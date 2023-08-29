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Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября

CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» 19 сентября 2023 года.

CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация в госсекторе:итоги 2023» 19 сентября 2023 года.

Основная задача конференции рассказать про актуальные потребности госсектора в цифровизации и осветить основные тенденции и перспективы развития цифровых технологий в госсекторе, а также обозначить векторы дальнейшего развития информатизации органов государственной власти в России.

Приоритеты цифровизации в госсекторе

  • Импортозамещение — главная задача госсектора.
  • Как попасть в реестр отечественного ПО.
  • Господдержка ИТ в России продолжается.
  • Госинформсистемы переходят на «Гостех».
  • Безопасность госинформсистем.

Отечественные решения для госсектора

Главные задачи

  • Где разместить информационные системы.
  • Как обеспечить чистоту данных и объективность аналитики.
  • Системы поддержки принятия решения помогают управлять государством.
  • Управление задачами и проектами повысит эффективность ведомств.
  • Цифровая трансформация регионов.

Среди докладчиков на данный момент:

Олег Качанов, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России;
Александр Албычев, заместитель руководителя Федерального Казначейства;
Кирилл Белов, директор ФГБУ «РФИ Минприроды России»;
Сергей Труненков, руководитель проектного офиса, ГКУ Центр налоговых доходов;
Андрей Фишер, начальник отдела ИТ, ФГБУЗ Центр крови ФМБА России.

Приглашены для выступления:

Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя Правительства Российской Федерации;
Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ;
Василий Шпак, заместитель министра промышленности и торговли РФ;
Павел Пугачев, заместитель министра здравоохранения Российской Федерации;
Алексей Херсонцев, статс-секретарь – заместитель министра экономического развития РФ;
Эдуард Лысенко, руководитель Департамента информационных технологий города Москвы;
Александр Албычев, заместитель руководителя, Федеральное Казначейство;
Сергей Власов, заместитель начальника Управления информационных технологий и связи МЧС России;
Василий Слышкин, руководитель ФКУ «Государственные технологии»;
Денис Терещенко, заместитель руководителя, ФТС России;
Владимир Скиба, начальник Главного управления ИТ, ФТС России;
Андрей Петрушин, заместитель руководителя Федеральной налоговой службы;
Айрат Хайруллин, министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан;
Елена Мартынова, заместитель руководителя Росреестра;
Даниил Сорокин, директор Департамента информационного обеспечения и цифровой трансформации ТЭК, Министерство энергетики Российской Федерации;
Надежда Куртяник, министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области;
Дмитрий Разумовский, заместитель губернатора Калужской области;
Павел Ципорин, директор Департамента информационных технологий ХМАО – Югры;
Тимур Меджитов, министр цифрового развития Удмуртской Республики;
Алексей Черников, заместитель председателя Правительства Пермского края;
Елена Казмерчук, директор департамента обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций Минэкономразвития РФ;
Михаил Петров, директор Департамента цифровой трансформации, Счетная палата РФ;
Андрей Свинцов, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи;
Станислав Логинов, директор Департамента информатизации Тюменской области;
Андрей Сытник, председатель Комитета цифрового развития Ленинградской области.

CNews приглашает принять участие в мероприятии представителей заказчиков, а также поставщиков ИТ-решений.

Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 20000 руб.
Для представителей заказчиков участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences
Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: events@cnews.ru, Четвернин Алексей.

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