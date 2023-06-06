ВТБ представил рынку новую систему работы с инновациями

Банк ВТБ в рамках конференции Startup Village 2023 впервые представил экспертам рынка собственную Венчурную студию. Сегодня в цикл работы с инновациями в банке также входят Акселератор ВТБ и собственная Технологическая лаборатория для поиска, исследования и апробации масштабных техрешений с открытого рынка. Таким образом, ВТБ сформировал систему из взаимодополняющих инструментов для быстрой и эффективной работы с инновациями.



Новый формат — венчурная студия

Венчурную студию отличает от традиционных инструментов работы с технологическими решениями с открытого рынка более широкий набор форматов для работы — от тестирования продуктовых гипотез и исследований рынка до запуска MVP (MVP, minimal viable product, минимально жизнеспособный продукт) и формирования технологических команд.



«Венчурная студия органично вписалась в существующий в банке набор инструментов. В точках соприкосновения с Акселератором и Технологической лабораторией рождаются лучшие идеи и лучшие решения для внутренних заказчиков, — говорит руководитель Венчурной студии Марина Никерова. — Мы — вольные стрелки, которые умеют в любых сценариях и очень быстро обходить препятствия, а выбор инструмента для работы обусловлен потребностями нашего пользователя или заказчика внутреннего подразделения банка».

Первым элементом в системе работы с инновациями стал Акселератор ВТБ

«Для бизнес-линий банка это означает возможность быстрой апробации практически любого технологического решения в безопасных, но максимально приближенных к "боевым" условиях, право на ошибку, чтобы сэкономить миллионы (а иногда и больше) в будущем, — отмечает заместитель руководителя департамента ИТ-архитектуры ВТБ Андрей Коваленко. — Для стартапов и любых технологических компаний и команд на рынке — это возможность не только показать свои продукты и решения бизнесу, значительно сократив свой путь до встречи с лицами, принимающими решения, но и отточить продукт на основе обратной связи от одного из самых заметных tech-игроков на рынке. Сегодня мы научились превращать потенциальные успехи в реальные внедрения, и в этом — сила созданной в ВТБ системы работы с инновациями».

В конце мая эксперты «Сколково» опубликовали рейтинг инновационных банков России 2022, и ВТБ в четвертый раз возглавил его. Банк набрал максимальное количество баллов по большинству критериев, опередив сильнейших конкурентов. ВТБ стал лидером благодаря активному использованию инструментов по работе с инновациями, сотрудничеству со стартапами, созданию инновационной оргструктуры, а также участию в проекте «Цифровой рубль». Одним из преимуществ банка стало наличие корпоративной Венчурной студии.

Первым элементом в системе работы с инновациями, выстроенной в ВТБ еще в 2019 г., стал Акселератор ВТБ. Это единое окно для поиска инновационных технологий стартапов с открытого рынка. В базе Акселератора ВТБ сейчас 2,5 тыс. стартапов. За три года работы более 80 из них запустили пилотные проекты с банком. Только за 2022 г. команда Акселератора ВТБ рассмотрела и оценила свыше 300 технологических стартапов с российского рынка.

В 2022 г. команда Акселератора ВТБ реализовала 24 пилотных проекта в интересах подразделений банка, по итогам которых на конец I квартала 2023 г. уже 13 решений были переданы для реализации в промышленном контуре банка. Сегодня показатель конверсии пилотных проектов в промышленные внедрения составляет более 30%, что превышает среднерыночный уровень.

«Мы по-прежнему наблюдаем высокую потребность в притоке инновационных технологий с рынка для решения задач подразделений банка. Несмотря на то, что банк имеет мощные ресурсы для собственной разработки и импортозамещения, решения стартапов актуальны для "тюнинга" отдельных бизнес-процессов и поиска новых направлений развития. Благодаря отработанной методологии быстрого запуска пилотов, изолированной от промышленных сред инфраструктуре и глубокой экспертизы команды Акселератора мы проводим апробацию решений стартапов быстро и с минимальными затратами для банка, оцениваем бизнес-эффекты, перспективы и риски для принятия обоснованного решения о внедрении и масштабировании решений стартапов в банке», — рассказывает директор Акселератора ВТБ Наталия Дегтярева.

Технологическая лаборатория для быстрого пилотирования

Следующим элементом в системе работы с инновациями стала представленная рынку в начале 2023 г. Технологическая лаборатория ВТБ. Сегодня она помогает в ускоренном поиске, исследовании и пилотировании техрешений с открытого рынка в контуре ВТБ, а также создании собственных продуктов.

Лаборатория позволила банку повысить качество внедряемых решений, надежность и безопасность собственной инфраструктуры, а также в три раза сократить расходы на тестирование. Время подготовки к тестированию, которое в отсутствие лаборатории могло значительно превышать время самого тестирования, удалось сократить почти в шесть раз.

Наталия Дегтярева, ВТБ: Мы наблюдаем высокую потребность в притоке инновационных технологий с рынка для решения задач подразделений банка

«Наша лаборатория тесно взаимодействует с вендорами, что позволяет оперативно дорабатывать продукты под требования банка. Также при взаимодействии с ними формируются технологические стандарты. Важно, что мы имеем возможность проводить не только нагрузочные тесты, но и тесты совместимости нового и уже работающего оборудования. Это помогает нам не избавляться от хорошо работающего прежнего оборудования при внедрении нового. Также лаборатория дает возможность идеально совмещать решения разных вендоров, придерживаясь концепции мультивендорности при построении собственной инфраструктуры», — говорит руководитель Технологической лаборатории ВТБ Вадим Прескур.

На сегодняшний день импортозамещение в ИТ, как и отечественные разработки технологических стартапов, особенно актуальны для российского сегмента enterprise.

«Импортозамещение сегодня — безусловный технологический фокус развития не только для банка, но и для рынка в целом. Мы развиваем собственный ИТ-ландшафт на основе надежных и масштабируемых ИТ-платформ, и скорость трансформации соответствует постоянно изменяющимся внешним факторам, — рассказала руководитель Департамента организации и контроля технологического развития, старший вице-президент Банка ВТБ Ирина Петровская, выступая на сессии «Меняя правила игры. Трансформация цепочек партнерств».

«Поддерживая инновационный курс, банк ориентируется исключительно на проверенные решения и концепции. ВТБ активно использует инструменты геоаналитики и машинного обучения не только для моделирования на уровне разработки, но и на всем жизненном цикле модели. Например, одной из уже применяемых разработок является совместное с МФТИ техрешение на основе безопасного объединения больших данных — криптоанклав», — добавила Ирина Петровская, комментируя прогноз ключевых для Банка трендов финтеха от Gartner.

О хайпе вокруг искусственного интеллекта на сессии «Поумнее некоторых» говорил и заместитель руководителя департамента анализа данных и моделирования, вице-президент ВТБ Сергей Голицын.

«Генеративные модели считаются одной из самых перспективных технологий в области искусственного интеллекта, однако говорить о зрелости рано. GAN’ы применяются в бизнесе в роли инструментов оптимизации, например, в маркетинге, помогают создавать синтетические данные, и не только, — отметил он, — Ожидания, что это даст реальный буст экономике, пока не оправдываются, но эксперты прогнозируют применения генеративных моделей в синтезе новых материалов или решении фундаментальных физических задач. Поживем — увидим!»

