рынке ИБ (ПО, оборудование, услуги, сервисы SOC)?
  • Насколько российский рынок ИБ конкурентен по сравнению с мировыми рынками, особенно в части инноваций?
  • Какие технологии являются самыми востребованными в российском ИБ (ИИ/машинное обучение, поведенческий анализ, облачная безопасность)?
  • Как искусственный интеллект используется для автоматизации обнаружения угроз и реагирования на инциденты в России?
  • Какие инновационные решения, разработанные российскими компаниями, можно считать уникальными или прорывными на мировом уровне?
  • Какие тренды в области операционных центров кибербезопасности наиболее актуальны для России?

Запросы заказчиков

  • Насколько активно российские компании используют облачные сервисы безопасности по сравнению с развертыванием решений on-premise?
  • Какие функции или типы решений (защита конечных точек, DLP, фаерволы, защита приложений) наиболее востребованы у российских заказчиков?
  • Как меняются ожидания заказчиков от продуктов ИБ (отдельные продукты vs комплексные платформы)?
  • Какова текущая ситуация с кадровым голодом в сфере кибербезопасности в России, и какие меры принимаются для его решения?

Проекты и решения

  • Какие компании успешно заместили ушедшие западные продукты и в каких сегментах импортозамещение прошло наиболее успешно?
  • Как крупные ИТ-гиганты влияют на ландшафт рынка ИБ, предлагая собственные сервисы?
  • Каковы основные конкурентные преимущества российских ИБ-решений перед зарубежными аналогами?
  • Какие отрасли являются основными потребителями решений ИБ?
  • Насколько активно малый и средний бизнес инвестирует в кибербезопасность по сравнению с крупными корпорациями?

Будущее информационной безопасности

  • Каковы прогнозы развития российского рынка ИБ на ближайшие три-пять лет?
  • Какие новые вызовы (безопасность IoT, 5G, квантовые вычисления) могут повлиять на будущее кибербезопасности в России?
  • Насколько активно российские ИБ-компании планируют выходить на международные рынки (СНГ, Азия, Ближний Восток)?
  • Как изменится подход к кибербезопасности с развитием концепции цифрового суверенитета?
  • Какие самые важные метрики используют российские CISO для оценки эффективности своих инвестиций в ИБ?

К участию приглашаются представители государственных ведомств, компаний всех отраслей экономики, использующих ИБ-решения, ИБ-компаний, разрабатывающих или внедряющих сервисы безопасности, а также аналитики и независимые эксперты.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Импортозамещение СУБД: чего хотят клиенты из разных отраслей, что предлагают вендоры и как выбрать решение для своих задач

Власти признали неэффективность маркировки звонков в борьбе с мошенниками

Владимир Арлазаров, Smart Engines: ИИ должен стать частью повседневной среды, как электричество или интернет

Конференция CNews «Российские ERP-системы» состоится 19 марта 2026 года

На российских объектах критической информационной инфраструктуры найдено более 1,2 тыс. нарушений

Конференция CNews «Цифровизация HR 2026» состоится 17 февраля

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: архитектор безупречного порядка

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Лучшие TWS-наушники стоимостью до 5000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще