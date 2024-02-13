Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2024» состоится 21 марта
21 марта 2024 г. CNews проведет конференцию «Электронный документооборот и управление контентом 2024».
21 марта 2024 г. CNews проведет конференцию «Электронный документооборот и управление контентом 2024».
С докладами выступят:
Светлана Зинатуллина, руководитель цифрового продукта, Дирекция развития цифровых каналов юридических лиц, Альфа-Банк;
Дарья Масленникова, Product lead, Росбанк;
Виталий Слободин, руководитель направления ЭДО, ГК «Росводоканал»;
Игорь Татаренко, директор департамента Мастер Дата, «Русклимат»;
Евгений Подольский, руководитель проектов, «Русагро Тех»;
Юлия Филаткина, руководитель программы, НЛМК;
Мария Ушанова, начальник управления проектирования и разработки систем электронного документооборота, ГНИВЦ.
Основные вопросы к обсуждению:
- Российский рынок ЭДО.
- Итоги развития рынка ЭДО в 2023 г.
- Вендоры едва поспевают за новыми законами.
- Разработка стандартов цифровых документов, цифровых форматов и регламентов.
- Всеобщая цифровизация как стимул развития ЭДО.
- Импортозамещение СЭД.
- Риски информационной безопасности при внедрении СЭД.
Технологии для организации ЭДО
- От СЭД к ECM-платформе.
- ЭДО как система управления бизнес-процессами.
- Low-code становится обязательным инструментом СЭД.
- ЭДО по модели SaaS.
- Как обеспечить хранение электронных документов.
- Искусственный интеллект повышает эффективность ЭДО.
- Оцифровка архивов — современные инструменты.
- Мобильность как необходимость.
- Как организовать работу с электронной подписью.
Практика внедрения ЭДО
- ЭДО с нуля — практические кейсы.
- Миграция на российскую ОС и СУБД — делимся опытом.
- СЭД в облаках.
- Документооборот в роуминге: проблемы и решения.
- Как подключить к ЭДО контрагентов.
- Удобная ЭЦП — что это.
- Что дает интеграция с корпоративными системами.
- Мобильная СЭД для руководителей.
Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 22 000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences
По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена.