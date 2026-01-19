Конференция CNews «Цифровое здравоохранение» состоится 26 февраля 2026 года
CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровое здравоохранение 2026» 26 февраля.
Регистрация по ссылке.
Основные вопросы конференции:
Цифровая медицина в России
- Каковы основные цели национального проекта «Здравоохранение» в части цифровизации на период до 2030 года?
- Что представляет собой Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)?
- Какие регионы России являются лидерами по уровню цифровой зрелости медицины?
- Как цифровизация влияет на доступность медицинской помощи в удаленных населенных пунктах?
- Как происходит импортозамещение программного обеспечения и оборудования в медучреждениях?
Электронные сервисы для пациентов
- Как преодолеть значительную разницу в качестве цифровой инфраструктуры и оснащенности клиник между городами-миллионниками и сельскими медицинскими пунктами (ФАПами)?
- Какие меры принимаются для предотвращения утечек чувствительной медицинской информации в условиях участившихся кибератак на государственные информационные системы?
- Почему, несмотря на внедрение электронных систем, во многих учреждениях сохраняется необходимость «двойного ввода» данных?
- Как решить проблему фрагментированности данных, когда информационные системы разных регионов или частных клиник до сих пор не всегда могут корректно обмениваться медицинскими картами пациентов?
- Как эффективно обучить врачей старшего поколения работе с новыми ИТ-инструментами и решить проблему нехватки ИТ-специалистов в медицинских организациях?
Искусственный интеллект и большие данные
- Какие возможности открывает перед здравоохранением искусственный интеллект?
- В каких направлениях здравоохранения ИИ-сервисы используются в России наиболее активно?
- Как работают системы поддержки принятия врачебных решений?
- Как развивается коммерческий сегмент обезличенных медицинских данных, и какие индустрии (фармацевтика, страхование) являются основными заказчиками глубокой аналитики?
- Как большие данные помогают в прогнозировании эпидемий и планировании ресурсов больниц?
Проблемы и решения
- Как преодолеть значительную разницу в качестве цифровой инфраструктуры и оснащенности клиник между городами-миллионниками и сельскими медицинскими пунктами (ФАПами)?
- Какие меры принимаются для предотвращения утечек чувствительной медицинской информации в условиях участившихся кибератак на государственные информационные системы?
- Почему, несмотря на внедрение электронных систем, во многих учреждениях сохраняется необходимость «двойного ввода» данных?
- Как решить проблему фрагментированности данных, когда информационные системы разных регионов или частных клиник до сих пор не всегда могут корректно обмениваться медицинскими картами пациентов?
- Как эффективно обучить врачей старшего поколения работе с новыми ИТ-инструментами и решить проблему нехватки ИТ-специалистов в медицинских организациях?
Будущее цифровой медицины
- Какие задачи в области цифровизации здравоохранения необходимо решить в ближайшие 3-5 лет?
- Каковы прогнозы по объему российского рынка цифрового здравоохранения на ближайшие годы, и какова будет доля технологий искусственного интеллекта?
- Появятся ли в России полностью автономные диагностические комплексы (роботизированные ФАПы), способные проводить обследование без физического присутствия врача в труднодоступных районах?
- Способно ли внедрение ИИ и анализа больших данных помочь перейти от лечения болезней к их долгосрочному прогнозированию и предотвращению?
- Станет ли в России станет массовой практика создания «цифровых двойников» организма, и как это изменит подход к лечению?
С докладами выступят:
Константин Кудашев, директор по информационным технологиям и цифровизации, Медскан;
Павел Карелин, Head of Digital, Sanofi Russia;
Рустам Ерижоков, руководитель отдела стандартизации и контроля качества, Центр диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения г. Москвы;
Николай Апасов, директор по информационным технологиям, Европейский медицинский центр;
Вероника Боровлева, директор по развитию цифровой экосистемы «Моё Здоровье», «Здравсити»;
Алексей Образцов, генеральный директор, «Цифровая лаборатория Lab4U»;
Нина Дмитриева, главный врач, клиника Delta Fertility;
Мария Попцова, заведующий Международной лабораторией биоинформатики, Высшая школа экономики;
Екатерина Юшкина, эксперт, Аналитический центр ВЦИОМ;
Михаил Божор, партнер «Афонин, Божор и партнеры», руководитель практики цифрового права;
Никита Полищук, руководитель Центра Телемедицины, ДНКЦ им. Л.М. Рошаля;
Дмитрий Чернышов, ведущий травматолог-ортопед сети, «Поликлиника.ру»;
Алексей Слинин, научный сотрудник отдела исследования сарком, ФГБУ «НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России;
Алексей Маврин, основатель УК «Опека»;
Александра Демкина, директор, основательница ООО «Докстарклаб».