Для чиновников и банкиров ввели штрафы за использование иностранных мессенджеров

Российский парламент одобрил закон о наказании за использование иностранных мессенджеров для передачи персональных данных и информации о банковских вкладах россиян. Теперь госорганизациям и банкам за такие нарушения грозит штраф на сумму до 700 тыс. руб.

Штраф за использование иностранных мессенджеров

Совет Федерации одобрил поправки в «Кодекс об административных правонарушениях» (КоАП), предполагающие введение штрафа за незаконное использование иностранных мессенджеров. Документ был разработан рядом депутатов Госдумы, включая Антона Горелкина, и ранее был одобрен нижней палатой парламента в трех чтениях. Правительство поддержало данный документ.

Запрет на использование иностранных мессенджеров

Нынешний закон дополняет вступившие с 1 марта 2023 г. поправки в Закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», запрещающие использование иностранных мессенджеров для пересылки персональных данных граждан России, данных о переводах денег в рамках применяемых форм безналичных расчетов и сведений, необходимых для платежей и сведений о счетах граждан России в банках.

Упомянутый запрет касается случаев предоставления государственных и муниципальных услуг, выполнения государственного и муниципального задания, а также предоставления услуг государственными предприятиями, подконтрольными государству компаниями, кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, субъектами национальной платежной системы и т.д.

Фото: © Adem AY / Фотобанк UnSplash Совет Федерации одобрил закон о наказании за использование иностранных мессенджеров для передачи персональных данных и информации о банковских вкладах россиян

Под использованием иностранного мессенджера подразумевается «использование принадлежащих иностранным юридическим лицам и иностранным гражданам информационных систем и программ для ЭВМ, которые предназначены или используются для обмена электронными сообщениями исключительно между пользователями этих информационных систем и программ для ЭВМ, при котором отправитель электронного сообщения определяет получателя или получателей электронного сообщения и не предусматривается размещение пользователями сети интернет общедоступной информации в сети интернет».

Какие мессенджеры считаются иностранными

В соответствии с законом, Роскомнадзор определил список мессенджеров, которые считаются иностранным. Это Discord, Microsoft Teams, Skype for Business, Snapchat, Telegram, Threema, Viber, WhatAspp и WeChat.

Теперь в КоАП должна появиться статья о том, что незаконное использование в случаях, предусмотренных российским законодательством об информации, информационных технологиях и о защите информации, принадлежащих иностранным юридическим лицам или иностранным гражданам информационных систем или программ для ЭВМ, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб, на юридических лиц – от 100 тыс. до 700 тыс. руб.

ВТБ и приложение в Telegram

В начале 2023 г. госбанк ВТБ запустил собственного бота в мессенджере Telegram, обеспечивающим выполнением функций онлайн-банкинга. Данный бот предназначен для решения проблемы с мобильным банкингом, которая возникла после того, как из-за санкций мобильное приложение ВТБ было удалено из магазинов приложений Google Play и iOS.

Разработка продукта началось еще до принятия законе о запрете использования иностранных мессенджеров для передачи банковской информации. В ВТБ полагали, что их продукт не нарушает требований нового закона, так как в мессенджере распространяется лишь публичная информация (например, по ставкам о кредитных каникулах), а персональные данные будут обрабатываться на серверах банка (мессенджер будет использоваться только для авторизации в онлайн-банкинг).

В апреле зампредседателя ВТБ Анатолий Печатников говорил, что банк ждет решения Роскомнадзора о возможности дальнейшей работы его приложения в Telegram. Обслуживание клиентов банка в Telegram продолжается, но банк перестал активно продвигать данный способ.