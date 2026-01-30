Конференция CNews «Информационная безопасность 2026» состоится 25 февраля

CNews приглашает принять участие в конференции «Информационная безопасность 2026», которая состоится 25 февраля 2026 г.

Приглашены к участию:

Дмитрий Морозов, директор по информационным технологиям, Управляющая компания «Первая»;

Александр Лещиков, заместитель генерального директора по безопасности, ФГУП «Росморпорт»;

Максим Аверин, директор по ИТ, «СберСтрахование жизни»;

Антон Замараев, начальник управления информационной безопасности, «ОТП Банк»;

Георгий Руденко, директор по информационной безопасности, Райффайзен-банк;

Алексей Мартынцев, директор департамента защиты информации и ИТ-инфраструктуры, ГКМ «Норникель»;

Роман Шапиро, руководитель дирекции информационной безопасности, «Почта России»;

Виталий Медведев, директор по информационной безопасности, ГК «Медси»;

Евгений Солянкин, руководитель управления информационной безопасности, «АльфаСтрахование»;

Александр Орешков, руководитель департамента информационной безопасности, группа «М.Видео-Эльдорадо»;

Артем Гутник, директор департамента, НСПК;

Алексей Крюков, руководитель направления кибербезопасности, «Азбука Вкуса»;

Дмитрий Тараненко, директор по кибербезопасности. «СберЗдоровье»;

Сергей Демидов, директор по информационной безопасности, ПАО «Московская Биржа»;

Александр Капустин, заместитель начальника службы ИБ «СО ЕЭС»;

Дмитрий Аргуновский, директор по информационной безопасности, ПАО «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина».

Российский рынок кибербезопасности растет более чем на 20% в год, что в два раза быстрее мирового. Рост продолжится и в ближайшие годы на фоне цифровизации всех секторов экономики.

Количество и сложность кибератак на российские компании увеличивается, что вынуждает бизнес инвестировать в усиленную защиту. Государство обязывает переходить на российские и решения и вводит оборотные штрафы за утечку персональных данных.

На этом фоне растет спрос на услуги центров мониторинга и реагирования на инциденты, а также на экспертные сервисы. В тоже время многим компаниям не хватает ИБ-специалистов и недостаточно собственных компетенций в этой сфере. Да и сами ИБ-решения обходятся недешево. Как в таких условиях обеспечить надежную защиту?

Российский рынок

Каков текущий объем российского рынка ИБ и каковы темпы его роста?

Как изменилась структура рынка ИБ после ухода иностранных вендоров?

Каковы основные драйверы роста российского рынка кибербезопасности сегодня?

Какие основные барьеры и вызовы замедляют развитие отрасли ИБ в России?

Как государственное регулирование (ФСТЭК, ФСБ, требования КИИ, закон о персональных данных) влияет на развитие рынка ИБ?

Технологии безопасности

Какие ключевые сегменты доминируют на рынке ИБ (ПО, оборудование, услуги, сервисы SOC)?

Насколько российский рынок ИБ конкурентен по сравнению с мировыми рынками, особенно в части инноваций?

Какие технологии являются самыми востребованными в российском ИБ (ИИ/машинное обучение, поведенческий анализ, облачная безопасность)?

Как искусственный интеллект используется для автоматизации обнаружения угроз и реагирования на инциденты в России?

Какие инновационные решения, разработанные российскими компаниями, можно считать уникальными или прорывными на мировом уровне?

Какие тренды в области операционных центров кибербезопасности наиболее актуальны для России?

Запросы заказчиков

Насколько активно российские компании используют облачные сервисы безопасности по сравнению с развертыванием решений on-premise?

Какие функции или типы решений (защита конечных точек, DLP, фаерволы, защита приложений) наиболее востребованы у российских заказчиков?

Как меняются ожидания заказчиков от продуктов ИБ (отдельные продукты vs комплексные платформы)?

Какова текущая ситуация с кадровым голодом в сфере кибербезопасности в России, и какие меры принимаются для его решения?

Проекты и решения

Какие компании успешно заместили ушедшие западные продукты и в каких сегментах импортозамещение прошло наиболее успешно?

Как крупные ИТ-гиганты влияют на ландшафт рынка ИБ, предлагая собственные сервисы?

Каковы основные конкурентные преимущества российских ИБ-решений перед зарубежными аналогами?

Какие отрасли являются основными потребителями решений ИБ?

Насколько активно малый и средний бизнес инвестирует в кибербезопасность по сравнению с крупными корпорациями?

Будущее информационной безопасности

Каковы прогнозы развития российского рынка ИБ на ближайшие три-пять лет?

Какие новые вызовы (безопасность IoT, 5G, квантовые вычисления) могут повлиять на будущее кибербезопасности в России?

Насколько активно российские ИБ-компании планируют выходить на международные рынки (СНГ, Азия, Ближний Восток)?

Как изменится подход к кибербезопасности с развитием концепции цифрового суверенитета?

Какие самые важные метрики используют российские CISO для оценки эффективности своих инвестиций в ИБ?

К участию приглашаются представители государственных ведомств, компаний всех отраслей экономики, использующих ИБ-решения, ИБ-компаний, разрабатывающих или внедряющих сервисы безопасности, а также аналитики и независимые эксперты.