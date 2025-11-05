CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

В России создали полигон для проверки совместимости отечественного банковского ПО

Компания Yadro (входит в «ИКС Холдинг») стала оператором первого отраслевого полигона, развернутого при координации Банка России в рамках Индустриального центра компетенций (ИЦК) «Финансы». Финансовый сектор стал первой отраслью, реализовавшей подобный проект в целях исполнения постановлений Правительства по укреплению технологического суверенитета. Это ключевой этап системной работы ИЦК, объединяющего участников рынка для согласования требований к российским технологиям и формирования отраслевого ИТ-ландшафта.

Как устроен полигон

Созданный полигон является практической площадкой для проверки совместимости, производительности и готовности отечественных решений к работе на значимых объектах критической информационной инфраструктуры (ЗОКИИ). Yadro совместно с рабочей группой, объединяющей отечественных вендоров инфраструктурного оборудования и банковского ПО, спроектировали и развернули полигон за счет собственных ресурсов в рекордно сжатые сроки.

Архитектура полигона сформирована на базе аппаратных решений Yadro, обеспечивающих высокий запас производительности, масштабируемости и отказоустойчивости, необходимый для проведения полноценных испытаний. 40 серверов семейства VEGMAN обеспечивают необходимые вычислительные ресурсы для различных сценариев тестирования, две системы хранения данных TATLIN.UNIFIED формируют надежный контур хранения. Сетевое взаимодействие организовано на коммутаторах KORNFELD, а задачи резервного копирования и объектного хранения решаются средствами TATLIN.BACKUP.M и TATLIN.OBJECT. Для подготовки тестовых стендов были задействованы решения в областях виртуализации, операционных систем и систем управления базами данных.

photogenica-phx34100137.webp

Полигон является практической площадкой для проверки совместимости, производительности и готовности отечественных решений

На полигоне проводятся функциональные и нагрузочные испытания отечественных решений, созданных на базе ПО ведущих российских вендоров и развернутых в условиях, максимально приближенных к промышленной эксплуатации. В рамках полигона завершены испытания автоматизированных банковских систем (ЦФТ, Diasoft, R-Style SoftLab, АРТ-Финтех) и платформ дистанционного банковского обслуживания. До конца года запланировано проведение тестов решений в области пенсионных и процессинговых систем, после чего работа будет продолжена по направлениям виртуализации, контейнеризации, управления базами данных, резервного копирования и хранения данных.

«Благодаря профессионализму руководителей рабочих групп, слаженным действиям вендоров специализированного банковского ПО и четкой работе команды Yadro, в кратчайшие сроки были подготовлены и реализованы первые публичные функциональные и нагрузочные испытания отечественных решений, обеспечивающих core-процессы финансовых организаций. Результаты станут основой для планомерного перехода участников рынка на полностью российский технологический стек для ключевых систем, что способствует достижению технологического суверенитета финансовой отрасли», — отметила Софья Стависская, руководитель отдела по работе с технологическими партнерами Yadro.

К участию в открытых сессиях функциональных и нагрузочных испытаний приглашены все участники ИЦК «Финансы». Итоговые результаты тестирований будут размещены в открытом доступе.

Рекламаerid:2W5zFHoRK4kРекламодатель: ООО «КНС ГРУПП»ИНН/ОГРН: 7701411241 / 5147746249668Сайт: www.yadro.com

