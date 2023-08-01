В России приравняли к деньгам цифровые валюты иностранных государств

В России вступил в силу закон, приравнивающий к иностранной валюте цифровые формы денежных единиц иностранных государств. «Банк международных расчетов» (BIS) предложил создать платформу для переводов между странами в цифровой валюте. В текущей обстановке такая платформа вряд ли станет глобальной.



Признание цифровых валют

В России теперь юридически признаются денежные единицы иностранных государств, выпускаемые в цифровой форме. С 1 августа 2023 г. вступили в силу поправки к Федеральному закону № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10 декабря 2003 г., как сообщило РИА «Новости».

Поправки были внесены в первую статью закона, где прописываются основные определения. Ранее к иностранной валюте там относились банкноты, монеты, средства на банковских счетах и в банковских вкладах в денежных единицах иностранных государств и международных денежных или расчетных единицах.

Согласно принятой поправке, в этот перечень включаются национальные денежные единицы иностранного государства (группы иностранных государств), выпускаемые в цифровой форме как национальным центральным банком, так и иным органом иностранного государства, в функции которого входит выпуск таких денежных единиц. При этом цифровая валюта должна находиться в обращении и являться законным средством платежа на территории соответствующего иностранного государства.

Цифровая валюта добавит прозрачности

Механизм транзакций в цифровых валютах эксперты «Банка международных расчетов» (BIS) считают более надежным, чем традиционные системы вроде SWIFT (система передачи финансовых сообщений, которую используют банки по всему миру). Об этом говорится в докладе BIS «Мосты доверия и потоки денег», который процитировали «Ведомости» 1 августа 2023 г. В этом докладе также предлагается создание глобальной платформы трансграничных переводов в цифровой валюте.

Глобальная платформа действительно сможет устранить большинство традиционных недостатков, связанных со стоимостью, скоростью, доступностью, прозрачностью и безопасностью осуществления трансграничных платежей, прокомментировал изданию член совета Торгово-промышленной палаты Станислав Акулинкин.

В ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме 2023 г. первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова прогнозировала, что на горизонте пяти лет международная платежная инфраструктура перейдет со SWIFT на интеграции национальных цифровых валют.

Единый оператор – это удобно, но создать такую площадку в плане широких международных отношений сейчас не получится, поэтому с участием России, скорее всего, будет какое-то более территориальное объединение, такое мнение высказала «Ведомостям» член совета директоров Национального платежного совета Алма Обаева.

Цифровой рубль в России и мире

Цифровой рубль представляет собой цифровой код, который хранится не в коммерческих банках, а в специальном цифровом кошельке на серверах ЦБ. Цифровой рубль — это не криптовалюта. У криптовалюты нет эмитента и не существует единого центра, который нес бы обязательства по ним. Такое пояснение приводится на сайте Банка России.

В России основной закон по цифровому рублю вступил в силу с 1 августа 2023 г. О подписании закона Президентом России Владимиром Путиным писал CNews 25 июля 2023 г.

Документ представляет собой поправки в целый ряд законов, включая «О банках и банковской деятельности», «О национальной платежной системе», «О Центральном банке», «О несостоятельности (банкротстве)», «О валютном регулировании и валютном контроле», «Об исполнительном производстве» и «О таможенном регулировании».

У введения цифрового рубля в России есть плюсы и минусы, как писал CNews. «Новый закон разработан для дополнительной защиты средств граждан и уменьшения зависимости от иностранных валют и криптовалют», — сказал «Российской газете» в июле 2023 г., когда принимался закон о цифровом рубле, депутат, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин. К минусам относятся отсутствие кэшбэка, отсутствие возможности открыть вклад в цифровых рублях и получить проценты на остаток на счете. Пока преимущества видят не все граждане — 28% опрошенных россиян не хотят пользоваться цифровым рублем, так как не доверяют новому финансовому инструменту. Опрос проводил финансовый маркетплейс «Выберу.ру».

Агентство ТАСС приводило в апреле 2023 г. перечень стран, которые к дате публикации уже использовали цифровые валюты центральных банков (Central Bank Digital Currency, CBDC). По данным агентства уже внедрили CBDC Багамские Острова и Ямайка, а пилотные проекты запускали Китай, Восточно-Карибский центральный банк (входят восемь стран Карибского бассейна — Антигуа и Барбуда, Гренада, Доминика, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Ангилья и Монтсеррат), Нигерия, Индия, Гана, Канада, ОАЭ, Саудовская Аравия, Уругвай, Франция, Иран.