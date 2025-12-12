Пенсионный фонд ВТБ перешел на российские ноутбуки Kvadra

Российская технологическая компания Yadro (входит в «ИКС Холдинг») поставила партию ноутбуков Kvadra LE15T для сотрудников негосударственного пенсионного фонда (НПФ) ВТБ. Данный проект стал очередным этапом в масштабной программе группы ВТБ по переходу на отечественное оборудование, расширив успешную практику использования техники Kvadra, ранее внедренной в головном банке.



Переход на российские продукты

Фонд выбрал устройства Kvadra в рамках плановой замены стационарных ПК. Переход на ноутбуки обусловлен изменением формата работы сотрудников: внедрением технологий виртуализации рабочих мест (VDI) и необходимостью обеспечить высокую мобильность персонала. Поставка прошла в рекордно короткие сроки — всего за 2–3 недели с момента размещения заказа.

Сотрудничество НПФ ВТБ с Yadro опирается на успешный опыт материнской структуры, которая последовательно реализует стратегию цифрового суверенитета. Головной банк уже активно использует планшеты производителя для решения корпоративных задач и обслуживания клиентов. Опираясь на положительную практику внедрения планшетов, в компании приняли решение расширить портфель используемого оборудования и оснастить рабочие места сотрудников ноутбуками Kvadra.

«НПФ ВТБ последовательно переходит на отечественные технологии. Использование ноутбуков Kvadra позволит нам обеспечить высокий уровень защиты персональных данных клиентов и повысит мобильность наших специалистов. Качество устройств и скорость реализации проекта полностью соответствуют нашим ожиданиям», — отметил Виталий Лисицкий, технический директор НПФ ВТБ.

«Мы благодарны НПФ ВТБ за выбор наших технологий. Этот проект демонстрирует готовность Kvadra оперативно закрывать потребности корпоративных клиентов в надежной технике российского производства. Наша инженерная команда и полный контроль производственного цикла позволяют гарантировать стабильность поставок и высокое качество продукции», — прокомментировал Дмитрий Черкасов, генеральный директор Kvadra.

Произведенные в России ноутбуки Kvadra LE15T оснащены 15,6-дюймовыми IPS-дисплеями Full HD и используют высокопроизводительные процессоры Intel Core на базе архитектуры x86 в сочетании с современными средствами защиты данных. Устройства поддерживают до 32 ГБ оперативной памяти и обеспечивают до 10 часов автономной работы, что критически важно для мобильности сотрудников фонда и эффективной работы с VDI-решениями.

При выборе оборудования особое внимание уделялось информационной безопасности: ноутбуки оснащены модулем TPM 2.0, сканером отпечатка пальца и механической шторкой веб-камеры. Устройства обладают совместимостью с различными операционными системами, в том числе c Astra Linux, что обеспечивает технологическую независимость и соответствие требованиям регулятора.

Успешная реализация текущего этапа открывает перспективы для развития дальнейшего сотрудничества: в 2026 году фонд намерен масштабировать парк устройств и закупить еще несколько сотен ноутбуков для дальнейшей цифровизации рабочих процессов.