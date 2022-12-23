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Совкомбанк занял третье место в рейтинге лучших мобильных приложений

Приложение «Халва-Совкомбанк» заняло третье место в ежегодном рейтинге Mobile Banking Rank в категории «Лучший ежедневный банкинг в мобильных банках на Android».

На третьем месте

В рейтинге Mobile Banking Rank приложение Совкомбанке заняло третье место, поднявшись на две позиции в сравнении с результатом прошлого года. Как отмечают аналитики Markswebb, в мобильном банке Совкомбанка реализованы широкие возможности автоматизации платежей, предоставлена информативная история операций, настроены удобное получение переводов, навигация и поиск по приложению.

В категории Daily Banking эксперты Markswebb оценивали ежедневные задачи частного пользователи в мобильном банке: переводы, платежи, проверка баланса, оплата услуг, покупок и так далее. В этом году из системы оценки были удалены критерии, которые связаны с функциями, недоступными в России.

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В категории Daily Banking эксперты Markswebb оценивали ежедневные задачи частного пользователи в мобильном банке

«Мы рады, что несмотря на колоссальные вызовы 2022 года, мы смогли не только сохранить высокое качество ежедневного банкинга в нашем мобильном приложении «Халва – Совкомбанк», но и активно развивать новый функционал для максимального удобного и безопасного пользования мобильным банкингом каждый день», — прокомментировал заместитель председателя правления Совкомбанка Альберт Борис.

Mobile Banking Rank — ежегодное многоэтапное исследование цифрового клиентского опыта в мобильных банках России для частных лиц. Оно дает возможность оценить свое положение на рынке, получить полноценный контекст для стратегии развития сервиса, увидеть лучшие практики для улучшения UX и достижения бизнес-целей.

В исследовании Mobile Banking Rank 2022 оценивались мобильные приложения 24 популярных банков для физических лиц. Токен: Pb3XmBtzt3CQnT9ZVGGxiJDBJLGL6yZUUgoj2mNРекламодатель: www.sovcombank.ruИНН/ОГРН: 4401116480/1144400000425Сайт: ПАО "Совкомбанк"

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