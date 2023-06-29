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Онлайн-конференция CNews «Заказная разработка ПО 2023» состоится 4 июля

4 июля 2023 г. CNews проведет онлайн-конференцию «Заказная разработка ПО 2023».

С докладами выступят:

Дмитрий Болотюк, директор по ИТ, логистическая компания «ЛогЛаб»;
Ольга Сгибнева, директор по инновациям, СДЭК;
Вадим Михайлов, главный технический специалист, Координационный центр доменов .RU/.РФ;
Наталия Оржевская, директор Департамента Центр управления производственными командами, компания «Диасофт»;
Денис Тимощук, руководитель направления «Эффективные команды», компания «Диасофт»;
Марина Черномазова, руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами, «Бизнес-Азимут»;
Николай Дегтярев, технический директор, «Бизнес-Азимут»;
Алексей Власов, коммерческий директор, Notamedia.Integrator;
Алексей Сердюк, адвокат, руководитель практики уголовно-правовой защиты бизнеса, МКА «Князев и партнеры».

Основные вопросы к обсуждению:

Российский рынок

  • Каким был 2022 г. для российских разработчиков ПО?
  • С какими сложностями они столкнулись?
  • Как сказался на рынке уход крупных международных компаний?
  • Удается ли российским разработчикам занять освободившиеся ниши?
  • Какие решения наиболее востребованы заказчиками?
  • Как санкции повлияли на возможности экспорта российского ПО?
  • Удается ли преодолеть кадровый голод на рынке разработки ПО?
  • Какую роль в развитии отрасли играет господдержка?

Технологии и подходы

  • Как меняется спрос на PaaS платформы для разработчиков.
  • Как правильно выстроить Agile-разработку.
  • Какие инструменты помогают сократить Time to Market.
  • Микросервисы как альтернатива монолитным системам.
  • Как обеспечить миграцию приложений на независимую платформу.
  • Что надо сделать, чтобы обеспечить высокое качество приложений.
  • Техническая поддержка внедренных продуктов.
  • Новые требования к безопасности разработки.
  • Какой должны быть идеальная команда разработчиков.

Решения и кейсы

  • Успешные примеры выхода на международный рынок.
  • Российская альтернатива иностранным продуктам: опыт внедрения.
  • Экосистема поддержки отечественных решений.
  • Особенности организации комбинированных и удаленных команд.
  • Как удержать в компании лучших разработчиков.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 5000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences

По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена.

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