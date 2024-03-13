Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2024» состоится 21 марта

21 марта 2024 г. CNews проведет конференцию «Электронный документооборот и управление контентом 2024».

21 марта 2024 г. CNews проведет конференцию «Электронный документооборот и управление контентом 2024».

С докладами выступят:

Светлана Зинатуллина, руководитель цифрового продукта, Дирекция развития цифровых каналов юридических лиц, Альфа-Банк;

Дарья Масленникова, Product lead, Росбанк;

Виталий Слободин, руководитель направления ЭДО, ГК «Росводоканал»;

Игорь Татаренко, директор департамента Мастер Дата, «Русклимат»;

Евгений Подольский, руководитель проектов, «Русагро Тех»;

Юлия Филаткина, руководитель программы, НЛМК;

Рамиль Ахметшин, заместитель главного бухгалтера по информационному обеспечению, Татнефть;

Владимир Коростелев, главный специалист, АНО «Дирекция международных транспортных коридоров»;

Мария Ушанова, начальник управления проектирования и разработки систем электронного документооборота, ГНИВЦ;

Евгений Задорожный, директор по развитию, WSS-Consulting;

Дмитрий Москворецкий, руководитель проектов, WSS-Consulting;

Кирилл Соколов, управляющий директор «Цитрос», SL Soft.

Основные вопросы к обсуждению:

Российский рынок ЭДО.

Итоги развития рынка ЭДО в 2023 г.

Вендоры едва поспевают за новыми законами.

Разработка стандартов цифровых документов, цифровых форматов и регламентов.

Всеобщая цифровизация как стимул развития ЭДО.

Импортозамещение СЭД.

Риски информационной безопасности при внедрении СЭД.

Технологии для организации ЭДО

От СЭД к ECM-платформе.

ЭДО как система управления бизнес-процессами.

Low-code становится обязательным инструментом СЭД.

ЭДО по модели SaaS.

Как обеспечить хранение электронных документов.

Искусственный интеллект повышает эффективность ЭДО.

Оцифровка архивов — современные инструменты.

Мобильность как необходимость.

Как организовать работу с электронной подписью?

Практика внедрения ЭДО

ЭДО с нуля — практические кейсы.

Миграция на российскую ОС и СУБД — делимся опытом.

СЭД в облаках.

Документооборот в роуминге: проблемы и решения.

Как подключить к ЭДО контрагентов?

Удобная ЭЦП — что это?

Что дает интеграция с корпоративными системами?

Мобильная СЭД для руководителей.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 22 000 руб.

Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена.