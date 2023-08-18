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ПСБ за год удвоил количество терминалов оплаты

Промсвязьбанк установил представителям малого и среднего бизнеса более 100 тысяч терминалов оплаты по банковским картам в точках продаж. За год количество подключений выросло на 80%.

Более 100 тысяч терминалов

ПСБ установил малому и среднему бизнесу более 100 тысяч активных терминалов оплаты по банковским картам в точках продаж, увеличив за год количество подключений на 80%.

«Мы продолжаем развивать свою эквайринговую сеть и отмечаем сохраняющуюся востребованность инструментов для безналичных расчетов между продавцом и покупателем, — отметил Никита Хомутов, вице-президент, директор департамента эквайринга ПСБ. — Среди них стабильно высоким спросом пользуются привычные всем POS-терминалы. Бизнес видит преимущества в подключении устройств приема платежей, среди которых не только удобство и скорость расчетов, но также снижение расходов на хранение и транспортировку наличности. Так, за прошедший год количество терминалов, установленных ПСБ, выросло почти вдвое. При этом более чем на 50% вырос и объем платежей, которые проходят через них, что говорит о желании клиентов торговых точек использовать банковские карты вместо наличных».

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ПСБ отмечает стабильно высокий спрос у бизнеса на привычные POS-терминалы

ПСБ развивает эквайринг, предлагая наиболее актуальные услуги, дополняющие установку терминалов оплаты. Согласно исследованию Markswebb ПСБ имеет самый функциональный личный кабинет торгового эквайринга в интернет- и мобильном банке.

Клиент может отслеживать операции, строить удобные отчеты и оставлять заявки на изменение тарифов и параметров эквайринга. Предпринимателям доступно специальное приложение банка, которое позволяет принимать платежи с помощью смартфона. Также есть сервис быстрых зачислений, когда деньги после проведения оплаты за товары или услуги становятся доступны уже в день транзакции, оплата по QR-коду через «Систему быстрых платежей», аренда онлайн-кассы с фискальным накопителем и встроенным эквайрингом, а также другие сервисы, которые расширяют возможности малого и среднего бизнеса при взаимодействии с покупателями.

Токен: Kra23Y1g3Рекламодатель: ПАО «Промсвязьбанк»ИНН/ОГРН: 7744000912/1027739019142Сайт: https://www.psbank.ru/

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