Объявлены финалисты конкурса цифровых проектов с призовым фондом 5,5 млн рублей

Подведены итоги конкурса федерального проекта «Технологии добра» по отбору лучших цифровых проектов и инициатив для благотворительных и некоммерческих организаций, организованного Совкомбанком и Sk Финтех Хаб. Призовой фонд мероприятия составил 5,5 млн рублей.



Правила конкурса

К участию в конкурсной программе были приглашены проекты по нескольким ключевым направлениям операционной деятельности благотворительных организаций: ИТ-поддержка, маркетинг и коммуникации, отчетность, программная работа и внутренняя аналитика, финансы. На стадии отбора поступило более 150 заявок. В полуфинал конкурса прошли 22 команды, которые предложили перспективные интеграционные решения, учитывающие специфику и потребности благотворительного сектора. Из них в финал вышли 11 команд.

27 февраля финалисты представили свои проекты жюри конкурса. В состав жюри вошли представители фондов «Истоки», «Друзья», «Нужна помощь» и «Большая перемена», эксперты и партнеры проекта, представители благотворительных фондов и некоммерческих организаций – текущие и потенциальные пользователи платформы «Технологии добра».

Победителями стали

Победителями конкурса объявлены 5 проектов, каждый из которых получил денежный приз в 1 млн рублей:





Сервисы «Донор-менеджмент» и «Маршрутная карта» от фонда «Нужна помощь» CRM-решение Cherry CRM и программный комплекс GIVR по сбору и анализу пожертвований LemonPie – сервис управленческого учета для НКО Платформа для сбора пожертвований бездомным животным Teddy Food Goody – виджет для приема пожертвований на сайте НКО





Победителями конкурса объявлены 5 проектов, каждый из которых получил денежный приз в 1 млн рублей

Специальным призом конкурса в 500 тыс. рублей награжден инклюзивный проект «Рабочее место специалиста по доступной среде» от организации «Доступная среда». Решение позволит автоматизировать, упростить, ускорить и повысить качество работы специалиста НКО, занимающегося развитием безбарьерной среды в своем регионе.



Альберт Борис, заместитель председателя правления Совкомбанка: «Мы под большим впечатлением от уровня проектов, качества их проработки и презентации в финале конкурса. Перед жюри возник непростой выбор – между проектами, которые уже функционируют и достигли ощутимых результатов, и проектами, которые только на старте своего развития. В итоге при определении победителей для нас стали решающими несколько критериев. Во-первых, привлечение к созданию продукта самих НКО. Сложно сделать сервис, востребованный у некоммерческих организаций, если не слышать их голос и не понимать, что им действительно нужно. Во-вторых, мы выделили те проекты, которые имеют перспективу масштабирования за счет проработки процесса поставки и внедрения решения в НКО. Мы приглашаем всех участников и финалистов разместить свои сервисы на цифровой платформе «Технологии добра», чтобы они стали доступны большому количеству благотворительных организаций».

Благотворительный маркетплейс

Конкурс по разработке цифровых решений для благотворительного сектора организован в рамках федерального проекта «Технологии добра» – совместной инициативы Совкомбанка и Sk Финтех Хаб по инфраструктурной поддержке и цифровому развитию российских некоммерческих организаций и благотворительных фондов. Площадка представляет собой маркетплейс с услугами от Совкомбанка и партнеров проекта, которыми могут воспользоваться все БФ и НКО на безвозмездной или льготной основе.

В настоящее время на платформе представлены решения таких крупнейших компаний, как Аксиома-Софт (интегратор 1C), Skillbox, Лаборатории Касперского, СКАН и других лидеров ИТ-рынка. К проекту также присоединились зрелые компании из числа резидентов «Сколково»: АНДАТА, ТЕКО, Servicepipe, Qrator Labs.

Павел Новиков, исполнительный директор Sk Финтех Хаб: «Совместно с Совкомбанком мы запустили уникальный проект по цифровизации НКО и благотворительных фондов – «Технологии добра». Эта платформа значительно оптимизирует ведение операционной деятельности и фандрайзинга для фондов за счет современных IT-технологий. Мы верим, что в ближайшие 10 лет объем рынка НКО может достичь 1 триллиона руб. при условии интенсивной цифровизации всех аспектов деятельности организаций. Также рад отметить, что сколковские стартапы Андата, ТЕКО, Servicepipe, Qrator Labs стали партнерами платформы в числе первых. Всех победителей конкурса мы пригласили стать участниками «Сколково», что позволит им также претендовать на грант «Сколково» в размере 7 миллионов руб.

Все подробности – на сайте конкурса «Технологии добра».