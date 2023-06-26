Российский бизнес спешно скупает иностранное «железо» на сотни миллионов долларов. Корпорации боятся прекращения параллельного импорта

Крупные российские компании, стали закупать иностранное «железо» про запас, чтобы не тратить время и деньги на адаптацию инфраструктуры к отечественным решениям, когда параллельный импорт будет остановлен. Это может случиться очень скоро – власти уже работают в этом направлении. Сбербанк, к примеру, готов потратить почти $140 млн на китайские серверы и американские СХД, ИТ-интеграторы увидели для себя возможность и готовятся к ввозу в страну гигантских партий иностранного «железа».

Крупномасштабное пополнение запасов

Российские компании – представители крупного бизнеса – начали массово скупать серверы и прочую технику иностранного производства. Как пишет «Коммерсант», они изо всех сил пытаются наполнить свои склады электроникой прежде, чем власти ограничат ее ввоз на территорию России по каналам параллельного импорта.

Инициатива запрет на ввоз техники иностранных вендоров принадлежит АНО «Вычислительная техника», в которую входят российские производители серверов и СХД (среди участников – компании Yadro, «Аквариус», Kraftway и ряд других). Они пытаются добиться его, чтобы остаться без зарубежных конкурентов – запрос в Минпромторг уже направлен, как сообщал CNews.

Участники отечественной ИТ-сферы резко против подобных инициатив, но, если судить по тому, что крупный бизнес занялся едва ли не оптовыми закупками, он не сомневается, что в России в обозримом будущем появится еще один «шлагбаум», осложняющий жизнь бизнесу. Обычных россиян это тоже коснется – купить технику привычных брендов им станет еще труднее. На фоне очередного падения курса рубля, наметившегося после событий 23 и 24 июня 2023 г., и грядущих запретов цены, вероятнее всего, снова взлетят.

Фото: Dell Крупный бизнес не желает тратить время и другие ресурсы на перевод инфраструктуры на отечественную аппаратуру

При этом российский бизнес не спешит переходить на отечественное оборудование и продолжает закупать «санкционную» технику. Как пишет «Коммерсант», отечественные аналоги не удовлетворяют требования компаний к качеству и возможностям.

Тысячи серверов для крупнейшего банка

В числе тех, кто решил закупить оборудование про запас, оказался Сбербанк. По информации издания, он еще в конце мая 2023 г. подал запрос на приобретение «железа» на $40,5 млн – это 2600 серверов, закупка которых поделена на семь лотов. Столь крупный заказ не мог остаться незамеченным – один из претендентов на этот контракт сообщил изданию, что в настоящее время на его исполнение подано более 20 заявок.

Также Сбербанк объявлял еще как минимум два тендера – на закупку серверов Huawei на $80 млн и систем хранения данных Dell и NetApp еще на $38 млн руб. «Возможно, такой объем оборудования банку необходим для ввода цифрового рубля», – заявил «Коммерсанту» один из китайских поставщиков оборудования.

Цифровой рубль – третья форма национальной валюты в дополнение к наличным и безналичным деньгам, которую власти активно стараются ввести в оборот. При этом понятных большинству россиян объяснений, для чего он нужен, и в чем его преимущество перед классическими безналичными расчетами, на момент публикации материала не существовало.

Перейдем на отечественное когда-нибудь потом

Со слов собеседника издания в неназванной компании, выпускающей серверы, до 24 февраля 2022 г. инфраструктура Сбербанка почти полностью состояла из «железа Dell, Huawei и NetApp и продолжает базироваться на нем. «Переделывать все под отечественные решения дорого и долго», – добавил он.

Основатель дата-центра Oxygen Павел Кулаков сообщил изданию, что столь крупная закупка Сбербанком иностранного «железа» – это следствие необходимости постоянно обновлять инфраструктуру, чтобы она отвечала современным требованиям. «То, что закупалось до 24 февраля 2022 г., уже устаревает. Продуктивные и критичные банковские сервисы всегда работают на железе не старше двух-трех лет», – сказал он .

Если есть спрос, будет и предложение

С высокой степенью вероятности можно предположить, что Сбербанк – не единственная крупная компания, которая за последние несколько недель собралась пополнить свой парк техники известных производителей, пока это в принципе возможно сделать – пока параллельный импорт не запретили. Покупать «железо» напрямую возможностей больше нет – из-за 24 февраля 2022 г. десятки иностранных вендоров из других стран почти в едином порыве покинули Россию.

О том, что запрос на едва ли не оптовую закупку иностранной техники крупным бизнесом действительно есть, может свидетельствовать и поведение крупных дистрибьюторов и интеграторов. Как пишет «Коммерсант», компания Softline, один из крупнейших российских ИТ-интеграторов, задекларировала импорт нескольких крупных партий ИТ-оборудования. Это техника крупнейших вендоров – как минимум китайской Huawei и американской Hewlett Packard Enterprise. Они входят в число тех, кто больше не желает заниматься «белыми» поставками в Россию.