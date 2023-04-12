В России закрываются ИТ-центры Deutsche Bank. Сотням высококлассных программистов предложили выходное пособие

Deutsche Bank намерен свернуть деятельность обоих своих ИТ-центров в России. Годом ранее он вывез за рубеж около 700 их работников, и еще 500 работают в них сейчас. Всем им предложено релоцироваться или уволиться и получить выходное пособие.



Дальше без России

Немецкий Deutsche Bank готовится закрыть свои российские ИТ-центры, пишет Financial Times. Всем работающим в них специалистам, а это несколько сотен человек, поступили, в числе прочего, предложения о релокации или увольнении с получением выходного пособия, сообщили CNews представители банка.

На 12 апреля 2023 г. Deutsche Bank располагал двумя ИТ-центрами на территории России – по одному в Санкт-Петербурге и Москве. Суммарно на немецкий банк в настоящее время работают 500 ИТ-шников, и всем им банк намерен выплатить выходное пособие по добровольному увольнению (цитата по «Коммерсанту»).

По данным Financial Times, на момент выхода материала решение о закрытии российских центров руководством Deutsche Bank принято не было. Но финансовая организация еще в 2022 г. продемонстрировала свое отношение к работе в России – как сообщал CNews, она вывезла из России несколько сотен ИТ-специалистов и членов их семей.

Как немецкий банк Россию покидал

Deutsche Bank закрывает свой российский бизнес с несвойственной немцам нерасторопностью. В этом он вполне может тягаться с немецкой SAP, уход которой из России тоже растянулся на долгие месяцы.

Фото: Deutsche Bank Пути России и Deutsche Bank окончательно расходятся

Свою деятельность в России Deutsche Bank ведет с 1881 г. – на тот момент ему было лишь 11 лет со дня открытия. Современная история взаимоотношений банка и России началась в апреле 1998 г. с регистрации представительства – юрлица ООО «Дойче банк». Это 100-процентная «дочка» Deutsche Bank, без дополнительных совладельцев (данные ЕГРЮЛ). По данным сервиса «Контур.фокус», информация о финансовом состоянии компании недоступна.

В течение первых 16 лет существования в России компании «Дойче банк» никаких намеков на желание немецкого банка быть подальше от этой страны не было. Но они появились после воссоединения России и Крыма в 2014 г. – Deutsche Bank начал постепенно сокращать свою российскую инфраструктуру.

Лавинообразный характер этот процесс приобрел после событий, развернувшихся 24 февраля 2022 г. – Deutsche Bank еще в первых числах марта 2022 г. объявил о своем уходе из России. За этим тут же последовал вывоз российских ИТ-специалистов банка за рубеж, в основном в Берлин (Германия).

На середину апреля 2023 г. в ООО «Дойче банк» работало в общей сложности около 1060 человек, включая ИТ-шников (статистика «Контур.фокус»).

Откуда у банка ИТ-центры в России

Российские ИТ-шники десятилетиями помогали Deutsche Bank строить и развивать его инфраструктуру, не покидая при этом границ России. Свой первый ИТ-центр в стране банк открыл через три года после регистрации юрлица – в 2001 г.. Он расположился в Москве, а спустя еще восемь лет аналогичный центр появился и в Санкт-Петербурге.

К марту 2022 г. в обоих центрах суммарно работало около 1500 ИТ-специалистов. Всего за несколько недель руководство банка вывезло за рубеж примерно половину их кадрового состава – около 700 человек. Многие из них согласились на релокацию только при условии, что с ними поедут их родственники, и немецкий банк удовлетворил их требования. Тогда силами Deutsche Bank Россия недосчиталась около 2000 человек, большая часть которых перебралась в немецкую столицу.

Релокантов может стать больше

На момент выхода материала не было установлено, Deutsche Bank, спустя год после своего бегства из России, по-прежнему полагался на опыт и знания оставшихся в стране ИТ-специалистов – не закрыл ни юрлицо, ни ИТ-центры. Также нет данных, почему те 500 работников центров, что по-прежнему продолжают трудиться на немецкий банк, не нашли нового работодателя, с учетом того, что в современной России наблюдается значительная нехватка опытных ИТ-кадров.

Российские границы пока не закрыты для желающих уехать, хотя новые инициативы российских властей ведут именно к этому. Но не исключено, что оставшиеся в России ИТ-шники Deutsche Bank по тем или иным причинам не захотят или не смогут решиться на релокацию.