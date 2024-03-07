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Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы. Открыта регистрация

Главной темой очередного «CNews FORUM Кейсы: Опыт ИТ-лидеров» стали изменения, которые произошли на рынке в последние месяцы. Процесс цифровизации не остановился, и запланированные на нее средства выделяются в полном объеме. У российских разработчиков есть решения, способные заменить продукты ушедших вендоров. А заказчики уже начали миграцию наиболее критичных технологий на отечественные аналоги.

Крупнейшее мероприятие лета 2024 г. «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» состоится в Москве 19 июня.

Зарегистрироваться на CNews FORUM Кейсы можно уже сейчас.

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CNews Forum традиционно не оставляет пустых мест в зале

Мероприятие примет более 500 гостей, ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний страны. На CNews FORUM Кейсы будут прочитаны более 80 докладов.

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Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России

Главная тема CNews FORUM Кейсы - практика цифровизации, конкретный опыт компаний, которые прошли через трудности и неудачи, но достигли поставленных целей.

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Заместитель руководителя Федерального казначейства Александр Албычев

В прошлые годы участниками CNews FORUM Кейсы были министр цифрового развития России Максут Шадаев; заместитель руководителя Федерального казначейства Александр Албычев; вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин; старший вице-президент по банковским технологиям банка «Уралсиб» Константин Меденцев; директор по информационным технологиям Росбанка Александр Тараторин; директор департамента информационных технологий «Уралхима» Валерий Фокин; управляющий директор по ИТ «Московской биржи» Андрей Бурилов; управляющий директор дирекции трансформации клиентов CIB, департамент ключевых клиентов, Сбербанка Андрей Дмитриев; директор по информационным технологиям «Аптечной сети 36,6» Алексей Ефёров; управляющий директор по цифровой трансформации «Дом.РФ» Николай Козак; начальник управления поддержки корпоративных сервисов X5 Retail Group Юрий Пчелин; директор по инновациям «СКБ банк» Виталий Копысов; директор по цифровой трансформации «Машиностроительно-индустриальной группы «Концерн «Тракторные заводы» Денис Сологуб; корпоративный ИКТ-директор компании «Май» Евгений Михалев; директор по маркетингу и рекламе ZENDEN Ирина Шанина; директор по информационным технологиям, член правления НРД Павел Андрианов; директор по продуктам и сервисам маркетплейса «Финуслуги» «Московской биржи» Андрей Лагунов; ИТ бизнес-партнер, МКБ Дмитрий Сыцко; Head of Data Science «Согаза» Сергей Алешкин; начальник управления по совершенствованию и эксплуатации систем автоматизации УПП «Мосгаза» Валентина Руднева; директор по цифровой трансформации бизнеса, «Европейский медицинский центр» Егор Сафрыгин; независимый эксперт Юрий Сирота; главный менеджер дирекции по снабжению «Евраза» Нина Полянская; руководитель BI, «Комус» Павел Мартынов; начальник отдела компетенций BI и RPA «Объединенная металлургическая компания» Павел Ульихин; Head of Data Science «Лента» Ирина Голощапова; руководитель направления Data Science «Финам» Николай Саратовский; директор проекта «Каталог данных» Arenadata Иван Новоселов; директор по развитию бизнеса ГК Luxms Александр Тютюнник; главный архитектор, Luxms BI Дмитрий Дорофеев.

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Вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин

Мероприятие будет состоять из семи тематических секций с участием экспертов мирового уровня, ключевых представителей российского бизнеса и госсектора: «Цифровая трансформация», «Импортозамещение», «ИТ в госсекторе», «ИТ в финсекторе», «ИТ в промышленности», Low-Code и «ИТ в ритейле».

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Старший вице-президент по банковским технологиям банка «Уралсиб» Константин Меденцев

На CNews FORUM Кейсы ИТ-лидеры России расскажут о своих успешных и неудачных кейсах цифровизации, о подводных течениях отрасли, о конкретных экономических преимуществах, которые заказчики получили от внедрения.

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Директор по информационным технологиям Росбанка Александр Тараторин

В программе CNews FORUM Кейсы выделено особенно много времени для дискуссий и неформального общения между заказчиками и поставщиками информационных систем.

Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций: В целом я наблюдаю сдержанный оптимизм на рынке: в моем понимании сейчас все происходит очень органично Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций: В целом я наблюдаю сдержанный оптимизм на рынке: в моем понимании сейчас все происходит очень органично
Олег Аксенов, директор технического департамента «ЛАНИТ-Интеграция»: Лучше не заниматься пилотированием множества решений самостоятельно, а обратиться к интегратору Олег Аксенов, директор технического департамента «ЛАНИТ-Интеграция»: Лучше не заниматься пилотированием множества решений самостоятельно, а обратиться к интегратору
Виктор Урусов, генеральный директор «Скала^р»: Чтобы обеспечить работу с данными, надо использовать самые инновационные решения и гиперскейлеры Виктор Урусов, генеральный директор «Скала^р»: Чтобы обеспечить работу с данными, надо использовать самые инновационные решения и гиперскейлеры
Андрей Врацкий, CEO eXpress: Скоро все, что сегодня доступно на корпоративном компьютере, будет в супераппе Андрей Врацкий, CEO eXpress: Скоро все, что сегодня доступно на корпоративном компьютере, будет в супераппе
Елена Новикова, президент группы компаний Polymedia: Ситуационный центр — это комплекс, включающий в себя инженерно-техническое сооружение, людей и ИТ-инструменты Елена Новикова, президент группы компаний Polymedia: Ситуационный центр — это комплекс, включающий в себя инженерно-техническое сооружение, людей и ИТ-инструменты
Алексей Нестеров, директор по ERP-решениям «1С»: За 24 года работы на этом рынке мы выросли в 655 раз по функционалу Алексей Нестеров, директор по ERP-решениям «»: За 24 года работы на этом рынке мы выросли в 655 раз по функционалу
Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций: В целом я наблюдаю сдержанный оптимизм на рынке: в моем понимании сейчас все происходит очень органично

Чтобы принять участие в CNews FORUM Кейсы, заполните, пожалуйста, анкету.

Подробное описание и анкета для регистрации на сайте.

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