На Камчатке и Чукотке пропал интернет, есть проблемы с мобильной связью и телевидением

Около города Елизово в Камчатском крае произошла авария на оптоволоконной линии, обеспечивающей скоростной связью и Чукотский автономный округ. В связи с чрезвычайным положением (ЧП) временно и частично осуществляется переход на спутниковые каналы связи. Из-за этого значительно снижена скорость интернета, некоторое время отсутствовала мобильная связь.

Авария

Прорыв магистрального сухопутного кабеля связи произошел на Камчатке в районе Елизово, об этом 13 августа 2024 г. сообщила пресс-служба департамента цифрового развития Чукотского автономного округа.

«На Камчатке в районе Елизово произошел прорыв магистрального сухопутного кабеля. Временно частично осуществляется переход на спутниковые каналы связи», — говорится в сообщении.

Прорыв сухопутного магистрального кабеля связи произошел в Елизовово ориентировочно в 3:44 по Москве, сообщил департамент цифрового развития Чукотского автономного округа. Был осуществлен переход на спутниковые каналы связи. В течение двух часов телефонная связь была восстановлена. Для возобновления работы телевидения ведомство советовало перезагрузить телевизионную приставку.

Через некоторое время качество связи незначительно улучшилось – стали возможны звонки на сотовые телефоны, появился мобильный интернет. В «Ростелеком» уточнили, что для обеспечения Чукотки связью задействовали спутники, которые должны были работать во время ремонта подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС).

Kamgov На Камчатке и Чукотке произошла авария на сетях интернета, у жителей возникли проблемы с мобильной связью и телевидением

В настоящее время по данным департамента цифрового развития Чукотского автономного округа, на месте аварии ведутся работы, туда выехала аварийная бригада, сроки устранения составляют 10–12 часов. Авария привела к отключению интернета на Камчатке и вызвала перебои с мобильной связью, включая Чукотский автономный округ.

Камчатка является транзитным центром, от которого зависит связь и в Чукотском автономном округе. Сейчас связь на Камчатке и Чукотке подключена по резервным линиям, сообщила пресс-служба «Ростелекома» на Дальнем Востоке. В связи с работами на электросетях временно отсутствовали все услуги компании «Арктик Регион Связь». Примерно через 2,5 часа оператор сообщил, что телефонная связь была восстановлена.

Сбой связи на Дальнем Востоке

Аварии на сетях МТС, «Мегафона» и «Билайна» на Дальнем Востоке были зафиксированы и в июле этого года. В Минцифры России указали, что ранее в этот день абоненты указанных мобильных операторов столкнулись с перебоями в связи. Ведомство также привело причины заминок. Среди них: авария на транспортной сети из-за обрыва оптического кабеля у МТС, сбой в связи с плановыми работами у «Билайна» и сбой с отключением электропитания на одном из объектов оператора у «Мегафона».

Аварии на сетях МТС, «Мегафона» и «Билайна» на Дальнем Востоке устранены, доступ в интернет и мобильная связь полностью восстановлены. Об этом 6 июля сообщило Минцифры.

Повреждения кабеля Камчатка - Чукотка

В октябре 2023 г. волоконно-оптическая линия передачи (ВОЛС) между Камчаткой и Чукоткой оказался поврежденным, связь не прервана, но при этом наблюдается отклонение от заданных параметров. В этой связи Ростелеком начинает профилактические работы, которые продлятся до 23 октября.

Жителей Чукотки предупредили, что на этот период будет наблюдаться существенное снижение качества оказываемых услуг, так как связь будет осуществляться за счет спутниковых каналов, ресурсы которых ограничены.

По данным Минцифры России, кабель ВОЛС повредило судно, которое вело в охранной зоне кабеля добычу при помощи донного трала.

На Камчатке приступили к строительству ВОЛС

В поселке Оссора Камчатского края стартовало строительство ВОЛС протяженностью около 440 км. Об этом в начале июня этого года сообщает пресс-служба краевого правительства. Линия должна подключить восемь удаленных населенных пунктов Камчатки.

