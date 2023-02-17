Россиянам позволили отправлять деньги за границу через СБП. Но не в любом банке

Переводы в другие страны

Граждане России теперь могут переводить деньги за рубеж через систему быстрых платежей (СБП). Переводы доступны в Армению, Киргизию, Узбекистан и Таджикистан. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на представителей банка «Тинькофф».

Сейчас денежные переводы в страны ближнего зарубежья доступны клиентам «Тинькофф». Вскоре эта опция появится и в других российских банках, например, ВТБ, «Открытии» и Новикомбанке. Клиенты этих финорганизаций смогут отправлять деньги в Белоруссию в 2023 г.

Переводы в другие страны станут доступны по мере подключения «Национальной системы платежных карт» (НСПК). НСПК обеспечивает обработку операций по картам «Мир» и картам международных платежных систем, а также функционирование СБП. Осенью 2022 г. Минфин США предупредил, что будет вводить санкции в отношении тех банков, которые продолжат сотрудничать с НСПК.

Конвертация и комиссия

Система быстрых платежей позволяет совершать межбанковские переводы по номеру телефона. Переводы в другие страны в рублях осуществляются с конвертацией на стороне банка-партнера. Российские же банки выступают посредниками между СБП и иностранными финорганизациями.

Россияне могут отправлять деньги за рубеж через СБП

Клиенты «Тинькофф» могут переводить деньги в 50 банков стран ближнего зарубежья. Список их будет расти. Конвертация происходит по рыночному курсу, пояснили изданию в службе поддержки банка. Они также добавили, что этот курс ненамного превышает курс Центробанка в стране получателя перевода.

В рамках лимита, сумма которого не сообщается, клиенты «Тинькофф» могут отправлять деньги бесплатно. Но в случае его превышения будет взыматься комиссия равная 1% от суммы, которая была отправлена. Зачисление на счет получателя осуществляется за несколько минут.

ВТБ и банк «Открытие» запустят трансграничные переводы в первом полугодии 2023 г. Заинтересованы в подключении такой опции также в банке «Зенит». Перевод за рубеж доступен и клиентам Сбербанка. Но переводы со счетов этого банка осуществляются без использования СБП. Их клиенты могут отправлять деньги в 42 кредитные организации восьми стран ближнего зарубежья. А отправка денег в Россию из-за рубежа возможна из пяти государств, пишет издание без уточнения их названий. Представители Сбербанка пояснили, что переводы зачисляются мгновенно, но за большинство из них будет взыматься комиссия.

Кому нужны такие переводы

Как рассказал изданию основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский, иностранные банки не будут спешить подключаться к НСПК, так как это чревато вторичными санкциями. Но интерес к таким переводам есть у всех стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС, входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия). Потому что в них заинтересованы граждане СНГ, работающие в России, а также те россияне, которые уехали из страны.

Эту точку зрения поддерживают и другие эксперты, опрошенные «Известиями». Переводы в страны ближнего зарубежья очень популярны из-за трудовых мигрантов. Ранее им приходилось использовать Qiwi-кошельки и «Золотую корону». Но эти сервисы взымают более высокие комиссии, отметил коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский. А теперь иностранцы могут выпустить, например, карту «Мир» в России и отправлять деньги посредством СБП на карты зарубежных банков.

По словам Разумовского, трансграничные переводы с помощью СБП доступны любому российскому банку. И, вероятнее всего, вскоре и другие кредитные организации подключат эту опцию.