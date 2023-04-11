Премия «Инновация года 2023»: начат отбор номинантов

Издание CNews объявило о начале сбора заявок на соискание премии «Инновация года 2023». Экспертный совет рассмотрит проекты и технологии, позволившие существенно повысить эффективность российского бизнеса и госструктур.

Как подать заявку на премию «Инновация года 2023»

Прием заявок на соискание премии «Инновация года 2023» продлится до 19 мая 2022 г. Оргкомитет рассматривает заявки от разработчиков, поставщиков и заказчиков передовых технологий в 35 номинациях по пяти направлениям. Награждение лауреатов состоится на мероприятии «CNews Forum Кейсы: опыт ИТ-лидеров» 20 июня 2023 г.

Задача премии – привлечь широкое внимание к успешному российскому опыту разработки и использования инноваций. Экспертный совет отметит наградой наиболее удачные и перспективные проекты и технологии, показавшие свою эффективность в российских предприятиях различных секторов экономики и госструктурах.

Подробная информация о номинациях, правилах участия в конкурсе и критериях оценки размещена на сайте премии «Инновация года».

Лауреаты премии в 2022 г.

В 2022 г. премией «Инновация года» были отмечены трое лауреатов в номинациях «Инновация года на рынке информационной безопасности», «Цифровые двойники: проект года» и «Инновация года: Интернет-сервис года».

В номинации «Инновация года на рынке информационной безопасности» жюри наградило компанию InfoWatch за DLP-систему InfoWatch Traffic Monitor.

Система помогает с помощью искусственного интеллекта защищать цифровые активы организации от утечек, анализировать корпоративные данные, прогнозировать и предотвращать риски информационной безопасности.

Traffic Monitor анализирует информационные потоки, детектирует и блокирует попытки распространения конфиденциальной информации через разнообразные каналы коммуникаций, в том числе мобильные устройства, соцсети, облака, проприетарные системы.

Маргарита Амалицкая, вице-президент по маркетингу и развитию продуктов ГК InfoWatch

Traffic Monitor умеет выявляет не только традиционные для DLP текстовые документы, но и фрагменты чертежей, документы с печатью, выгрузки из баз данных, заполненные от руки бланки. Модуль InfoWatch Data Explorer на основе технологии AutoDLP позволяет специалистам служб информационной безопасности отказаться от ручного сбора документов, автоматически настроить политики безопасности и поддерживать их в актуальном состоянии.

Награду в номинации «Цифровые двойники: проект года» в 2022 г. получила компания «Россети Центр» за проект «Цифровой Двойник ВЛ». «Цифровой Двойник ВЛ» — это цифровая копия воздушной линии электропередач. Система позволяет в режиме реального времени контролировать состояние воздушной линии электропередачи в любых, даже самых удаленных и труднодоступных местах и оперативно реагировать на нештатные ситуации.

«Цифровой Двойник ВЛ» дает возможность проводить удаленный мониторинг линии электропередачи, в том числе опор, проводов, изоляторов, без выезда обслуживающего персонала на объект, а при аварийной ситуации направить бригаду непосредственно на место аварии.





Валерий Микрюков, руководитель дирекции по инновационной деятельности и импортозамещению «Россети Центр»

Система обрабатывает и передает данные с модулей дистанционной диагностики. На сегодняшний день разработано семь модулей, которые позволяют иметь полное представление о состоянии и рабочих параметрах линии электропередач.

В номинации «Инновация года: Интернет-сервис года» награду получил проект looking.house. Принцип его работы такой: хостер дает один или несколько виртуальных серверов, на них устанавливается специальное ПО, и сервер становится точкой Looking Glass. Все такие точки отображаются на единой карте. Таким образом, хостер получает сервис организации точек looking glass под ключ.

Леонид Сизов, генеральный директор проекта looking.house

Также сервис предоставляет возможность увидеть упрощенную версию скрипта по IP-адресу точки или настроить работу на поддомене хостера. Хостер может использовать этот скрипт для того, чтобы давать ссылку пользователям без указания стороннего сервиса или встроить его в виде фрейма на свой сайт.

Премией «Инновация года 2023» отмечаются ключевые достижения предприятий различных отраслей экономики в области модернизации, использования новейших и наиболее перспективных технологий. Награждаются самые инновационно ориентированные представители российского бизнеса и госструктур — заказчики и конечные пользователи передовых технологий, а также их разработчики и поставщики, готовые представить реальные результаты своей инновационной деятельности.