«За 2023 г. нам удалось реализовать исторический проект строительства оптоволоконной линии связи на северах. Интернет пришел уже в Оссору, и я хочу доложить, что принципиальное решение продолжение сети до села Тиличики принято. В 2024-2026 гг. мы рассчитываем этот проект реализовать. Безусловно, связь - залог и экономики будущего и качественной жизни камчатцев», - сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Строительство ВОЛС протяженностью порядка 440 км начнется в 2024 г. Она охватит восемь удаленных населенных пунктов - села Карага, Тымлат, Кострома, Ивашка, Ильпырское, Вывенка, Корф, Тиличики.

Быстрый интернет пришел на Камчатку в 2016 г. При этом в удаленных населенных пунктах края все еще используются спутниковые каналы связи, что существенно влияет на скорость передачи данных и стоимость интернет-трафика.

Уровень цифровизации на Камчатке растет

К 2023 г. в крае в электронный формат переведено 100% массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг. Четыре года назад Президент России Владимир Путин выделил цифровую трансформацию в отдельную национальную цель.

Благодаря работе Правительства России под руководством Михаила Мишустина был достигнут прорыв в развитии цифровой экономики. Основная задача - к 2030 г. увеличить число жителей, которым доступен высокоскоростной интернет, а также достичь цифровой зрелости в различных отраслях экономики.

В настоящий момент все целевые показатели национальной цели «Цифровая трансформация», установленной президентом, перевыполнены, несмотря на различные сложности. Так, в период пандемии COVID-19 граждане были обеспечены связью и интернетом даже в самых отдаленных уголках, все важные социально значимые госуслуги переведены в электронный вид. Сегодня порталом «Госуслуги» могут пользоваться более 115 млн граждан страны. Несмотря на санкции, развитие отрасли не замедлилось - ее доля в валовом внутреннем продукте (ВВП) достигла почти 2%, а объем продукции и услуг вырос в 2,5 раза, достигнув 3,1 трлн руб.

Уровень цифровизации растет и на Камчатке. В конце 2023 г. уровень цифровой зрелости в регионе составил 73,7 %, что на 13,3% больше, чем в декабре 2022 г. К 2023 году в крае в электронный формат переведено 100% массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг.

В 2021 г. была создана региональная цифровая платформа «Камбалл», где жители имеют возможность получать баллы за добрые дела и тратить их на различные активности.

С 2022 г. в регионе реализуется уникальный цифровой сервис по оформлению бесплатных вертолетных экскурсий в Долину гейзеров для выпускников 11-х классов. В 2023 г. в рамках проекта Долину гейзеров посетили 587 школьников.

В системе здравоохранения Камчатского края реализована система искусственного интеллекта (ИИ), осуществляющего анализ медицинских изображений трех типов: маммография, компьютерная томография органов грудной клетки и флюорография. Система ИИ развернута в центре обработки данных Министерства здравоохранения региона и полностью интегрирована с центральным архивом медицинских изображений. Благодаря этому, ИИ проводит автоматический анализ всех рутинных исследований, выполняемых в Камчатском крае. По результатам анализа ИИ формирует предварительное заключение, указывая риск наличия патологий.

В Камчатском крае реализуется проект по созданию ВОЛС в направлении северных районов Камчатского края по маршруту «Анавгай - Усть-Хайрюзово - Тигиль - Палана - Оссора».

С 2022 г. строятся ВОЛС в направлении северных районов Камчатского края, а также внутрипоселковые распределительные оптические сети. Охват оптическими линиями связи в 2023 г. был обеспечен для 61 населенного пункта, где проживает 283 тыс. человек (97,2 %). К концу 2023 г. в рамках проекта построено 860 км линий связи, планы на 2024 г. - еще 400 км.

По указанию Президента России также были созданы технологические основы и необходимые условия для перехода к национальному проекту «Экономика данных».