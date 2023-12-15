CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес ИТ в банках
|

IPO Совкомбанка прошло по верхней границе ценового диапазона

Совкомбанк объявил об успешном проведении первичного публичного предложения и о начале торгов обыкновенными акциями на Московской бирже. Цена IPO составила 11,5 рублей за акцию. С учетом выпуска новых акций в рамках IPO, рыночная капитализация Совкомбанка на момент начала торгов составит 230,5 млрд рублей. IPO Совкомбанка вызвало значительный интерес со стороны инвесторов. В рамках IPO поступило более 140 тыс. заявок. Сделка стала одной из крупнейших за последние годы на российском рынке акционерного капитала, а также первым IPO российского банка на Московской бирже за более чем восемь лет.

Параметры предложения

Общий размер IPO составил 11,5 млрд рублей с учетом размера стабилизационного пакета. Всего был размещен 1 млрд акций. По результатам размещения уставный капитал Банка будет состоять из приблизительно 20 млрд акций.

Предложение акций состояло исключительно из дополнительной эмиссии акций – действующие акционеры Группы не продавали свои акции. Все привлеченные в ходе IPO средства будут использованы в общекорпоративных целях в рамках дальнейшего развития Совкомбанка.

Доля физических лиц в размещении составила порядка 65%, институциональных инвесторов – около 35 % от всего объема размещения.

5c1cc1261aaf2.jpg

В рамках IPO поступило более 140 тыс. заявок

Аллокация распределялась следующим образом:


  • Розничные инвесторы, подавшие заявки на менее чем 800 акций, получили 100% аллокацию. Все остальные розничные инвесторы получили не менее 800 акций, но не полную аллокацию.
  • По мере увеличения суммы заявки процент аллокации снижался. Для наиболее крупных заявок размер аллокации составил 2,2%, кроме исключений, указанных далее.
  • Клиенты Совкомбанка с историей обслуживания свыше 10 лет получили более высокую аллокацию.
  • Сотрудники Совкомбанка за редким исключением получили 100% аллокацию.
  • В случае, если физическое лицо подавало более одной заявки, в первую очередь удовлетворялась крупнейшая. Аллокация по прочим заявкам того же клиента – 2,2%.
  • Крупнейшие российские институциональные инвесторы получили более высокую аллокацию, которая суммарно составила более 35% от размещения. Приоритет отдан крупнейшим паевым фондам.


Банк, действующие контролирующие акционеры и аффилированные с ними лица приняли на себя стандартные обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций Банка, до 1 июля 2024 года.

В рамках IPO был структурирован механизм стабилизации размером до 15% от базового размера предложения. Данный механизм будет действовать в течение 30 календарных дней после начала торгов.

Акции Совкомбанка включены в первый уровень листинга Московской биржи под тикером SVCB и ISIN RU000A0ZZAC4. Один торговый лот содержит 100 акций. Торги акциями Совкомбанка начнутся сегодня, 15 декабря 2023 года.

Первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский: «Мы рады тому, что инвесторы поверили в перспективы бизнеса Совкомбанка. Это дало нам возможность сформировать широкую и диверсифицированную базу, в которую теперь входят клиенты и сотрудники Банка, крупные и средние институциональные инвесторы, а также десятки тысяч физических лиц. Наша команда приложит все усилия для того, чтобы реализовать наши амбиции прибыльного роста и оправдать оказанное нам доверие».

erid:2SDnjbuWZx4Рекламодатель: ПАО "Совкомбанк"ИНН/ОГРН: 4401116480/1144400000425Сайт: www.sovcombank.ru

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Заказчики могут получить до 100 млн рублей на пилотное внедрение ИИ

Карты «Мир» впервые заняли больше половины рынка платежей России

Вадим Петросян, ITFB Group: Интеллектуальные системы позволяют банкам сокращать стоимость процесса обработки документов на 80%

Инженер устроил ИТ-погром в крупном банке, когда его уволили за просмотр порно на рабочем месте

Станислав Логинов, Тюменская область: Мы ждем от отечественных ИБ-решений продвинутых технологий, в том числе с применением ИИ, которые компенсируют нехватку ИБ-специалистов

ПСБ стал лучшим интернет-банком для индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Умные функции кофемашин и чайников, за которые стоит платить в 2023 году

Обзор робота-пылесоса Hobot LEGEE-D8: совсем другой уровень уборки

Обзор однофазного источника бесперебойного питания Systeme Electric Smart-Save Online SRTSE2000RTXLI-NC: надежная защита в самых сложных условиях

Показать еще

Наука

Тоньше фотона: изобретен самый миниатюрный волновод для передачи света

Углерод — признак жизни на спутнике Юпитера?

Найдена причина странного расположения звезд возле центра нашей галактики
Показать еще