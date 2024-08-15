В российских ИТ-компаниях взрывной спрос на программистов со знанием китайского языка

В российских ИТ-компаниях стали чаще искать специалистов со знанием китайского и корейского языков. За год число вакансий с таким критерием выросло на 31-65%. В большинстве случаев нужны разработчики и программисты.

Повышение спроса

На ИТ-рынке растет спрос на специалистов со знанием китайского языка. Об этом в середине августа пишет издание «Коммерсант» со ссылкой на данные HeadHunter и «Авито Работы».

За семь месяцев число вакансий с таким критерием на рекрутинговых сайтах год к году выросло на 31–65%, преимущественно ищут программистов. По мнению экспертов, это связано с появлением ряда азиатских приложений на российском рынке, а также переходом на китайское оборудование для производства электроники. ИТ-компании также отмечают спрос на ИТ-специалистов и c корейским языком.

Руководитель ИТ-подразделения агентства «Полилог» Людмила Богатырева считает, что спрос на таких ИТ-сотрудников связан в том числе с миграцией отечественных производителей электроники с оборудования HP, Siemens, IBM и других на технику китайских компаний. Богатырева уточнила, что для полноценной работы с китайским железом российским компаниям потребовались специалисты не только с техническими и ИТ-компетенциями, но и лингвистическими.

По данным HeadHunter, в российских ИТ-компаниях начал расти спрос на специалистов со знанием китайского языка. В целом, по данным компании, спрос на них вырос на 31% за семь месяцев 2024 г. относительно аналогичного периода прошлого года. Всего на площадке было опубликовано более 900 вакансий с требованием знания китайского языка. В первую очередь вырос спрос на программистов и разработчиков — число вакансий по этим специальностям со знанием языка увеличилось на 74%.

По данным «Авито Работы», в первом полугодии спрос работодателей на ИТ-специалистов со знанием китайского языка вырос на 65% в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году.

С января 2024 г. китайские банки на фоне западного санкционного контроля начали блокировать оплату электроники от российских юридических лиц, после этого отечественные разработчики стали обращаться к китайским посредникам, работающим в России.

По информации «Коммерсант», в ряде актуальных на август вакансий, китайский язык действительно указан как обязательный или желательный критерий при выборе соискателя. Также отмечается, что владение китайским языком требуется для проведения переговоров с партнерами или ведения международных проектов. В ряде проектов также указано, что у сотрудников будет возможность изучать язык уже в компании на дополнительных курсах.

Директор департамента разработки «Рексофт» Николай Сокорнов рассказал о том, что спрос на ИТ-специалистов со знанием китайского связан и с наращиванием экспорта российских продуктов на рынок Китай. Ведь любое решение требует не только продажи, но и локализации, доработок и дальнейшей поддержки клиентов, для этих работ логично привлечение ИТ-специалистов со знанием языка.

Зарплаты ИТ-специалистов выросли

В январе - мае 2024 г. работодатели предлагали ИT-специалистам среднюю зарплату в 131 тыс. руб., что оказалось в номинальном выражении на 18% больше, чем за тот же период предыдущего года, следует из данных HeadHunter. Инфляция за этот период составила 7,8%, т. е. реальная зарплата ИТ-специалистов выросла примерно на 9%, что оказалось одним из самых значимых приростов в этой сфере за последние 10 лет.

Среднее зарплатное предложение в ИT в 2023 г. составляло 117 тыс. руб. Если же опираться на данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат) о численности и размерах оплаты труда в организациях сферы разработки программного обеспечения (ПО) и обработки данных, то фактически там получали 163 тыс. руб., или на 11% больше, чем годом ранее. Это также было в 2,2 раза больше средней зарплаты по стране, в то время как в 2013 г. превышение составляло 53%, а в 2018 г. - 80%.

Количество вакансий в сфере ИT в январе - мае 2024 г. также увеличилось на 19% и составило 235 тыс., согласно данным HeadHunter. В 2023 г. их число достигало максимальных за всю историю 559 тыс., что было в 1,9 раза больше, чем в 2021 г., и почти в пять раз превышало уровень 2013 г.

Кадров все еще не хватает

Зарплаты в ИT растут вместе с интересом к профессии. По данным Минцифры России, программы по изучению ИT-специальностей есть сейчас в более чем 300 вузах, а за пять лет в 2,5 раза выросло число бюджетных мест на эти направления. Повышение качества обучения ИT-специалистов в вузах — приоритет для ведомства. Для этого Минцифры будет привлекать профильные ИT-компании. Всего в 2023 г. на обучение в вузы по этому направлению было принято более 126 тыс. человек.

Число трудоустроенных ИT-специалистов в стране растет, хотя считают их по-разному. Согласно данным Росстата, в 2023 г. в стране насчитывалось 825 тыс. работников в организациях и на предприятиях, занимающихся разработкой ПО и обработкой данных, что оказалось на 60% больше, чем пять лет назад. За год рост составил 8,2%.