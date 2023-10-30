Завершается прием заявок на участие в ИТ-событии года. Успейте зарегистрироваться

Крупнейшее мероприятие российского ИКТ-сообщества CNews FORUM пройдет 1 ноября 2023 г. в Москве.



Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев примет участие CNews FORUM 2023.

В рамках мероприятия министр Максут Шадаев ответит на вопросы участников CNews FORUM.

Глава Минцифры Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИКТ-отрасли на CNews FORUM 2023

Крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-руководителей и специалистов бизнеса и госструктур CNews FORUM 1 ноября 2023 г. откроется в шестнадцатый раз.

В этом году участие в дискуссиях CNews FORUM 2023 примут более 1500 чиновников, ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний страны.

Зарегистрироваться на CNews FORUM 2023 можно уже сейчас.

Евгений Чаркин, заместитель генерального директора РЖД

Участие в CNews FORUM 2023 подтвердили: министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев; заместитель генерального директора РЖД Евгений Чаркин; вице-президент по информационным технологиям «Евраза» Артем Натрусов; директор Департамента информационных технологий «Росатома» Евгений Абакумов; заместитель председателя правления Россельхозбанка Николай Ульянов; первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин; директор по информационным технологиям, «Апатит», Сергей Диденко; директор по развитию цифровых сервисов, «Полюс», Евгений Бурченко; управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации «Дом.рф» Николай Козак; директор по цифровой трансформации и онлайн-продажам, «Согаза» Павел Бутенко; директор по информационным и цифровым технологиям, ГК «Агропромкомплектация» Алексей Леонов; генеральный директор, «Русагро Технологии», Артем Петров; директор по ИТ и финансовой трансформации, «Самолет», Ксения Позднякова; директор по информационным технологиям Highland Gold Дмитрий Пшиченко; вице-президент «Автотор Холдинга» Юрий Прохоров; вице-президент, руководитель информационно-технологического кластера «МТС-Банка» Алексей Клепиков; руководитель направления по развитию продуктов, «АйТи Бастион», Константин Родин; ИТ-директор, член правления ФГ БКС Алексей Карпунин; директор по трансформации «Фора Банк» Геннадий Гребеник; директор по управлению данными X5 Group Тигран Саркисов; ИТ-директор, банк «Зенит», Станислав Тульчинский; директор департамента операционных рисков, информационной безопасности и непрерывности бизнеса, группы «Московская Биржа» Сергей Демидов; руководитель практики «Индустрия 4.0», «Сибур Диджитал», Вадим Щемелинин; советник генерального директора по информационным технологиям, «Дамате», Ольга Чебунина; директор Технического департамента, «Ланит-Интеграция» (группа «Ланит»), Олег Аксенов; директор департамента проектного управления, «Фармимэкс», Эдуард Мураховский; руководитель группы «Интернет вещей», «Сибур Диджитал», Василий Ежов; начальник управления режима информационной безопасности Газпромбанка Алексей Плешков; начальник отдела информационной безопасности, «ВТБ Специализированный депозитарий», Александр Луганцев; директор ИТ систем управления производством, аэропорт Шереметьево, Сергей Пашинский; директор по инновациям банка «Уралсиб» Дмитрий Гришин; директор Центра компетенций платформенных и интеграционных решений «РСХБ-Интех» Андрей Коресталев; руководитель направления Центра компетенций платформенных и интеграционных решений «РСХБ-Интех» Денис Рылеев; директор по информационным технологиям, «Аптечная сеть 36,6», Алексей Ефёров; начальник управления центра развития цифровых технологий «Норникеля» Александр Васильев; начальник отдела сопровождения банковских телекоммуникаций, «Национальный расчётный депозитарий», Евгений Батухин; CIO Kept Дмитрий Иншаков; руководитель департамента информационных технологий УК «Альфа-Капитал» Федор Лежнев; директор по технологиям и цифровизации «Комуса» Иван Крутько; генеральный директор Hoff Tech Константин Пешехонов; директор по информационной безопасности Faberlic Вадим Смирнов; руководитель службы информационной безопасности, «Абсолют Банк», Руслан Ложкин; директор по цифровизации и ИТ ОТЭКО Сергей Васильев; технический директор «Поле.рф» Илья Болучевский; директор по информационным технологиям банка «Синара» Илья Батай.

