Крупнейший российский банк удалит Windows с десятков тысяч ПК и перейдет на российский Linux

ВТБ приступил к массовому переходу на российскую операционную систему Astra Linux. Первые 3500 рабочих мест уже переведены на эту систему, в ближайшие месяцы их количество увеличится на несколько десятков тысяч. Это один из самых масштабных примеров импортозамещения за последние несколько лет.



Променять Windows на Linux

Российский банк ВТБ, занимающий вторую строчку рейтинга Центробанка по размеру чистых активов, инициировал крупномасштабный отказ от иностранного ПО в пользу отечественного. Как сообщили CNews представители «Группы Астра», ВТБ начал устанавливать на рабочие места своих сотрудников операционную систему Astra Linux.

На момент выхода материала, как сообщили редакции в «Группе Астра», ВТБ установил Astra Linux на 3,5 тыс. компьютеров в качестве основной операционной системы. Еще 30 тыс. компьютеров, находящихся на балансе банка, были подготовлены к переходу на Astra Linux.

«Мы рассчитываем, что до конца 2024 г. все сотрудники смогут полноценно использовать российскую операционную систему», – заявил CNews заместитель руководителя технологического блока, старший вице-президент ВТБ Сергей Безбогов.

В «Группе Астра» и ВТБ не обнародовали условия сделки – в частности, они не раскрыли точное количество закупленных лицензий и число сотрудников банка. Статистика по последним есть у Forbes, и она гласит, что на декабрь 2023 г. штат ВТБ превышал 85,9 тыс. человек.

Также в ВТБ не уточнили, на какой именно ОС работают компьютеры сотрудников, еще не перешедшие на Astra Linux. Однако с очень высокой долей вероятности это Windows американской корпорации Microsoft – как сообщал CNews, в феврале 2015 г. банк закупил почти 14 тыс. лицензионных копий этой системы, а также другой софт Microsoft на 1,25 млрд руб.

Лицензия без срока действия

Банк выбрал особую модификацию Astra Linux под названием Special Edition. Ее отличие от обычной пользовательской версии системы в том, что она имеет сертификат Федеральной службы по таможенному и экспортному контролю России (ФСТЭК) и предназначена для использования, в том числе, на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ).

ВТБ закупил у «Группы Астра» бессрочные лицензии Astra Linux. Это дало ему возможность пользоваться ею годами и не планировать возвращение на ОС иностранных корпораций, особенно Microsoft, которая щедро осыпает россиян и российский бизнес санкциями.

Стратегическое партнерское соглашение «Группа Астра» и ВТБ подписали в начале лета 2023 г. на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В дополнение к лицензиям банк приобрел специальный пакет индивидуальной технической поддержки сроком на два года.

За счет этого у банка будет доступ ко всем выпускаемым обновлениям для Astra Linux, а также к расширенным услугам внедрения и сопровождения.

Во имя стабильности

Переход ВТБ на отечественную ОС может быть связан одновременно и с санкциями Запада, и с требованием российских властей по скорейшему импортозамещению. Однако резкая потеря доступа к привычной рабочей среде может негативно сказаться на продуктивности сотрудников, вследствие чего на начальном этапе им предоставлена возможность продолжить работу в прежней ОС и постепенно изучать новую.

«Смена ОС всегда несет в себе определенные риски, и, чтобы свести их к минимуму и гарантировать непрерывность бизнес-процессов заказчика, мы в качестве резервного варианта оставили возможность работать в двух контурах: и обновленном, и предыдущем», – сказал CNews генеральный директор «Группы Астра» Илья Сивцев.

Не исключено, что выбор в пользу именно Astra Linux, при наличии десятков других российских дистрибутивов Linux, тоже в некоторой степени мог быть продиктован стремлением банка сохранить стабильность работы. «В целом выбор "Астры" как операционной системы логичен, с учетом того, что большая часть вендоров России поддерживает совместимость с этой ОС, а также то, что у разработчика есть сертифицированные во ФСТЭК версии и большой набор комплиментарных продуктов, – сказал CNews директор по развитию компании «Базис» Андрей Толокнов. – С начала февраля 2022 г. наблюдается значительный рост спроса на отечественное программное обеспечение. Этот рост обусловлен уходом иностранных компаний из российского рынка, что стимулировало активное импортозамещение в сфере информационных технологий. По нашим оценкам, спрос на российское ПО вырос в среднем от трех до шести раз в различных сегментах рынка. Наилучшие результаты показали офисного ПО, антивирусные программы, системы виртуализации и документооборота».

По оценке Толокнова, в настоящее время в российском госсекторе отечественные ОС занимают примерно 60-70-процентную долю, решения виртуализации - 50-60-процентную, а доля офисных пакетов находится на уровне 20-30%. «Однако, несмотря на рост интереса к российскому софту, остаются сложности с замещением узкоспециализированных иностранных решений, особенно в области индустриального и инженерного программного обеспечения. Например, отключение поддержки некоторых инсталляций SAP может стать серьезной проблемой для отдельных отраслей российской экономики», – подытожил Андрей Толокнов.

Возможен новый рекорд

У ВТБ есть опыт по крупномасштабному отказу от иностранного ПО. Летом 2022 г. CNews писал о закупке банком около 100 тыс. лицензий отечественного офисного пакета «МойОфис» на сумму около 1,2 млрд руб. На тот момент это был рекорд по размерам трат на покупку российского софта на замену иностранному – предыдущий рекорд в 1,08 млрд руб. в марте 2022 г. установила РЖД, купив лицензии на СУБД Postgres.

Нынешняя закупка ВТБ тоже имеет шанс стать рекордной. Как сообщил «Ведомостям» директор компании Ideco Дмитрий Хомутов, лицензии и техподдержка Astra Linux могли обойтись банку в 1 млрд руб., однако генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров озвучил изданию другие прогнозы – по его оценке, сумма сделки колеблется от 2,5 до 3 млрд руб.