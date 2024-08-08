Конференция CNews «Информационная безопасность 2024» состоится 26 сентября
26 сентября CNews приглашает принять участие в конференции «Информационная безопасность 2024».
26 сентября CNews приглашает принять участие в конференции «Информационная безопасность 2024».
Основные темы конференции
Российский рынок информационной безопасности
- Ключевые ИБ-угрозы на российском рынке.
- Какие ИБ-решения нужны крупному, среднему и малому бизнесу.
- Особенности обеспечения безопасности критической инфраструктуры.
- Инновации в сфере обеспечения ИБ.
- Как решается кадровая проблема в ИБ-отрасли.
Технологии ИБ
- Что предлагают российские ИБ-вендоры.
- Насколько безопасны ИБ-решения из дружественных стран.
- Инструменты контроля и обучения сотрудников в сфере ИБ.
- ИБ как услуга: плюсы и минусы.
- Как обеспечить безопасную разработку.
- Безопасность облачных сред.
- Собственный SOC или аренда: что выбрать.
- Безопасный удаленный доступ.
- Особенности обеспечения безопасности Open Source.
- ИИ в обеспечении информационной безопасности.
Кейсы построения безопасной инфраструктуры
- Как меняется финансирование ИБ-проектов.
- Как правильно организовать миграцию на отечественные решения.
- Опыт внедрения и эксплуатации российских ИБ-систем.
- Опыт получения ИБ как услуги.
- Оценка эффективности и надежности системы ИБ.
- Облачная ИБ — практический опыт.
- Оптимизация затрат на ИБ.
С докладом выступят:
Георгий Старостин, директор по информационной безопасности, «Согаз»;
Алексей Томилов, CTO, FINDLER;
Станислав Чегодаев, директор по информационным технологиям, Boxberry;
Лев Шушпанов, руководитель направления информационной безопасности, Simple Group;
Владислав Иванов, руководитель отдела ИТ безопасности, Health & Nutrition (ex. Danone Россия);
Дмитрий Костров, заместитель ГД по информационной безопасности ДКБ, IEK GROUP;
Андрей Шлегель, директор по информационной безопасности, Hoff Tech;
Станислав Галаган, заместитель генерального директора по безопасности, «Почта Сервис»;
Кирилл Назаров, архитектор информационной безопасности, «Передовые платежные решения»;
представитель компании Positive Technologies.
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: ntelicheva@cnews.ru, Наталья Теличева.