В России появился новый отечественный бренд ноутбуков от совершенно неожиданного игрока

Сбербанк ввез в Россию небольшую партию ноутбуков, произведенных в Китае под его брендом. Все они направились на тестирование в отделения банка, но первоначально он намеревался еще до конца 2022 г. начать массовые их продажи. Сбербанку помешали ритейлеры, которые перед Новым годом завезли крупные партии ноутбуков знакомых и привычных россиянам иностранных производителей.

Сбербанк заместит MacBook

В России появился новый отечественный производитель ноутбуков. Как пишут «Ведомости», на портативные компьютеры собственного бренда начал переходить Сбербанк, притом его отказ от иностранных мобильных ПК идет сравнительно большими темпами.

По информации издания, Сбербанк внедрил около 10 тыс. ноутбуков собственного бренда в свои отделения в рамках тестирования. Это делается для проверки устройств на работоспособность, и в дальнейшем банк намерен усилить импортозамещение (а также и «брендозамещение»), нарастив количество экземпляров своих ноутбуков в представительствах.

На момент публикации материала назвать ноутбуки Сбербанка полностью отечественными было нельзя. Помимо очевидного наличия в них иностранных компонентов ввиду отсутствия у них российских альтернатив, эти мобильные ПК были частично или полностью разработаны в Китае и произведены там же.

Фото: Сбербанк Банк пока не говорит, как именно он намерен склонять россиян к переходу на его ноутбуки

Подробности о технической составляющей ноутбуков на момент выхода материала не раскрывались. Редакция CNews направила запрос в Сбербанк и ожидает ответа.

Помощь дружественной страны

О китайских корнях российских ноутбуков Сбербанка CNews сообщили в аналитическом центре компании GS Group. По ее информации, объем поставки составил 9200 мобильных ПК.

Вся партия ноутбуков «Сбера» была ввезена в Россию из Китая в течение IV квартала 2022 г. Переброска техники через границу была осуществлена силами двух компаний – ООО «Салютдевайсы» со стороны России и Shanghai IP3 Information Technology Co., Ltd. Со стороны КНР, утверждает один из собеседников «Ведомостей».

ООО «Салютдевайсы» владеет брендом SberDevices. До лета 2022 г. компания носила название «Сбердевайсы». С момента своего основания она была «дочкой» Сбербанка и занималась разработкой всевозможных гаджетов, в том числе и ТВ-приставки Sberbox, а также устройств умного дома.

В начале января 2023 г. пути Сбербанка и «Салютдевайсов» разошлись. Как сообщал CNews, банк избавился от этого актива. На каких условиях компании будут сотрудничать в дальнейшем и будут ли вообще, пока неизвестно, но Сбербанк, как говорилось выше, намерен внедрить в свои отделения больше ноутбуков собственной разработки. О планах SberDevices по выпуску ноутбуков после «разрыва» со Сбербанком CNews писал в январе 2023 г.

Щепотка импортонезависимости

На момент публикации материала не было известно, какие задачи лежали на «Салютдевайсах» при разработке ноутбуков. Не исключено, что от России, как и в случае с современными автомобилями, названными в честь столицы, и российского там исключительно шильдик.

По информации издания, Shanghai IP3 Information Technology занимается и проектированием, и производством различной современной техники – не только ноутбуков. Другими словами, это контрактный производитель – аутсорсер, принимающий заказы на выпуск электроники и наклеивающий на корпус сошедших с конвейера устройств тот логотип, который попросит заказчик.

Shanghai IP3 Information Technology – это крупный вендор, в числе партнеров которого, несмотря на страну, в которой он основан, числятся всемирно известные американские корпорации – Microsoft, Intel и пр. Компания ведет весьма продуктивную деятельность – ее портфолио ноутбуков состоит как минимум из полусотни современных моделей, перечисленных на ее официальном веб-сайте.

По аналогичной схеме производятся и многие другие на первый взгляд российские и не только российские устройства. Например, нашумевшие белорусские ноутбуки «Горизонт» оказались творением китайской компании Itel с переклеенным логотипом.

Свято место пусто не бывает

Зачем Сбербанку понадобилось в срочном порядке переходить на ноутбуки своего бренда, неизвестно, но по времени этот процесс случайно или специально совпал с периодом, когда из России массово ушли почти все основные производители компьютерной техники. Свои бизнесы в России частично или полностью остановили, помимо прочих, Acer, Apple, Asus, Dell, HP, Lenovo и Samsung.

По всей видимости, одной из целей Сбербанка по выпуску своих ноутбуков было занятие высвободившейся части рынка, пока это не сделал кто-либо другой. «Если сейчас освободилась ниша в сегменте ноутбуков, почему бы не попытаться ее занять», – утверждают источники издания. При этом в России по-прежнему можно купить технику привычных иностранных брендов, завезенную по параллельному импорту.

«Российскому же бренду двери открыты в школы, госучреждения, а также к участию в гостендерах», – пишут «Ведомости».

Приближенный к ритейлерам собеседник издания утверждает, что Сбербанк действительно намеревался выйти на рынок со своими ноутбуками еще в конце 2022 г.. Банк планировал сразу ворваться в ритейл и начать массовые продажи, чтобы сыграть на дефиците иностранных мобильных ПК, но все планы ему испортили крупные сети, основательно подготовившиеся ежегодному предновогоднему сезону продаж – они завезли крупные партии ноутбуков привычным россиянам брендов. «Перед Новым годом (ритейлеры – прим. CNews) привезли слишком много товара, на перегретом рынке продукт был бы не востребован у покупателей», – утверждает собеседник издания.

«Полностью отечественными ноутбуки назвать сложно – производством занимается все-таки китайская компания, – сообщил CNews Максим Клименко, CTO платформы корпоративных коммуникаций и мобильности eXpress. – Однако ничего плохого в этом нет – многие крупные и именитые западные корпорации производят ноутбуки из аналогичных комплектующих, клеят свой шильдик и продают под своим брендом. При отсутствии на российском рынке этих самых западных брендов, шаг от «Сбера» правильный».

Потребители пройдут мимо

Подсчитать вероятность того, что обычный россиянин, имея возможность купить ноутбук давно известной марки, отдаст предпочтение компьютеру «Сбера», не представляется возможным, но едва ли она будет 100-процентной. По словам собеседников издания, мобильные ПК Сбербанка найдут свое применение в первую очередь в госсекторе, где продолжает действовать программа импортозамещения.

«Если ноутбук будет продаваться с беспроцентным кредитом на три года и за покупку начислят баллы «Сберспасибо» на 25% от цены, у него точно найдутся покупатели, – сообщил изданию аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов. – И перебить такое предложение другим брендам и дистрибуторам будет непросто».

Как пишут «Ведомости», Сбербанк, вероятнее всего, не будет иметь возможности продавать ноутбуки с Windows, что может оттолкнуть потенциального покупателя, привыкшего к этой американской ОС. На деле все может оказаться наоборот – россияне еще летом 2022 г. начали массово переходить на пиратские версии Windows, в том числе и в ответ на все те санкции, которые ввела против них Microsoft. К концу 2022 г. поставки ноутбуков с предустановленной Windows в Россию обвалились – мобильные ПК без этой операционки всегда стоят дешевле, к тому же, как сообщал CNews, в некоторых случаях эту систему проще взломать, чем активировать, ввиду особенностей работы сервисов Microsoft.