Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта

CNews приглашает вашу компанию принять участие в конференции «Цифровая стратегия 2024» 5 марта 2024 г.

CNews приглашает вашу компанию принять участие в конференции «Цифровая стратегия 2024» 5 марта 2024 г.

Еще недавно ИТ-стратегия российских компаний была направлена на цифровую трансформацию бизнеса. Потом к этой задаче добавилось импортозамещение, которое постепенно трансформировалось из простой замены решений покинувших российский рынок иностранных вендоров в курс на обеспечение технологической независимости.

Чтобы ее добиться, надо внедрять не просто аналоги уже существующих продуктов, а решения, превосходящие их по качеству. Однако такое внедрение стоит недешево. Поэтому надо уметь правильно расставлять приоритеты и фокусироваться на проблемах, решение которых принесет реальную выгоду.

Основные темы конференции

Цифровая стратегия российского бизнеса

Как изменились темпы цифровой трансформации?

Импортозамещение как возможность цифровых преобразований.

Как обеспечить технологическую независимость?

Господдержка заказчиков и разработчиков.

Компании объединяются для создания лучших решений.

Как меняется роль кибербезопасности?

Из собственной инфраструктуры в облака.

Экономическая эффективность — задача №1.

Востребованные технологии

Масштабные проекты или цифровизация актуальных задач?

Как сформировать требования к новым решениям?

От монолитных систем к цифровым платформам.

Технологии для организации безопасной разработки.

Как ускорить time-to-market.

Какие услуги можно получить как сервис?

Искусственный интеллект как необходимое направление цифровой трансформации.

Место больших данных в цифровой стратегии.

Успешные кейсы

Организационные сложности цифровой трансформации.

Как убедить бизнес в необходимости проекта?

Экономический эффект от внедрения инноваций — разбираем кейсы.

Как создать надежный технологический задел на будущее?

Когда лучше выбрать собственную разработку?

Как избежать ошибок при цифровизации?

Среди докладчиков на данный момент:

Станислав Тульчинский, управляющий директор ДИТ, РСХБ;

Артем Петров, генеральный директор «Русагро Тех», член Наблюдательного совета Альянса в сфере ИИ;

Руслан Гулевич, директор по развитию цифровых технологий, Группа «Илим»;

Руслан Каримов, заместитель генерального директора по ИТ и цифровым технологиям, «Восточная горнорудная компания»;

Ольга Толстунова, вице-президент по цифровизации и ИТ, «Атомстройэкспорт»;

Денис Сологуб, директор по информационным технологиям и цифровой трансформации, Управляющая компания «Транспортное машиностроение»;

Анжелика Корнеева, директор департамента продвижения цифровой трансформации, «Интер РАО»;

Юрий Пчелин, начальник управления поддержки корпоративных сервисов и аналитики, «X5 Технологии»;

Артур Захарян, директор по стратегии, Websoft;

Дмитрий Блинов, управляющий директор, LogistiX;

Владимир Гарбера, коммерческий директор, ТН «Цифровая логистика»;

Дмитрий Гольцов, заместитель генерального директора, «Мегапьютер»;

Юрий Степанов, начальник отдела инструментов эксплуатации службы ПИК ГВЦ РЖД;

Денис Богомолов, вице-президент по финансам, ИТ и развитию бизнеса, «Нижфарм»;

Алексей Забродин, технический директор, «Ростелеком-ЦОД».

CNews приглашает принять участие в мероприятии представителей заказчиков, а также поставщиков ИТ-решений.

Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 22000 руб.

Для представителей заказчиков участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: a4@cnews.ru, Четвернин Алексей.