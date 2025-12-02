CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Россельхозбанк импортозаместил ИТ-инфрастуктуру процессингового центра

Россельхозбанк совместно с компанией Yadro реализовал масштабный проект по модернизации и импортозамещению критически важной инфраструктуры своего процессингового центра. В результате банк перешёл на отечественные серверные решения, обеспечив бесперебойную работу платежной инфраструктуры, соответствие международным стандартам безопасности PCI DSS и высокую производительность обработки миллионов транзакций в секунду.

Российские серверные решения

Процессинговый центр Россельхозбанка ежедневно обрабатывает миллионы финансовых транзакций, поддерживает работу почти 6 000 банкоматов и устройств самообслуживания, выполняет авторизацию платежных операций и обеспечивает торговый эквайринг.

Для реализации проекта использованы высокопроизводительные и отказоустойчивые серверные решения отечественного производства, способные гарантировать стабильную работу платежной инфраструктуры и соответствовать строгим требованиям безопасности международного стандарта PCI DSS.

Компания Yadro поставила комплексное серверное решение для процессингового центра. В рамках проекта были внедрены системы хранения данных Tatlin.Unified.SE в количестве 5 единиц для организации высокодоступного хранилища критически важных данных с возможностями резервного копирования и репликации. Также поставлено 13 серверов Vegman R220 Gen2 для обеспечения вычислительных мощностей платформы обработки транзакций.

Все оборудование было интегрировано в существующую ИТ-архитектуру банка в 2025 году и прошло полный цикл тестирования на соответствие требованиям производительности и безопасности.

photogenica-phx7964984.webp

© .shock / Фотобанк Фотодженика
Процессинговый центр Россельхозбанка ежедневно обрабатывает миллионы финансовых транзакций

Внедрение решений Yadro позволило Россельхозбанку обеспечить высокую эффективность работы процессингового центра с доступностью 99,5 % и необходимой производительностью обработки транзакций в секунду. Банк полностью перешёл на отечественные технологии в критически важных системах, что существенно снизило технологические риски.

Реализованное решение соответствует требованиям PCI DSS и обеспечивает необходимый уровень информационной безопасности. Благодаря высокопроизводительной архитектуре удалось сократить время отклика системы.

Проект был реализован в срок и позволил банку укрепить технологическую независимость, сохранив при этом высокое качество обслуживания клиентов и надежность платежных операций.

Рекламаerid:2W5zFGtPFY4Рекламодатель: ООО «КНС ГРУПП»ИНН/ОГРН: 7701411241 / ОГРН 5147746249668Сайт: www.yadro.com

