У Qiwi отобрали банковскую лицензию из-за обслуживания «теневого бизнеса», криптообменников и онлайн-казино

Центробанк отозвал лицензию у «Киви-банка», в входящего в группу Qiwi. Банк обвинили в обслуживании «теневого бизнеса», включая онлайн-казино, криптообменники и букмекерские конторы. Это случилось вскоре после объявления о сделке по продаже российского подразделения Qiwi 23,75 млрд руб.

Центробанк отозвал лицензию у «Киви банка»

Центробанк России (ЦБ) отозвал лицензию у «Киви-банка», входящего в группу Qiwi. Об этом говорится в сообщении регулятора. Причинами стали нарушения Закона «О банках и банковской деятельности».

В частности, ЦБ напомнил, что за последний год в отношении «Киви банка» пять раз применялись меры, в том числе дважды вводили ограничения на осуществление отдельных операций. Кроме того, «Киви банк», по мнению ЦБ, «систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

«Киви банк» и теневой бизнес

«Киви банк» по величине активов занимал 89 место в банковской системе России. В то же время «Киви банк» «не являлся значимым кредитором реального сектора экономики». «Деятельность «Киви банка» характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т.п., а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений», - заявили в ЦБ.

Кроме того, в ЦБ заявили, что «установлены многочисленные случаи открытия «Киви банком» Qiwi-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без их ведома и проведения по ним операций, что создавало значительные риски для граждан». В сообщении регулятора подчеркивается, что «Киви банк» не принял действенных мер для снижения рисков в своей деятельности, несмотря на активную надзорную работы ЦБ, и продолжил проведение высокорисковых операций».

Информация о проведении «Киви банком» операций, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлена Центробанком в правоохранительные органы. При этом граждане и организации смогут продолжать денежные переводы, в том числе без открытия счета, через другие кредитные организации и платежные системы, полагают в Центробанке. Также в «Киви банке» назначена временная администрация, функции которой возложены на «Агентство по страхованию вкладов».

Каких-либо комментариев от Qiwi в связи с данными мерами к моменту публикации не поступало. Пресс-служба Qiwi не ответила на запрос CNews относительно отзыва лицензии у «Киви банка». Утром 21 февраля 2024 г. котировки акций Qiwi на Московской бирже подешевели на 24% до 360 руб. за одну ценную бумагу.

Как раньше Центробанк ограничивал работу «Киви-банка»

Известно, что в 2020 г. Центробанк выявил ряд нарушений у «Киви банка», а также запретил или ограничил некоторые операции, например, платежи в пользу иностранных продавцов и переводы денег на предоплаченные карты с корпоративных счетов.

В 2023 г. Центробанк ввел новые санкции в отношении «Киви банка». В частности, появился лимит на вывод денежных средств из «Qiwi-кошелька» на карты и счета других банков - не более 1 тыс. руб. в месяц. Также были запрещены переводы из кошелька по Системе быстрых платежей (СБП), снятие наличным с выпущенных Qiwi банковских карт, переводы из «Qiwi-кошельков» через систему платежей Contact (принадлежит Qiwi) . Также был введен запрет на погашение кредитов любых банков, кроме займов микрофинансовых организаций.

Краткая история Qiwi

Платежная система Qiwi была создана в 2008 г. путем объединения двух систем платежных терминалов – ОСМП и E-port. Тогда же Qiwi стала активно развивать направление электронных кошельков.

В соответствии с принятыми в конце 2000-х изменений в законодательстве, системы платежных терминалов должны работать в качестве агентов кредитных организаций - банков или небанковских кредитных организаций (НКО). В 2011 г. был принят Закон «О национальной платежной системе», в соответствие с которым оператором систем электронных денег также должна выступать кредитная организация.

В 2013 г. Qiwi провела IPO (первичное размещение акций) на американской бирже Nasdaq, впоследствии компания вышла также на Московскую биржу. Основным владельцем компании является Сергей Солонин. Весной 2022 г. администрация Nasdaq приостановила торги акциями Qiwi, такая же судьба ждала большинство компаний с российскими корнями, имевших листинг на иностранных фондовых площадках.

Летом 2023 г. администрация Nasdaq одобрила возобновление торгов акциями Qiwi при условии ухода компании из России. В начале 2024 г. было объявлено о продаже АО «Киви», российского подразделения Qiwi, гендиректору Qiwi Александру Протопопову. Сумма сделки составит 23,75 млрд руб., оплата должна быть проведена в течение четырех лет.

Сколько было пользователей у «Qiwi-кошелька»

В конце 2020 г. было зарегистрировано 14,5 млн активных «Qiwi-кошельков», денежные средства владельцев которых хранились в «Киви банке».

К концу 2021 г. их число сократилось на 16% до 12,1 млн. Это было связано с принятыми Центробанком ограничениями. В том числе 1,3 млн кошельков перестали использовать, так как они создавались исключительно для букмекерских ставок, но в 2021 г. Qiwi лишилась функция их обслуживания (ЦУПИС).

В конце 2022 г. число активных «Qiwi-кошельков» выросло на 14% до 13,8 млн. Это было связано с ограничениями на традиционные банковские платежи.

Дополнение

После публикации этого материала пресс-служба Qiwi заявили, что компания получила уведомление о введении Центробанком об отзыве лицензии и введении временной администрации в «Киви банке». В компании пообещали «оперативно информировать в дальнейших действиях все заинтересованные стороны». При этом бизнес Qiwi, не связанный с «Киви банком» продолжает работать.

Вскоре после публикации этого материала перестал работать сайт Qiwi.