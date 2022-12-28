Apple обманута. Сбербанк нашел секретный способ вернуть свое приложение на iPhone и устанавливает его всем желающим

В отделениях Сбербанка владельцы iPhone и iPad могут попросить работников установить на их гаджет фирменное приложение банка. Само приложение было удалено из каталога Apple, как и альтернативные утилиты Сбербанка. Тонкости процесса возвращения утилит на iPhone и iPad вопреки воле Apple в банке не раскрывают.

Apple никто не спрашивает

В Сбербанке появилась новая услуга по установке своего мобильного приложения на клиентские устройства Apple, пишет ТАСС со ссылкой на первого зампреда правления банка Кирилла Царева. Воспользоваться предложением можно непосредственно в отделениях Сбербанка.

По словам Кирилла Царева, услуга действует по всей стране. Он уточнил, что воспользоваться ею можно в любом из приблизительно 5000 отделений Сбербанка.

«Для пользователей телефонов на базе iOS действительно есть определенные сложности, о которых вы знаете. Но мы нашли решение и сейчас его внедряем. Теперь приложение на устройства Apple можно установить в отделениях Сбербанка, – сообщил ТАСС Кирилл Царев. Сейчас почти 5000 офисов по всей стране выполняют такую функцию. Вы просто приходите с устройством, и мы вам на него устанавливаем приложение. Также мы доработали нашу веб-версию и будем ее развивать».

Вернуть «Сбербанк онлайн» на iPhone сложно, но вполне возможно

Таким образом, услугу в настоящее время оказывает примерно каждое третье отделение банка, коих в России на момент публикации насчитывалось 13,6 тыс. (официальная статистика Сбербанка).

Техническая реализация

Подробности о технической составляющей новой услуги Сбербанка к моменту выхода материала оставались неизвестными. Официальное приложение банка для iPhone и iPad было удалено из магазина Apple App Store еще весной 2022 г. после включения Сбербанка в санкционный список.

В iOS заблокирована возможность установки приложений из любых сторонних источников – есть только безальтернативный App Store. После удаления своего приложения из этого магазина Сбербанк начал рекомендовать владельцам гаджетов Apple пользоваться веб-версией своего интернет-банка, работающей из-под любого браузера на любой платформе.

Чем крупнее город, тем больше в нем отделений Сбербанка, где можно установить фирменное приложение на iPhone

В настоящее время существуют сторонние программы для компьютеров, позволяющие «устанавливать» на iPhone или iPad приложения, которых нет в App Store. Например, утилита iMazing позволяет переносить приложения с одного устройства Apple на другое. В их числе могут быть и приложения российских банков.

Еще один вариант возвращения Сбербанка на экраны смартфонов и планшетов Apple – это установка приложения СБОЛ. Это еще одна фирменная мобильная утилита банка, впервые появившаяся в App Store в середине августа 2022 г. Apple удалила ее спустя несколько дней после релиза, но в середине октября 2022 г. она вновь вернулась в каталог App Store.

На 26 декабря 2022 г. приложение СБОЛ вновь было недоступно для скачивания из этого магазина – как пишет ТАСС, оно было удалено 24 ноября 2022 г.

Искать СБОЛ в каталоге App Store бесполезно

Еще один из вариантов – создание ярлыка, ведущего на веб-версию сервиса «Сбербанк онлайн». Также можно попытаться установить приложение, воспользовавшись аккаунтом разработчика, если он у Сбербанка сохранился.

Как в действительности реализован процесс установки приложения Сбербанка на iPhone, анонсированный Кириллом Царевым, на момент публикации этого материала известно не было. Представители Сбербанка на этот вопрос CNews не ответили.

Владельцы Android справятся сами

Новую услугу Сбербанк предоставляет исключительно владельцам мобильной техники Apple. Тем временем, фирменное приложение банка отсутствует не только в App Store, но и Google Play – официальном интернет-магазине для Android.

Эта платформа не запрещает устанавливать утилиты из сторонних источников – их можно качать с любых сайтов. Ссылку на АРК-дистрибутив приложения «Сбербанк онлайн» можно найти на сайте банка.

Программу достаточно установить один раз, после чего она сама будет предлагать поставить более новую версию по мере их выхода. Однако не все пользователи могут разобраться в механизме установки ПО для Android из любых источников, не относящихся к Google Play. Почему новая услуга Сбербанка не распространяется на них, неизвестно.

Альтернативный способ установки «Сбербанк онлайн» – скачивание приложения из отечественных магазинов. Редакция CNews убедилась, что оно доступно в каталоге RuStore – отечественном заменителе Google Play, разрабатываемом холдингом VK (в прошлом – Mail.ru Group) при участии Минцифры.