Артем Натрусов, вице-президент по информационным технологиям, «Евраз»

Мероприятие будет состоять из пленарного заседания с участием экспертов мирового уровня, ключевых представителей российского бизнеса и госсектора. На нем в прямом электронном голосовании будут определены наиболее перспективные технологии, которые в ближайшие годы окажут влияние на информатизацию бизнеса и государства в России.

После пленарного заседания начнутся шесть тематических секций: «Госсектор», «Банки», «Импортозамещение», «Безопасность», «Розница» и «Цифровая трансформация».

На сессионных заседаниях будет представлена информация о наиболее перспективных ИТ-решениях, а также об инновационных проектах, реализуемых в соответствующих отраслях.

Павел Воронин, первый вице-президент по технологиям МТС

Участники мероприятия смогут обсудить, насколько востребованными будут на рынке представленные продукты и услуги, а также выявят факторы, тормозящие продвижение тех или иных технологий в российских реалиях.

В 2022 г. CNews FORUM собрал более 1600 человек. На форуме прозвучало более 120 экспертных докладов. В сессионной части было проведено семь тематических отраслевых секций. На выставке в рамках форума было развернуто более 50 стендов инновационных российских и зарубежных ИТ-компаний. Мероприятие привлекло спонсорскую поддержку более 30 структур. Его информационными партнерами выступили более 40 организаций.

Евгений Абакумов, директор Департамента информационных технологий, «Росатом»

В 2022 г. на форуме выступали глава Минцифры Максут Шадаев; его заместитель Александр Шойтов; директор по ИТ в РЖД Евгений Чаркин; зампред правления Россельхозбанка Николай Ульянов; директор по ИТ «Росатома» Евгений Абакумов; старший вице-президент по банковским технологиям банка «Уралсиб» Константин Меденцев; вице-президент по ИТ «Евразхолдинга» Артем Натрусов; гендиректор РФРИТ Александр Павлов; директор по цифровизации и ИТ «Т Плюс» Борис Макевнин и многие другие.

