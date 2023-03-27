Российский Ситибанк не могут продать из-за Cisco и Oracle

Американская группа Citi не может продать принадлежащий ей российский Ситибанк. Актив никому не интересен из-за того, что в банковской ИТ-системе используется ПО и оборудования Cisco и Oracle, вендоры которых ранее отказались работать с российскими клиентами. Кроме того, ИТ-мощности организации размещаются за границей.



Банк не продается

Материнская компания Ситибанка Citigroup никак не может избавиться от российского актива, пишут «Известия» о ссылкой на источники в ИТ-консалтинге и банковском секторе.

Покупатели не заинтересованы в приобретении ИТ-системы банка, которая использует программное обеспечение и оборудование Cisco и Oracle, которое в России реализовать с 2022 г. нельзя. А без ИТ-систем, которые отвечают за обработку и проведение транзакций, кредитная организация возможным интересантам не нужна.

По словам одного из собеседников издания, из-за проблем с ИТ-инфраструктурой от покупки Ситибанка отказались три российские финансовые структуры.

Член совета директоров банка «СИАБ» Владимир Кузнецов, в свою очередь, полагает, что продать актив не удается не только из-за лицензий Ciso и Oracle. Он отмечает, что инфраструктура Citigroup построена так, что информационно-технологические мощности, обслуживающие российский Ситибанк, расположены в нескольких государствах, в том числе, в Индии. Так что больше всего покупателей смущают вопросы безопасности инфраструктуры.

Еще один собеседник соглашается с тем, что делить нужные ИТ-ресурсы с Citigroup «в условиях политической и макроэкономической нестабильности слишком рискованно».

Представители Ситибанка уточнили, что Citigroup действует в соответствии с планами, объявленными в 2022 г. – 25 августа 2022 г. стало известно, что в рамках сокращения присутствия в России корпорация планирует свернуть розничные активы.

Какие риски несут покупатели

Что будет делать Citigroup с ИТ-инфраструктурой Ситибанка не очень понятно – дело в том, что перестроить ИТ-систему, элементы которой размещаются во многих странах, непросто. Об этом в разговоре с CNews упомянул руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров. Совершенно точно, что на ввоз в Россию американского оборудования и ПО в обход санкций компания не пойдет, и параллельный импорт также выручить не сможет.

«Эту ИТ-инфраструктуру надо воссоздавать с указанием требований регулятора, ФСБ, ФСТЭК, РКН и как-то встраивать ее в российские системы, ограничивая возможность совершения международных транзакций, которых сейчас от банка требуют американские владельцы. Так что продажа пока невозможна не только из-за западных ограничений, но и из-за законодательства РФ. С 2025 г. российские компании, инфраструктура которых считается критической и в число которых попадают кредитные организации, должны перейти на российский софт», – подчеркнул Бедеров.

Что делать Ситибанку

Как отметил в беседе с изданием источник в одной из российских кредитных организаций, Сitigroup сможет реализовать актив лишь с большой скидкой. Второй сценарий – банк можно постепенно закрыть, «путем выдавливания клиентов». В частности, кредитная организация может отказаться открывать депозиты и выдавать новые карты.

Еще один путь – продажа отдельных элементов актива, хотя вся его транзакционная часть неразрывно связана с зарубежным программным обеспечением. Такое мнение высказала «Известиям» адвокат Forward Legal Людмила Лукьянова. По ее мнению, пока вопрос с инфраструктурой решен не будет, продажа не состоится. Даже если представители группы переведут транзакции на другое программное обеспечение, это отнимет много времени и ресурсов.

«Сложности с иностранным программным обеспечением есть не только у российского подразделения Ситибанка, – уточнила Лукьянова. – Многие крупные поставщики прекратили обслуживание и обновление своего ПО, в частности не предоставляют новые лицензии. Это негативно отражается на сделках по продаже сложного оборудования, которое совместимо только с иностранным софтом, на проектах по строительству высокотехнологичных объектов».

Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков объяснил изданию, что бизнес действительно можно реализовать по частям: портфель потребкредитов – одному покупателю, ипотечный – другому, карточный – третьему.

«Главный вопрос остается с депозитами, поскольку все обязательства перед клиентами финорганизация обязана выполнить», – заметил эксперт.

Как Ситибанк уходил из России

Напомним, спустя полгода после начала спецальной военной операции на Украине, Citigroup объявила о намерении свернуть российский розничный бизнес и бизнес по работе с российскими малыми и средними предприятиями.

Российский Ситибанк тогда сообщил, что клиентам не стоит опасаться немедленных изменений в части обслуживания их счетов, платежей, потребительских кредитов, кредитных карт и вкладов, карт в рамках корпоративных договоров или договоров зарплатного обслуживания.

Руководитель бизнеса по работе с частными клиентами Citi в России Екатерина Комарова уточняла, что процесс сворачивания займет время.

В октябре 2022 г. группа объявила о продаже кредитного портфеля «Уралсибу».



В ноябре 2022 г. на сайте кредитной организации появились сообщения о сокращении обслуживания счетов в некоторых иностранных валютах, выдачи новых страховых полисов для путешественников, остановки программы лояльности "Сashback по дебетовым картам", прекращение открытия сберегательных и накопительных счетов и начисления бонусов по карте "Детский мир – Ситибанк"».

В ноябре 2022 г. CNews писал о том, что медленно покидающий Россию Ситибанк уличили в использовании ПО отечественной компании после истечения официального договора, продлевать который банк перед этим отказался. Речь шла о ПО Smart IDReader для распознавания документов, удостоверяющих личность.