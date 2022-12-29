UnionPay ввела новые драконовские ограничения для россиян. Как их обойти

UnionPay ввела ограничения на объемы снятия наличных со своих карт. Теперь действуют ежедневные и общегодовые лимиты – в год, например, можно снимать не более чем 5,075 млн руб. Обойти это можно путем открытия нескольких карт UnionPay – лимиты устанавливаются для каждой из них в отдельности.

Китайский новогодний «подарок»

Китайская платежная система UnionPay ввела новые ограничения для своих российских пользователей. Как пишет РБК, отныне граждане России, перешедшие на эту систему, будут вынуждены мириться с лимитами на снятие наличных.

Так, ежедневно с карты, подключенной к UnionPay, можно снимать лишь сумму, не превышающую эквивалент 50 тыс. юаней. Это приблизительно 507,5 тыс. руб. по курсу на 29 декабря 2022 г.

Годовой лимит тоже присутствует и составляет 500 тыс. юаней (5,075 млн руб.).

Нововведение действует на снятие наличных денег с карт российских банков UnionPay за рубежом. Если россиянин снимает со счета деньги в национальной валюте страны пребывания, ограничение все равно действует.

Пользоваться банками и банкоматами за рубежом россиянам с каждым разом становится все сложнее

Технически, платежная система позволяет обойти новые ограничения, но для этого придется носить с собой ворох карт, подключенных к UnionPay. Лимиты привязываются не к конкретному клиенту, а к каждой его карте в отдельности, по крайней мере, на данном этапе.

Кого коснется

На момент публикации материала карты с поддержкой UnionPay выпускало меньше 4% российских банков. По статистике Центробанка, на 1 декабря 2022 г. в России было зарегистрировано в общей сложности 326 банков, из них лишь 11 выдавали клиентам карты UnionPay.

По данным китайской платежной системы, это ВБРР, Газпромбанк, «Зенит», «МТС банк», «Почта банк», «Приморье», Примсоцбанк, Росссельхозбанк, «Русский стандарт», а также банки «Санкт-Петербург» и «Солидарность».

Перечисленные банки считаются одними из крупнейших в России по числу пользователей. Например, по итогам 2021 г. количество клиентов «Почта банка» превысило 21 млн человек. Из этого следует, что новые ограничения UnionPay потенциально касаются десятков миллионов россиян.

«Американозамещение»

Еще в 2021 г. подавляющее большинство россиян если и знали о существовании UnionPay как платежной системы, то едва ли пользовались ею на ежедневной основе. Все изменилось после 24 февраля 2022 г., когда на Россию обрушилось исторически рекордное количество санкций.

К ним присоединились и американские платежные системы Visa и MasterCard, десятилетиями являвшиеся сами распространенными в России. Они ушли из России еще весной 2022 г. но их карты, выпущенные российскими банками до этого момента, продолжили действовать, хотя и только в пределах российских границ.

У многих россиян, часто бывающих за рубежом, возникла острая необходимость в срочном поиске заменителей Visa и MasterCard. Китай – это одна из немногих стран, пока не подключившихся к антироссийским санкциям, и потому российские банки, хотя и далеко не все оперативно заключили контракты именно с китайской UnionPay.

Конечно, существует еще одна альтернатива – отечественная платежная система «Мир». Она ничуть не уступает ни Visa, ни MasterCard по всем основным параметрам, кроме одного.

Согласно статистике «Мир», карты этой системы принимают лишь в восьми странах мира – в Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Турции и Узбекистане. Плюс ко всему, во многих этих странах, особенно в Турции, карты «Мир» регулярно блокируются теми или иными местными банками.

Китайские подвохи

У UnionPay гораздо более широкая сеть стран присутствия по сравнению с российской «Мир». Однако полностью положиться на нее как на альтернативу Visa и MasterCard россияне в итоге так и не смогли, поскольку эта система за последние девять месяцев преподнесла россиянам немало сюрпризов.

Например, в дополнение к нынешним ограничениям на снятие наличных UnionPay не далее чем в сентябре 2022 г. полностью ограничила работу с российскими банками, которые находятся под международными санкциями. Система ввела тотальный запрет даже на обслуживание карт, которые эти банки выпустили ранее, создав целый ворох проблем клиентам этих банков.

Решение было принято властями КНР. Они испугались, что страну накроют вторичные санкции за помощь российским банкам их санкционного списка.

На начальном этапе карты UnionPay, оформленные россиянами, и вовсе были бесполезными за пределами границ России. В апреле 2022 г. CNews писал, что многие иностранные интернет-магазины начали отклонять платежи с таких карт, не желая продавать свои товары российским потребителям.