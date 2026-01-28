Звонок от неизвестного. Российские операторы больше не маркируют звонки от Сбербанка, «Альфа-банка» и других крупных банков

Российские сотовые операторы прекратили маркировать звонки из крупных отечественных банков. Это коснулось в первую очередь Сбербанка, «Альфа-банка» и других банков. Отсутствие маркировки означает, что такие звонки не будут иметь отметку «банк». Виноваты сами банки – они до сих пор не заключили необходимые договоры с операторами связи.



Подставить самих себя

Операторы сотовой связи перестали ставить пометку «банк» на входящие звонки от крупных российских банков. Как пишет РБК, такой опции лишись как минимум три отечественных банка из числа крупнейших – у каждого десятки миллионов клиентов.

Речь об «Альфа-банке», ВТБ и Сбербанке. Маркировка у них отключена с 27 января 2026 г., но это не прихоть операторов, а недоработка самих банков. Они до сих пор не подписали с операторами договор на маркировку звонков, хотя такая маркировка обязательна. Это новые меры по борьбе с мошенничеством.

В некоторых случаях банки даже не могут позвонить своим клиентам. Входящие от Сбербанка и «Альфа-банка» теперь помечаются как «звонок без маркировки», подчеркивает РБК.

Новый закон о маркировке вызовов от организаций действует с 1 сентября 2025 г. Операторы обязаны уведомлять абонентов, какая компания им звонит, и указывать, к какой категории относится звонок – «банк», «реклама» и пр.

freepik Некоторые россияне будут рады отсутствию звонков от банков

Сделано это для защиты россиян от мошенников – они регулярно представляются работниками банков и других крупных компаний. «Человек сможет увидеть не просто неизвестный номер, а название компании и цель звонка. Это лишает мошенников их главного инструмента – анонимности», – сказали представители аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко (цитата по РБК).

Все подтверждается

К моменту выхода материала «большая четверка» операторов сотовой связи (МТС, Т2, «Мегафон», «Билайн») официально не подтверждали, что больше не маркируют звонки от трех российских банков. Однако косвенное подтверждение все же имеется – его предоставили представители Т2.

Как пишет РБК, в Т2 сообщили, что с 27 января 2026 г. отключена маркировка звонков тех, кто не заключил контракт с операторами. Из этого следует, что попасть под это могли далеко не только Сбербанк, ВТБ и «Альфа-банк».

Впрочем, никаких прямых последствий за отсутствие маркировки пока нет. Никто не будет оштрафован – ни банки, которые не заключили договоры с операторами связи, ни сами операторы.

К моменту выхода материала единственным следствием отсутствия маркировки была повышенная сложность дозвона до абонента. До одних звонок вовсе не дойдет, другие с высокой степенью вероятности не станут отвечать на входящий с неизвестного номера, у третьих такие звонки могут быть заблокированы на уровне устройства.

Это все они

«Большая четверка» поспешила снять с себя всю вину за отсутствие маркировки звонков. Представители каждого из операторов в разговоре с РБК подчеркнули, что действуют исключительно в рамках закона.

Также они сделали акцент на том, что большинство клиентов операторов, которым нужна маркировка звонков, к концу января 2026 г. успешно заключили необходимые для этого соглашения. Представитель Т2 отдельно заметил, что закон о маркировке не предусматривает никаких исключений: нет договора – нет маркировки.

«Т2 уже оказывает услугу партнерам, которые заинтересованы в эффективной коммуникации с клиентом. Мы, со своей стороны, исполнили законодательство в установленные регулятором сроки, дали потенциальным заказчикам услуги комфортный период для тестирования, настройки процессов и заключения договоров. Для корректной работы сервиса необходимо, чтобы банки предоставили нужную нам информацию – номера, по которым они общаются с клиентами, категоризацию коммуникации с желаемым маркером звонка (например, банк, контактный центр, сервисное обслуживание, инвестиции, сотрудничество). В отсутствие этой информации мы вынуждены определять звонок от организации, не передавшей нужные нам сведения, «без маркировки», — сказал РБК представитель Т2.

От отметил, что именно банки должны быть больше других заинтересованы «в прозрачной коммуникации с клиентом, поскольку именно на них приходится основная часть массовых звонков».

В МТС сообщили изданию, что регулярно предупреждали своих клиентов о существующей вероятности отключения звонков. «Большинство корпоративных клиентов уже работают в соответствии с установленными требованиями. Вызовы от компаний, которые пока по каким-то причинам не заключили договор на маркировку, мы будем отображать как звонок «без маркировки», – сказали они.

«Мы с сентября регулярно информировали всех корпоративных клиентов о необходимости подключения услуги подписи звонков и заключения дополнительных договоров и дали не только возможность, но и время для приведения своей деятельности в правовое поле. Сейчас подавляющее большинство организаций в стране уже работают в соответствии с установленными правилами. Для ряда компаний, которые либо проигнорировали уведомление, либо до сих пор не заключили договор на услугу подписи звонков, мы вынуждены ввести категорию «звонок без маркировки», – сказали РБК в «Мегафоне».

Мнение банков

Банки утверждают, что операторы требуют с них слишком большие суммы за маркировку – около 20 коп. за вызов, что обойдется им примерно в 11 млрд руб. в год. РБК подчеркивает, что на высокие расценки за маркировку жалуются и компании, занимающиеся обзвоном.

«Наша компания в рамках опроса совершает 27 млн вызовов. По расценкам «Билайна» мы должны за каждый выложить 24 коп. Получается, к нашим затратам прибавляется более 5 млн руб. Но у нас вся выручка от проекта не составляет и 4 млн руб», – сказал руководитель Фонда социальных исследований, доктор социологических наук Владимир Звоновский (цитата по РБК).

Однако отмену маркировки звонков с 27 января 2026 г. многие банки комментировать не стали. А те, что прокомментировали, пытаются свалить вину на операторов связи.

«Обязательную маркировку бизнес-номеров для абонентов должны осуществлять операторы связи в соответствии с законодательством. Мы продолжаем совершать звонки нашим розничным клиентам с официального номера 1000, который уже давно знаком им», – заявил РБК представитель ВТБ.

«Альфа-Банк соблюдает законодательство, имеет действующие договоры с операторами связи и предоставляет всю необходимую информацию. Маркировка звонков – обязанность сотовых операторов в рамках этих договоров. Мы звоним клиентам со знакомых им официальных номеров банка. Наш ключевой приоритет — защита и безопасность клиентов в любом канале связи», – сказали изданию представители «Альфа-банка».