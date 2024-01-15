В России утвержден нацстандарт цифровых двойников зданий

Минстрой утвердил национальный стандарт требований к информационным моделям жилых зданий. Это позволит систематизировать работу с «цифровыми двойниками» многоквартирных и индивидуальных домов. А также позволит автоматизировать ввод этих данных, что значительно повлияет на сроки работы участников строительного рынка.



Нацстандарт цифровых двойников зданий

Росстандарт утвердил предварительный национальный стандарт требований (ПНСТ) к информационным моделям жилых зданий. Документ был разработан «Дом.рф». Об этом CNews рассказал представитель «Дом.рф».

Документ одобрен Минстроем и вступит в силу с 1 февраля 2024 г. Стандарт будет действовать в течение трех лет до 2027 г.

Стандарт станет методологической основой для внедрения технологии информационного моделирования в строительстве (ТИМ). С 1 июля 2024г. использование ТИМ станет обязательным для всех новых проектов жилищного строительства всех застройщиков по всей стране и без него нельзя будет начать строительство ни одного нового жилого комплекса.

Благодаря стандарту компании смогут строительство сможет вестись параллельно в среде общих данных («цифровые двойники»).

Для чего нужен стандарт

Стандарт требований к информационным моделям жилых зданий автоматизирует работу с данными из таких моделей. Это позволит быстрее готовить проектную и рабочую документацию, заполнять проектную декларацию и сметную документацию, работать с другими типовыми сценариями применения ТИМ.

С 1 июля 2024 г. все новые проекты в жилищном строительстве будут обязаны реализовываться с ТИМ, а с 1 января 2025 г. это же требование распространяется на все девелоперские проекты в области долевого строительства. Одним из условий применения технологии является разработка и согласование цифровой модели будущего здания.

По оценке «Дом.рф», внедрение технологий информационного моделирования в строительстве позволяет сократить бумажный документооборот до 85%, уменьшить сроки обработки документов на 50%, снизить количество ошибок при проектировании на 80% и повысить точность расчёта объемов работ на 45%.

По словам управляющего директора по ИТ и цифровой трансформации «Дом.рф» Николая Козак, нацстандарт поможет участникам строительного рынка разрабатывать собственные информационные модели, внедрять их в свои процессы и достигать максимальных выгод от цифровизации строительного цикла, начиная от проектирования и заканчивая эксплуатацией уже построенных зданий.

Цифровизация жилищной сферы

«Дом.рф» — это единый институт развития в жилищной сфере. Цель компании состоит в том, чтобы делать жилье доступнее и развивать регионы с помощью финансовых инструментов. Компания предоставляет разные услуги от аренды до покупки недвижимости. Также «Дом.рф» проводит консультации и анализ ситуации на строительном рынке.

В январе 2023 г. банк «Дом.рф» ускорил оформление ипотеки с помощью «Цифрового профиля гражданина».

В феврале 2023 г. Цифровая академия «Дом.рф» объявила о том, что будет готовить специалистов по управлению искусственным интеллектом (ИИ). Курс стартовал весной 2023 г. и рассчитан на руководителей и специалистов в области строительства. В июне «Дом.рф» предложил создать ИТ-стройотряды.