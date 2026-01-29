CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Телеком Интернет Цифровизация ИТ в банках ИТ в госсекторе Конференции Импортонезависимость
| Фото: Unsplash - Kevin Ku |

Конференция CNews «Российские ERP-системы» состоится 19 марта 2026 года

19 марта 2026 г. CNews проведет конференцию «Российские ERP-системы».

С докладами выступят:

Николай Галкин, директор департамента информационных технологий, «Кофемания»;
Дмитрий Ушаков, исполнительный директор, медиагруппа «Россия сегодня»;
Эльвира Клявляева, руководитель центра автоматизации бизнес-процессов, медиагруппа «Россия сегодня»;
Сергей Плехов, руководитель ИТ-проектов, ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России;
Александр Лосицкий, заместитель генерального директора по организационно-методической работе, МНТК «Микрохирургия глаза»;
Виктор Романенко, заместитель генерального директора по внутренним проектам и процессам, ТД «Ренна»;
Дмитрий Лившин, генеральный директор, FBK CyberSecurity;
Нина Худякова, партнер, ФБК;
Дмитрий Чаадаев, директор ERP практики, «Технологии Доверия»;
Представитель компании РАУ ИТ.

Вопросы к обсуждению:

ERP в цифровой инфраструктуре

  • Как ERP-системы помогают улучшить принятие решений?
  • Какие риски связаны с внедрением ERP и как их минимизировать?
  • Как ERP влияет на прозрачность и контроль в компании?
  • В чем экономическая целесообразность инвестиций в ERP?
  • Какие факторы следует учитывать при выборе ERP для малого/среднего/крупного бизнеса?

Технологии для бизнеса

  • От ERP к экосистеме продуктов для бизнеса.
  • Облачная ERP или локальная (on-premise): плюсы и минусы?
  • Какие технологии интегрируются в современные ERP?
  • Low- и no-code возможности ERP.
  • Что такое микросервисная архитектура в контексте ERP?

Особенности внедрения

  • Чем отличаются ERP-системы для разных отраслей (производство, ритейл, услуги)?
  • Как выбрать правильного интегратора для внедрения ERP?
  • Какие этапы включает процесс внедрения ERP?
  • Как обеспечить вовлеченность сотрудников в процесс внедрения?
  • Как измерить возврат инвестиций от внедрения ERP?

Особенности эксплуатации

  • Как обеспечивается безопасность данных в ERP-системах?
  • Какова роль больших данных в современных ERP?
  • Какие типичные «подводные камни» возникают на этапе эксплуатации?
  • Проблемы миграции на отечественные ERP.
  • Роль ERP в цифровой трансформации бизнеса.

Будущее ERP

  • Как мобильные ERP-решения меняют работу полевых сотрудников?
  • Что такое ERP нового поколения (ERP 2.0)?
  • Будущее ERP: безграничная интеграция и предиктивная аналитика?
  • Крупные проекты внедрения российских ERP: делимся опытом.
  • Как разработчикам улучшить ERP-системы: мнение заказчиков.

К участию приглашаются представители государственных ведомств, компаний всех отраслей экономики, использующих или только задумывающихся о внедрении ERP, ИТ-компаний, разрабатывающих или внедряющих современные ИТ-продукты, а также аналитики и независимые эксперты.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 24 000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences

По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: zabrodina@itzconf.ru, Забродина Елена.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Импортозамещение СУБД: чего хотят клиенты из разных отраслей, что предлагают вендоры и как выбрать решение для своих задач

Власти признали неэффективность маркировки звонков в борьбе с мошенниками

Владимир Арлазаров, Smart Engines: ИИ должен стать частью повседневной среды, как электричество или интернет

На российских объектах критической информационной инфраструктуры найдено более 1,2 тыс. нарушений

Конференция CNews «Цифровизация HR 2026» состоится 17 февраля

Звонок от неизвестного. Российские операторы больше не маркируют звонки от Сбербанка, «Альфа-банка» и других крупных банков

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Обзор смартфона HUAWEI Mate X7: эффектный складной фотофлагман

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще