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ПСБ и Ассоциация ФинТех развивают сотрудничество в сфере финансовых технологий

ПСБ и Ассоциация ФинТех в рамках ХХVII Петербургского международного экономического форума подписали меморандум о развитии сотрудничества в области финансовых технологий.

О чем договорились

Со стороны ПСБ меморандум подписал Александр Чернощекин, старший вице-президент, руководитель блока средний и малый бизнес ПСБ и со стороны Ассоциации ФинТех – Максим Григорьев, генеральный директор.

Партнеры договорились о дальнейшем расширении и укреплении стратегического сотрудничества в области создания и развития уникальных информационных услуг в сфере финансовых технологий и инфраструктурных проектов, в том числе стороны рассмотрят возможность повышения статуса ПСБ с ассоциированного до полноправного члена Ассоциации ФинТех.

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© pressmaster / Фотобанк Фотодженика
Партнеры договорились о дальнейшем расширении и укреплении стратегического сотрудничества

«ПСБ постоянно работает на тем, чтобы вывести клиентский опыт на новый уровень, и даже предвосхитить актуальные потребности своего клиента. Поэтому мы используем как существующие на рынке технологические решения, так и перспективные идеи, аккумулируя теоретические знания из различных областей и переводя их в практическую плоскость, участвуя таким образом в формировании технологического ландшафта страны. Мы видим большие перспективы в расширении сотрудничества с Ассоциацией ФинТех, которая является площадкой для изучения различных концепций в области финансовых технологий и разработки подходов к их внедрению, что позволит нам расширить поле для обмена мнениями и проверки гипотез, в том числе в качестве полноправного члена Ассоциации», — сказал Александр Чернощекин.

«Ассоциация ФинТех и ПСБ давно и плодотворно сотрудничают в сфере развития финансовых технологий и сейчас пришло время выйти на новый уровень нашего партнерства. Уверен, что расширение и укрепление сотрудничества между нашими компаниями будет способствовать скорейшему внедрению новых удобных решений для финансового рынка и достижению технологического суверенитета его участниками», — подчеркнул генеральный директор Ассоциации ФинТех Максим Григорьев.

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