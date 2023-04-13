Премия «Импортозамещение года 2023»: начат отбор номинантов

CNews начинает сбор заявок на соискание премии «Импортозамещение года 2023».

Как подать заявку на премию «Инновация года 2023»

Издание CNews объявляет об учреждении и начале приема заявок на соискание премии «Импортозамещение года».

Задача премии CNews «Импортозамещение года» - отметить общественным признанием ключевые технологии и наиболее успешные проекты, а также персон, которые оказывают наибольшее влияние на этот процесс.

Заявки на конкурс рассматриваются в передовых технологий в 21 номинации по трем направлениям. Награждение лауреатов состоится на мероприятии «CNews Forum Кейсы: опыт ИТ-лидеров» 20 июня 2023 г.

Заявку на получение премии «Импортозамещение года 2023» могут подать любая компания или организация.

Для участия в конкурсе нужно предоставить краткое описание проекта, продукта, услуги или технологии.

Прием заявок продлится до 19 мая 2023 г. включительно.

Лауреаты премии в 2022 году

Награду в номинации «Импортозамещение года в системах управления ИТ-инфраструктурой» получила компания «Геларм». Она разработала линейку продуктов для управления ИТ-инфраструктурой GIMS.

GIMS Automation обеспечивает управление обработкой информации. Она позволяет настраивать различные API для обмена между информационными системами компании, сценарии обработки информации, web-интерфейсы пользователей, параметры отказоустойчивости и балансировки нагрузки. С помощью системы инвентаризации оборудования, программного обеспечения и объектов инфраструктуры GIMS Inventory можно управлять физическими и логическими ресурсами.

Представители компании «Геларм»: Анатолий Сучалкин, Александр Соломаха, Юрий Дьяконов и генеральный директор компании Илья Ушанов

GIMS Monitoring — система мониторинга технической исправности ИТ-сервисов организации — отображает топологию, события и метрики производительности сервисов и дает возможность контролировать исполнение SLA. Все продукты внесены в реестр российского ПО.

Награду в номинации «Импортозамещение 2022: Low-code платформа года» получила платформа Manage.one. Управление проектами, распределенной командой, документооборот, отчетность и работа с клиентами — система позволяет автоматизировать до 95% процессов «из одного окна». Manage.one может заменить иностранное программное обеспечение в самых разных направлениях работы. Например, платформа позволит упорядочить работу с любыми активами, недвижимостью и закупками, систематизировать работу HR-отдела, организовать службу поддержки и управлять отделом продаж.

Кирилл Кондратенко, директор по развитию Manage.one

Manage.one можно разместить в облаке или на оборудовании. При разработке использованы технологии с открытым исходным кодом, которые работают под управлением ОС Linux и БД PostgreSQL. Платформа сертифицирована ФСТЭК и входит в реестр отечественного ПО.

Награду в номинации «Импортозамещение года в интеграции приложений» получила группа компаний «Юзтех» и ее продукт UseBus.

UseBus — российская шина данных, разработанная в 2021 г. UseBus служит центром взаимодействия всех информационных систем и обеспечивает быструю и гибкую интеграцию приложений с любыми платформами и экосистемами, как российскими, так и зарубежными.

Это масштабируемое и надежное решение, с разнообразными механизмами контроля и управления, предназначенное для управления жизненным циклом любого предприятия. Внедрение шины данных UseBus позволяет сэкономить трудозатраты и время на реализацию интеграций, а также снизить финансовые затраты на адаптацию бизнес-процессов к изменениям среды.

Павел Ерошкин, руководитель продукта «Корпоративная шина данных UseBus», ГК «Юзтех»

UseBus полностью соответствует всем требованиям к программным продуктам, входит в реестр российского ПО.

Награду в номинации «Импортозамещение года: лучший сервис для поиска аналогов иностранной продукции» получила Электронная торговая площадка Газпромбанка (ЭТП ГПБ).

В марте 2022 года Электронная торговая площадка Газпромбанка совместно с Агентством по техническому развитию запустила для Министерства промышленности и торговли сервис импортозамещения. Это цифровая платформа для восстановления цепочек поставок, прерванных из-за санкций и логистической блокады. С помощью сервиса импортозамещения заказчики могут быстро найти необходимую продукцию от российского производителя взамен продукции зарубежного поставщика, покинувшего рынок. Кроме того, функции сервиса импортозамещения позволяют автоматически проверять поставщика и его продукцию на соответствие требованиям заказчика.