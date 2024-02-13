Разработчик финансового ПО «Диасофт» провел IPO по верхней ценовой планке. Компания оценена в 47 миллиардов

«Диасофт» провел IPO по верхней границе ценового коридора - 4,5 тыс. руб за одну акцию. Объем размещения составил 4,14 млрд руб., капитализация компании составила 47,25 млрд руб.

«Диасофт» провел IPO

Разработчик ПО для финансового сектора «Диасофт» объявил итоги IPO (первичного размещения акций) на Московской бирже. Цена размещения составила 4,5 тыс. руб. за одну акцию, что соответствует верхней границе ранее объявленного ценового коридора 4-4,5 тыс. руб. за одну акцию.

Объем размещения составил 800 тыс. акций (8% от общего числа акций). Из них 500 тыс. акций (5%) - это допэмиссия ценных бумаг компании. Еще 300 тыс. акций (3%) предоставили текущие акционеры для достижения большего объема IPO и создания дополнительной ликвидности на вторичном рынке.

Кроме того, в течение 30 дней после размещения действующие акционеры предоставили ценные бумаги в объеме 15% от объема размещения для стабилизации цен на акции. Таким образом, объем размещения составит 4,14 млрд руб.

Капитализация «Диасофт»

По итогам размещения капитализация «Диасофт» составила 47,25 млрд руб. В IPO приняли участие более 100 тыс. розничных инвесторов. Торги акциями начнутся н3 февраля поди тикером Dias. В течение 180 дней после размещения компания и ее действующие акционеры берут на себя обязательства не продавать акции.

Привлеченные средства компания планирует направить на реализацию своей долгосрочной программы роста. Также выход на Московскую биржу позволит увеличить узнаваемость бренда компании среди потенциальных клиентов.

Кому принадлежит «Диасофт»

Акционерами ПАО «Диасофт» являются: гендиректор компании Александр Глазков (22,66%), замгендиректора ООО «Диасофт» Олег Михалев (15,66%), замгендиректора ООО «Диасофт» Александр Генцис (18,99%), замгендиректора ООО «Диасофт» и председатель совета директоров ПАО «Диасофт» Андрей Дымов (10,45%), гендиректор ООО «Диасофт» Олег Рощупкин (10,42%), исполнительный директор «РТ-Диасофт» Александр Ляшков (5%), замгендиректора ООО «Диасофт» Денис Ольшевский (6,42%) и занимающий аналогичную позицию Алексей Грошев (5,76%).

Финансовые показатели и дивиденды «Диасофт»

Выручка компании за 12 месяцев, закончившихся 30 сентября 2023 г., составила 7,9 млрд руб., показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) - 3,5 млрд руб., рентабельность по показателю EBITDA - 44,5% . В 2024-2025 гг. «Диасофт» намерена направлять на дивиденды не менее 80% от показателя EBITDA, в 2026 г. и далее – не менее 50%.