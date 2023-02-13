Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля

CNews приглашает принять участие в конференции «Информационная безопасность 2023» 21 февраля 2023 г.

CNews приглашает принять участие в конференции «Информационная безопасность 2023» 21 февраля 2023 г.

Информационная безопасность в сочетании с импортозамещением 一 ключевое направление в цифровизации всех российских компаний в 2022 году и останется таким в среднесрочной перспективе.

Массированные кибератаки, отказ продлить лицензии, инфраструктура в зарубежных дата-центрах, которая стала недоступна 一 с такими проблемами столкнулись не только операторы критичной инфраструктуры, но все лидеры российского рынка во всех отраслях.

Компании вынуждены формировать портфели срочных проектов и изыскивать финансирование в условиях спада экономики. При этом не для всех зарубежных решений есть российские аналоги. Драйверы рынка изменились, обеспечение защиты удаленных рабочих мест больше неактуально.

Тренды российского рынка информационной безопасности

Как трансформируются ИБ-стратегии в новых условиях.

В каких отраслях необходимо пересмотреть ИБ-стандарты.

Новый тренд 一 собственная отраслевая ИБ-разработка от лидеров индустрии.

Кадровый голод 一 проблема российского рынка ИБ.

Перенос инфраструктуры как новый тренд ИБ.

Реструктуризация служб безопасности предприятий.

ИБ-технологии

Как надежно защитить ИТ-инфраструктуру компании?

На первый план выходят решения для борьбы с DDoS-атаками и утечкой данных.

Облачные технологии для обеспечения информационной безопасности.

Нехватка каких российских сертифицированных средств защиты информации ощущается острее всего?

Решения для безопасной разработки 一 из чего сегодня выбирают компании, которые используют собственную разработку.

Тренды и перспективы

Смена ИБ-приоритетов 一 пересборка портфеля проектов и старт реализации.

На что компании заменяют зарубежные решения.

Новый периметр защиты инфраструктуры.

Как растут затраты на обеспечение информационной безопасности.

Когда потребитель превращается в поставщика 一 примеры коммерциализации собственной разработки в области ИБ.

ИБ как сервис: переход на услуги облачного провайдера.

Изменения во взаимодействии с регуляторами.

Среди докладчиков на данный момент:

Сергей Демидов, директор департамента информационной безопасности, Группа «Московская биржа»;

Алексей Плешков, начальник управления режима информационной безопасности, Газпромбанк;

Алексей Войлуков, вице-президент, Ассоциация банков России;

Алексей Янов, директор дирекции информационной безопасности, «Согаз»;

Андрей Степанов, начальник управления информационной безопасности, банк «Союз»;

Дмитрий Беляев, начальник службы информационной безопасности, «Первый Инвестиционный Банк»;

Андрей Никонов, старший инженер-программист, «Фродекс»;

Андрей Киселев, руководитель отдела по работе с клиентами среднего и малого бизнеса, «Лаборатория Касперского»;

Александр Сухарев, менеджер по развитию бизнеса, Beeline Cloud by Datafort;

Дмитрий Кандыбович, директор по развитию, Staffcop.



Приглашены для выступления:

Александр Шойтов, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России;

Владимир Бенгин, директор департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры;

Александр Горбатько, заместитель руководителя Департамента информационных технологий Москвы;

Александр Василенко, директор департамента ИБ «Магнита»;

Сергей Гусев, начальник управления ИБ, «Северсталь»;

Павел Дилбарян, руководитель отдела информационной безопасности, «Рандеву»;

Александр Корзун, начальник отдела защиты ИТ-инфраструктуры и информации, Афипский НПЗ;

Максим Мельников, CISO, «СберМаркет»;

Владимир Курбатов, начальник управления информационной безопасности, «Лукойл-информ»;

Роман Мусич, руководитель сектора информационной безопасности, корпорация «Иркут»;

Лев Палей, начальник отдела ИТ обеспечения защиты информации , СО ЕЭС;

Андрей Нуйкин, начальник отдела обеспечения безопасности информационных систем, «Евраз»;

Дмитрий Гадарь, вице-президент, директор департамента информационной безопасности, «Тинькофф»;

Артем Воробьев, CISO, «Байер»;

Андрей Ерин, директор Департамента информационной безопасности, «Каркаде»;

Сергей Путин, ИТ-директор, ГК «Росводоканал»;

Александр Луганцев, начальник отдела информационной безопасности, ВТБ «Специализированный депозитарий»;

Вячеслав Касимов, директор департамента информационной безопасности, МКБ;

Александр Севостьянов, начальник отдела защиты информации, ТМК;

Руслан Ложкин, руководитель службы информационной безопасности, «Абсолют Банк».



CNews приглашает принять участие в мероприятии представителей заказчиков, а также поставщиков ИТ и ИБ-решений.

Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 20000 руб.

Для представителей заказчиков участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: events@cnews.ru, Четвернин Алексей.