Зал форума по обыкновению заполняется крайне быстро ИТ-директор РЖД Евгений Чаркин рассказал о стратегии цифровой трансформации компании Подписание трехстороннего соглашения «Открытой мобильной платформы», РЖД и «Отраслевого центра разработки и внедрения информационных систем», о сотрудничестве в области ИТ, включая использование отечественной мобильной ОС «Аврора». ИТ-директор «Росатома» Евгений Абакумов посвятил доклад стратегии цифровизации активов госкорпорации На CNews Баттл директор по управлению изменениями «Норникеля-ОЦО» Екатерина Генкина и вице-президент по ИТ «Ингосстраха» Алексей Клепиков обсудили тему «Что движет изменениями: трудности vs комфорт» Гендиректор НТЦ ИТ «Роса» Владислава Васильева описала свое видение госсуверенитета в цифровой трансформации Директор департамента развития архитектуры и координации информатизации Минкомсвязи Василий Слышкин описал параметры экономики данных Директор департамента инфраструктурных проектов Минкомсвязи Игорь Семенихин указал на аспекты цифровизации регионов Директор департамента правовых основ цифровой экономики Минэка Антон Лебедев рассказал о гибком регулировании для цифровых инноваций Директор по ERP-решениям «1С» Алексей Нестеров описал фундамент корпоративной цифровизации На форуме было вручено множество наград CNews AWARDS за выдающиеся проекты и достижения Директор по информационным технологиям «Агрокомплекса» Владимир Ямщиков получил награду в номинации «ИТ в АПК. Проект года» Гендиректор ТУРБО Владимир Егоров объяснил, что такое бизнес-система для «поколения Z» Директор по взаимодействию с клиентами в Восточной Европе Rimini Street Адар Рубин указал, как диктовать свой темп для инноваций Директор департамента управления проектами «Аэрофлота» Михаил Портной принял награду за E-commerce проект года Руководитель ИТ-кластера «Инфраструктура и внутренняя автоматизация» МТС Максим Халматов рассмотрел построение концепции управления рабочим пространством Технический директор подразделения Secure Power в Schneider Electric Алексей Соловьев описал инновации для будущего Директор по развитию бизнеса в госсекторе SberCloud Шамиль Каюмов рассказал о перспективах облачного рынка Шамилю Юсупову была вручена награда в номинации «IaaS в госсекторе: проект года» Генеральный директор «Центра 2М» Евгений Мискевич расписал цифровизацию глазами пользователя Евгению Мискевичу была вручена награда в номинации «Интернет вещей: оператор года» Гендиректор RuSIEM Максим Степченков принял награду в номинации «Управление безопасностью: технология года» ВРИО ИТ-директора/директор по архитектуре X5 Retail Group Алла Антонова посвятила доклад теме микросервисов Директор по архитектуре управления развития партнерских сервисов департамента развития омниканальной платформы Газпромбанка Виталий Смык (слева) и гендиректор «Синимекса» Андрей Сыкулев приняли награду за проект года по теме «Открытые интерфейсы в банках» Член правления, директор по ИТ в Росбанке Денис Сотин описал свое видение цифровой трансформации современного банка Руководителю направления по развитию цифрового кредитования Райффайзенбанка Ивану Карпову была вручена награда за инновационное развитие цифровых каналов привлечения клиентов Замгендиректора по ИТ «Первой грузовой компании» Вадим Урьяс обрисовал цифровую экосистему железнодорожного бизнеса Вице-президент по ИТ «Ингосстраха» Алексей Клепиков получил награду в категории «Insurtech: человек года» Директор управления ИТ в «Мечеле» Валерий Дьяченко рассказал о создании единого информационного пространства на предприятии Генеральный директор «Первого ОФД» Александр Емелин получил награду в номинации «Большие данные: проект года» Директор по ИТ в «Ситилабс» Алексей Сороченков получил награду в номинации «Умный город: технология года» Руководитель направления по инновационному ИТ-развитию ОМК Людмила Трофимова описала применение цифровых инструментов для реализации стратегических целей Руководитель отдела прикладных разработок компании «Такском» Дмитрий Москальков принял награду за лучший «Онлайн-сервис в ритейле» Директор по кибербезопасности OKS Group Денис Горчаков поделился практическим опытом В холле люди заводили знакомства с роботами Около многочисленных стендов также не было пустого пространства CNews Forum собирает гостей отовсюду Новые технологии приближают будущее После пленарной части на форуме прошло пять тематических секций Виртуальная реальность — один из устойчивых трендов Все участники форума смогли принять участие в розыгрыше многочисленных призов В завершении мероприятия общение гостей переместилось в фуршетную зону Зал форума по обыкновению заполняется крайне быстро

В разные годы на CNews FORUM делали доклады старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Никита Волков; заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Козырев; заместитель министра экономического развития России Савва Шипов; заместитель председателя правления Пенсионного фонда России Алексей Иванов; заместитель министра связи и массовых коммуникаций Михаил Евраев; председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков; руководитель Аналитического центра при Правительстве России Владислав Онищенко; директор по ИТ РЖД Евгений Чаркин; директор по ИТ СО ЕЭС Глеб Лигачев; вице-президент по информационным технологиям «ЕвразХолдинг» Артем Натрусов; вице-президент по ИТ СПАО «Ингосстрах» Алексей Клепиков; руководитель блока «Информационные технологии» Альфа-Банка Александр Сахаров; руководитель дирекции ИТ Райффайзенбанка Андрей Попов; заместителя председателя правления, банк Уралсиб Максим Белоусов; ; начальник управления ИТ Сургутнефтегаза Ринат Гимранов; министр Правительства Москвы, руководитель ДИТ Москвы Артем Ермолаев; заместитель министра экономического развития Олег Фомичев.

В ходе церемонии CNews AWARDS, состоявшейся на CNews FORUM 2022, были награждены выдающиеся российские ИТ-проекты и компании.

Чтобы принять участие в CNews FORUM 2023, заполните, пожалуйста, анкету.

Подробное описание и анкета для регистрации на сайте.