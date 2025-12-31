CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Телеком Интернет Цифровизация ИТ в банках ИТ в госсекторе Техника Импортонезависимость
|

CNews поздравляет с Новым годом!

Редакция издания CNews поздравляет читателей с Новым годом!

Каким нам запомнится уходящий год?

Отечественные технологии становились все более зрелыми и укрепляли позиции.

Заметными событиями уходящего года стали ограничения и блокировки.

Что мы ждем от наступающего года? Как показал опрос CNews Analytics, ожидания участников российского ИТ-рынка становятся менее оптимистичными и более сдержанными, но большинство смотрит в будущее трезво и позитивно и прогнозирует умеренный рост в предстоящем году.

hny700.jpg

Сnews
С наступающим Новым годом!

Желаем, чтобы в новом 2026 г. вы были здоровы и счастливы, а цифровые технологии помогали проводить больше времени с родными и близкими!

Редакция CNews уходит на короткие новогодние каникулы и вернется на работу 5 января 2026 г.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Наличие цифрового офиса становится частью бренда работодателя

Россияне создали ПО, обучающее ИИ распознавать любые документы

Игорь Вороной, «Финтех-маркет»: Автоматизация кредитных заявок сокращает время одобрения с 10 минут до 15 секунд

Россия под атакой. Хакеры поменяли стиль и нацелились на уничтожение ИТ-инфраструктуры страны

Полностью избавиться от зависимости от иностранного ПО до сих пор не удалось

В России создадут озеро данных о мошенниках

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса Dreame Matrix10 Ultra: самый умный профессионал в мире уборки

Где бесплатно смотреть новогодние фильмы и слушать праздничную музыку в 2025 году

Обзор HUAWEI WATCH Ultimate 2: ультимативные флагманские часы

Показать еще

Наука

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом
Показать еще