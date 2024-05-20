ПСБ запустил новую схему оплаты счета и чаевых

ПСБ в рамках комплексного платежного решения, разработанного специально для ресторанов и кафе, реализовал возможность приема оплаты заказов и чаевых одной транзакцией через платежный терминал, по QR-коду на печатном носителе в заведении или онлайн на сайте заведения при доставке.



Безналичные чаевые

«С учетом популярности безналичных платежей гости ресторанов и кафе часто не имеют при себе наличных денег, поэтому все большую популярность набирает безналичный способ оставить чаевые, чтобы поблагодарить официанта за хорошее обслуживание. Предложенный рынку сервис приема чаевых с одновременной оплатой заказа станет востребованным всеми участниками процесса расчетов. Уже по итогам тестирования сервиса с нашими партнерами они отметили рост объемов электронных чаевых в три раза, что говорит как об удобстве предложенного решения, так и о его эффективности», — сказал Никита Хомутов, вице-президент, директор департамента эквайринга ПСБ.

Гостям надо будет потратить всего несколько секунд, сотрудники будут получать дополнительный доход, а бизнес может оптимизировать работу компании, анализируя статистику не только по чаевым, но и по отзывам, которые гости при желании смогут оставлять при оплате QR-кодом, а также увеличить количество постоянных клиентов за счет улучшения клиентского опыта.

Простая интеграция

ПСБ устанавливает современные и функциональные POS-терминалы, работающие на операционной системе Android. При этом подключаемые POS-терминалы уже интегрированы с системами автоматизации для ресторанов и кафе, что обеспечивает фискализацию чеков без участия сотрудников заведения и позволяет печатать QR-коды для проведения оплаты сразу на пречеках.

Реализованная функция онлайн-оплаты заказа и перевода чаевых является особенно актуальной для тех заведений, которые развивают собственную доставку. ПСБ обеспечивает интеграцию как со всеми популярными системами управления контентом, которые используются, например, в работе сайтов, ориентированных на доставку еды, так и с кассовыми решениями, что полностью закрывает потребности бизнеса в части онлайн-фискализации оплат, проведенных через сайт доставки. Также в рамках каждого заказа поступившие денежные средства автоматически распределяются между рестораном и курьером.

Дополнительный инструмент, который может стать оптимальным для ресторанов, не заинтересованных в абсолютной автоматизации процессов, – это размещение платежных QR-кодов на пречеке и печатных носителях, таких как визитки, наклейки, плакаты, тейбл-тенты и другие удобные варианты.

Какое бы платежное решение ни выбрал владелец ресторана или кафе, он получает личный кабинет с возможностью просмотра статистики по сотрудникам и по заведению в целом. Руководитель или администратор может генерировать QR-коды, управлять списком сотрудников и устанавливать метод распределения чаевых – индивидуально, между всеми сотрудниками или комбинированно.