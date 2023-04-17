В России появится национальный перечень приоритетных ИИ-решений

Правительство России поручило сформировать и ежегодно обновлять перечень самых актуальных технологических направлений и решений в сфере искусственного интеллекта. Представители органов власти, бизнеса и компании разработчики на совместной конференции CNews и ВТБ Data Fusion Awards 13 апреля 2023 г. обсудили, какие критерии стоит применять при формировании реестра.



Новый ИИ-реестр





В России может появиться национальный реестр актуальных отечественных решений в сфере искусственного интеллекта. Об этом на конференции Data Fusion Awards 13 апреля 2023 г. сообщили участники секции «Диалог бизнеса, государства и разработчиков ИИ: как сформировать национальный перечень приоритетных решений в сфере ИИ». Мероприятие организовано CNews и ВТБ и проходило на площадке «Сколтеха» в Москве.

«С одной стороны, такой реестр даст возможность понять, что какие решения в области искусственного интеллекта у нас уже есть. С другой стороны – сформировать на них спрос», – отметил заместитель руководителя технологического блока банка ВТБ Сергей Безбогов.

По его мнению, в перечень приоритетных решений могут войти платформы, которые будут использовать представители различных отраслей для широкого круга задач. Также в список стоит включить те продукты, дефицит которых ощущается на российском рынке в результате ухода иностранных вендоров, например, IBM и Oracle.

По мнению эксперта, при оценке продуктов нужно использовать объективные параметры: количество внедрений, результаты, команда поддержки решения, потенциал развития – все это позволит сделать включение в реестр прозрачнее. Также можно ранжировать продукты по значимости и зрелости.

«Не нужно забывать и об экономическом эффекте – ведь бизнес предъявляет к технологам, которые занимаются анализом и моделированием данных, жесткие требования. Эксперименты могут быть успешными или нет, но в целом ИИ должен приносить прибыль организации», – отметил Безбогов.

Сергей Безбогов : При оценке продуктов нужно использовать объективные параметры: количество внедрений, результаты, команда поддержки решения, потенциал развития

Стоит ли объединять с реестром российского ПО

Дискуссия возникла и вокруг вопроса о том, стоит ли интегрировать новый перечень ИИ-решений в уже существующий реестр отечественного ПО. Антон Якимов, заместитель гендиректора по технологическому развитию группы «Т1» заметил, что сейчас заказчики не понимают, какое решение выбрать из реестра российского ПО, так как он выглядит неструктурированным.

«Чем одно решение отличается от другого? Описание одинаковое, стоимость одинаковая... Если будет создан новый реестр ИИ-решений, нужно сделать категоризацию, ужесточить параметры для входа, чтобы бизнесу было удобнее с ним работать», – высказался Якимов.

Дмитрий Дырмовский, гендиректор группы ЦРТ, также предложил избирательно подходить к наполнению реестра.

«Нужно разделять: это просто правила или это глубокое обучение ИИ? Разработчик сам собирает данные, формирует дата-сеты и обрабатывает их или берет готовые? Чужие модели переиспользует или создал свои и обучает их? Нужно четко определять, с каким уровнем проработки ИИ-решения заказчик имеет дело», – отметил Дырмовский.

Также он предложил использовать такие критерии для включения решений в реестр, как стадия проработки, отраслевая значимость, подтвержденный эффект от внедрения, гибкость, адаптивность и тиражируемость на разных площадках.

Разбивка по отраслям

Александр Крайнов, директор по развитию технологий искусственного интеллекта «Яндекса» заметил, что в некоторых отраслях ИИ прекрасно развивается и без господдержки – там, где бизнес видит смысл в таких решениях и может получить прибыль.

«Будем честны: не во всех областях технологии ИИ принесут немедленную прибыль. Но у государства есть монополия в определенных областях – это медицина, образование, ЖКХ, дорожное строительство. Там действительно нужна господдержка в плане развития ИИ, без государства там ничего не произойдет, никто инвестировать в это не будет», – сказал Крайнов, предложив при формировании нового реестра делать акцент именно на эти отрасли.

Уже на другой секции конференции, посвященной практике работы с искусственным интеллектом и данными в ключевых отраслях экономики и социальной сферы Сергей Безбогов отметил, что господдержка ИИ-решений может потребоваться, в том числе, в вопросах экспорта.

«Проблема в том, что если бизнес не понимает экономический эффект от решения, денег он не даст – даже в лучшие времена. Сейчас возникают дополнительные сложности – инвестировать нужно и в те разработки, что раньше у него были в рамках лицензий иностранных вендоров. Инвестиции же должны окупаться, – отметил эксперт. – Если бы государство на уровне межгосударственных соглашений поддерживало экспорт российских ИИ-решений на внешние рынки, это серьезно помогло бы отрасли».

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