Сбербанк прибрал к рукам почти половину гигантского российского производителя микроэлектроники

Сбербанк стал владельцем почти 42-процентной доли в ГК «Элемент» – крупном российском производителе микроэлектроники. Свои доли ему продали несколько миноритариев, но основную часть акций банк выкупил у АФК «Система». Теперь «Элемент» почти поровну принадлежит Сбербанку и «Ростеху» – у банка доля немного, на доли процента, больше.

Сбербанк направился в мир микроэлектроники

Сбербанк стал владельцем 41,9-процентной доли в группе компаний «Элемент» – отечественном производителе микроэлектроники, одном из крупнейших в стране, пишет «Интерфакс». Реализовано это путем полного выхода АФК «Система» из капитала группы компаний.

В сделке со стороны продавца участвовали несколько миноритариев – они продали банку в сумме 4,3% «Элемента». АФК «Система», в свою очередь, рассталась с долей в размере 37,6%.

За право владения почти половиной ГК «Элемент» Сбербанк заплатил 27 млрд руб. Банк подтвердил изданию и сам факт покупки, и итоговую сумму сделки.

Зачем останавливаться на достигнутом

К 23 января 2026 г. у ГК «Элемент» было два основных владельца. Сбербанк получил крупнейшую долю – 41,9%, а дополнительные 41,66% находились в собственности «Ростеха». Представители госкорпорации подтвердили CNews, что доля «Ростеха» в результате вхождения Сбербанка в состав владельцев «Элемента» затронута не была.

Сбербанк Сбербанк прокладывает себе путь в российскую микроэлектронику

Но, судя по всему, банк намерен в обозримом будущем заполучить еще часть «Элемента». Как пишет «Интерфакс», он собирается направить обязательное предложение о приобретении ценных бумаг ГК «Элемент» у других акционеров. Реализован этот план будет посредством одной из «дочек» Сбербанка – через компанию ООО «Интегральные системы». Сколько конкретно банк хочет заплатить за новые акции, пока не установлено. «Цена приобретения будет определена в соответствии с требованиями законодательства и, с учетом цены в сделке, в любом случае составит не ниже 0,1372 руб. за одну акцию», – заявили представители Сбербанка.

С прицелом на будущее

ГК «Элемент» существует в своем нынешнем виде с 2019 г. и включает в себя несколько крупных компаний в сфере микроэлектроники. Одна из них – это НИИ микроэлектронной аппаратуры «Прогресс», другая – «Микрон», гигантский отечественный контрактный производитель микросхем. Его продукцию можно встретить в картах оплаты проезда, в банковских картах и даже в биометрических паспортах.

В общей сложности в состав ГК «Элемент» в настоящее время входят свыше 30 дизайн-центров и производственных площадок. Создавалась группа на базе активов «Ростеха» и АФК «Система»

«Сейчас на долю "Элемента" приходится свыше 50% всего объема отечественного производства электронных компонентов. Дальнейший путь отрасли сопряжен со значительными инвестициями в науку, модернизацию производственной базы, разработку новых изделий. Эти планы тесно увязаны с развитием высокотехнологичной промышленности в целом. Поэтому мы приветствуем вхождение крупнейшего российского банка в капитал группы "Элемент", – сказал заместитель гендиректора «Ростеха» Александр Назаров (цитата по «Интерфаксу».

Что задумал Сбербанк

К моменту выхода материала цель вхождения Сбербанка в капитал ГК «Элемент» не раскрывалась. В январе 2026 г. «Коммерсант» писал, что в результате сделки ПАО «Элемент» будет расформировано, а управление производственными активами получит одно из дочерних предприятий банка.

«Интерфакс» пишет, что структура владения активами ГК «Элемент» «останется неизменной». Исключение, по информации издания, составит лишь АО «Корпорация Роботов». Компания занимается промышленной робототехникой и перейдет под управление АФК «Системы».

Напомним также, что до января 2023 г. в собственности Сбербанка находилась компания SberDevices. Она разрабатывает умную технику под брендом Sber – телевизоры, ТВ-приставки, умные колонки, устройства умного дома и пр. Банк продал ее.