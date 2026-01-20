CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация ИТ в банках
|

ПСБ завершил внедрение новой платежной технологии

ПСБ одним из первых на российском банковском рынке завершил полномасштабное внедрение системы бесконтактных платежей «Волна». Технология стала доступна клиентам банка через мобильное приложение и эквайринговые терминалы по всей стране.

Бесконтактная оплата

Технологичное решение «Волна», разработанное Национальной системой платежных карт (НСПК), позволяет владельцам смартфонов на платформах iOS и Android бесконтактно оплачивать покупки через СБП.

Для проведения оплаты клиенту достаточно в мобильном приложении зайти в раздел «Платежи», выбрать способ оплаты через «Волну», поднести телефон к платежному терминалу ПСБ, поддерживающему Bluetooth, и подтвердить операцию.

«С развитием цифровых технологий оплата через СБП постепенно становится неотъемлемой частью повседневной жизни современного человека. Мы отмечаем большой интерес к платежным сервисам со стороны клиентов: за последний год доля платежей с помощью смартфонов среди клиентов ПСБ в общем объеме безналичных платежей увеличилась более чем в два раза. Новая технология «Волна» позволит гражданам гораздо быстрее оплачивать покупки, сохраняя высокую степень защиты: удобнее станет расплачиваться как за товары на небольшие суммы, не требующие ввода ПИН-кода, так и за крупные покупки», — отметила Ольга Алексюк, начальник управления инновационных технологий цифрового бизнеса ПСБ.

freepik_the-style-is-candid-image-photography-with-natural_35178.jpeg

Для проведения оплаты клиенту достаточно в мобильном приложении выбрать способ оплаты через «Волну»

«Новый функционал, интегрированный в эквайринговые терминалы ПСБ, расширяет возможности наших клиентов малого и среднего бизнеса в части бесконтактных платежей. Теперь предприниматели, обслуживающиеся в ПСБ, смогут предложить своим покупателям альтернативный способ быстрой и безопасной оплаты товаров и услуг через СБП, обеспечив таким образом удобный клиентский опыт. Технологичное решение позволит эффективнее вести бизнес в розничной торговле и сфере обслуживания, а также повысит качество взаимодействия между компаниями и потребителями», — рассказала Инна Емельянова, директор департамента эквайринга ПСБ.

Рекламаerid:2W5zFHTDRr8Рекламодатель: ПАО «Банк ПСБ»ИНН/ОГРН: 7744000912/1027739019142Сайт: https://www.psbank.ru/

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Игорь Вороной, «Финтех-маркет»: Автоматизация кредитных заявок сокращает время одобрения с 10 минут до 15 секунд

Открыта регистрация на конференцию «СУБД: технологии, миграция и администрирование» 12 марта

Наличие цифрового офиса становится частью бренда работодателя

Налоговая банкротит отечественного ИИ-разработчика, планировавшего экспансию в США

Россиян оставляют без честно заработанных денег под предлогом борьбы с мошенниками. За считанные дни заблокированы миллионы карт

Конференция CNews «Цифровое здравоохранение» состоится 26 февраля 2026 года

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще