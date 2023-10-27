Российским хакерам дали по шесть лет тюрьмы за кражу 16 миллионов с помощью поддельных бухгалтерских сайтов
Ковровский городской суд приговорил к шести и шести с половиной годам лишения свободы двух хакеров. Мошенники украли у предпринимателей 16 млн руб. с помощью фишинговых сайтов и отдельных бухгалтерских бланков.
Приговор Ковровского суда
Ковровский городской суд вынес приговор в отношении двух хакеров, жителей Москвы и Новосибирска. Прокуратура Владимирской области сообщила об этом на официальном сайте.
Осужденные признаны виновными в совершении 16 преступлений по трем статьям УК России (ч. 2 ст. 273, ч. 3 ст. 272 , ч. 4 ст. 159.6) — создание, распространение и использование вредоносных компьютерных программ; неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации; мошенничество в сфере компьютерной информации.
Преступники похитили с расчетных счетов потерпевших свыше 16 млн руб. Приговором суда виновным назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет и шесть лет шесть месяцев соответственно с отбыванием в колонии общего режима.
Иски представителей пострадавших от действий мошенников компаний также были удовлетворены.
Фишинговая бухгалтерия
Следствием было установлено, что мужчины, входившие в состав организованной преступной группы, не позднее марта 2018 г. создали и использовали вредоносные компьютерные программы.
На своих ресурсах, замаскированные под легальные бухгалтерские сайты, они разместили поддельные бухгалтерские бланки, через которые загружалось вредоносное ПО. Злоумышленники получали удаленный доступ к компьютеру и возможность скрытного управления данными. Используя эти данные преступники похищали деньги с расчетных счетов своих жертв.
От действий мошенников пострадали различные организации из Ростовской, Свердловской, Вологодской и Владимирской областей.
Высокий уровень угроз
В апреле 2023 г. компания «РТК-Солар» представила результаты исследования сетевых угроз для российского бизнеса, данные из которого приводило агентство TAdviser. 70% опрошенных отметили опасность заражения сети и сегментов инфраструктуры вредоносным ПО.
В октябре 2023 г. Минцифры заявило о разработке всероссийского супер-антивируса. Работающий макет будет запущен в 2023 г., а в 2024 г. станут доступны новые функции. Планируется, что после 2025 г. антивирус заработает на полную мощность как национальная система. Для пользователей сервис будет бесплатным, не потребуется установка дополнительных программ.