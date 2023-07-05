В России открылся магазин матмоделей, предсказывающих цены на сырье и вероятность дефолта

Делать бизнес-прогнозы и принимать стратегические решения теперь можно с помощью готовых математических моделей. Разработчики In-DAP создали марктплейс математических моделей для бизнеса и госсектора. Можно также заказать новую разработку, например, модель прогноза курса валют и акций



Маркетплейс математических моделей

В России появился маркетплейс математических моделей на платформе In-DAP, запущенной компанией Innostage в 2020 г.

На маркетплейсе представлены модели для государственных организаций, банков, компаний из сферы производства, энергетики, ритейла.

Зачастую организациям нет смысла разрабатывать новые модели - для многих задач подойдут те, что созданы ранее для других компаний и госучреждений. Поэтому команда разработчиков платформы In-DAP приняла решение о создании маркетплейса.

Модели, представленные на маркетплейсе, реализованы на языке Python, их можно доработать в соответствии со спецификой своих бизнес-процессов и данных.

Фото: pressfoto на Freepik Математические модели помогают автоматизировать анализ и прогнозы в бизнесе

«По нашим оценкам, в 2023 г. рост рынка систем поддержки принятия решений составит около 10%. Государственные организации, владельцы объектов критической инфраструктуры, коммерческие предприятия продолжают активно внедрять отечественные СППР. Среди преимуществ, которые выделяет наш маркетплейс на рынке СППР — наличие готовых моделей с открытым исходным кодом. Заказчики могут доработать их, сделав способными решать даже очень специфичные и сложные задачи», — сказала Алсу Гибадуллина, представитель команды разработчиков In-DAP.

Что покупают на маркетплейсе математических моделей

Например, для банков и кредитно-финансовых организации есть скоринговые модели для снижения рисков невозврата кредита, модель для прогнозирования остатков на текущих счетах, модель мониторинга и анализа показателей подверженности банка кредитному риску; модель вероятности дефолта. Для организаций производственной сферы - модель прогноза цен на сырье; модель раннего выявления отклонений в работе оборудования; модель оптимизация цепочек поставки и логистики, снижение издержек на доставку и хранение запасных частей, сырья и комплектующих. Для сферы энергетики и генерации - модель анализа и планирования электропотребления по группам потребителей; модель предсказания выработки возобновляемых источников энергии; вероятностная модель выявления неучтенного потребления электроэнергии в каждой точке поставки.

Модель прогноза курса валют и акций тоже можно получить на маркетплейсе In-DAP. Ее нет в готовых решениях, потому что никто пока не запрашивал, но ее можно заказать.

Помощь в управлении бизнесом

При создании системы поддержки принятия решений (СППР) использование моделей обязательно. В теории принятия решений математические модели используются для выбора и анализа альтернатив решения.

Математическая модель - это математические формулы и выражения, которые приближенно описывают определенное явление или процесс. В бизнесе они позволяют автоматизировать, увеличить скорость и точность прогнозирования, выявления взаимосвязей между процессами, аномалий в их развитии, барьеров и драйверов, которые оказывают на них влияние. С помощью таких моделей можно получить полный контроль над любым элементом своей деятельности - делать прогнозы; справляться с нестандартными задачами; увеличить скорость и точность принимаемых решений в в критических ситуациях, где стоимость ошибок особенно высока.

Это повышает эффективность бизнес-процессов в разы. Например, как сообщили CNews представители IN-DAP, кому-то из их заказчиков удалось повысить уровень исполнительности и уменьшение сроков сбора и обработки данных на 73%; а кому-то -увеличить скорость реакции на отклонения и снизить риски их реализации – до 58%.