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Объявлены победители онлайн-хакатона с призовым фондом 800 тысяч рублей

23 ноября Совкомбанк и Sk Fintech Hub подвели итоги командного онлайн-хакатона Sovcombank Team Challenge 2022. Около 1000 ИТ-специалистов из 89 городов России прислали заявки на участие. Общий призовой фонд соревнования составил 800 тыс. рублей.

На пьедестале

Завершился хакатон Sovcombank Team Challenge 2022. В рамках соревнования участники должны были сформировать команды и разработать полноценное работающее приложение для проведения операций на торговых площадках, в частности, на валютном рынке. Финальные результаты своей работы команды представляли экспертам из Совкомбанка во время основного этапа конкурса. 23 ноября организаторы объявили победителей.

Первое место в соревновании досталось команде «Афкашеры», которая реализовала весь требуемый по заданию функционал, предложила оптимальное архитектурное решение и продемонстрировала максимальную вовлеченность в проект. Второе место заняла команда «418», поразившая жюри лучшей архитектурой и качеством разработанного кода. На третьем месте расположилась команда «Типа программисты». Команда использовала современный стек технологий и показала профессиональный подход к построению современных цифровых продуктов промышленного масштаба.

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Около 1000 ИТ-специалистов из 89 городов России прислали заявки на участие в хакатоне

Хакатоны становятся традицией

«Sovcombank Team Challenge 2022 – третий совместный хакатон Совкомбанка и Sk Fintech Hub. Токен: Pb3XmBtzt5yGfX5fzgTQLymLZfqZ8LTosSYoNA4ИНН/ОГРН: 4401116480Сайт: www.sovcombank.ru С каждым новым соревнованием все больше разработчиков со всей России присылают заявки на участие в наших соревнованиях, подтверждая высокий уровень интереса к подобным мероприятиям. В этот раз мы организовали командное соревнование, где приняли участие почти 1000 молодых специалистов, объединившихся в 183 команды. Участники поразили жюри своим профессионализмом, готовностью креативно решать задачи и искать нетривиальные методы реализации цифрового продукта. Для нас оказалось очень непросто выбирать победителей – было много действительно качественных проектов. Благодаря нашим совместным мероприятиям со «Сколково» мы продолжаем находить профессионалов в своей сфере и предлагать им развитие карьеры в Совкомбанке. Каждый нанятый IT-специалист для нас – это возможность продолжать устойчивое развитие банка», – отметил Альберт Борис, заместитель председателя правления Совкомбанка.

«Фонд «Сколково» и банки-партнеры продолжают традицию проведения совместных мероприятий для российских разработчиков. На сегодняшний день мы провели уже более 10 хакатонов и каждый из них привлек сотни высококлассных специалистов. Для «Сколково» организация подобных мероприятий является очень важной задачей, ведь они помогают выявить лучших IT-специалистов страны, способных создавать инновационные продукты для финансовой сферы, содействуя развитию отрасли и позволяя сохранить лидирующие позиции России в финансовой сфере во всем мире. Хочется также отметить, что Sovcombank Team Challenge 2022 – первое командное соревнование в истории всех подобных мероприятий Фонда и партнеров. Мы не останавливаемся на достигнутых результатах и привычных форматах активностей, а продолжаем вместе с партнерами искать новые варианты привлечения и поддержки талантов. Например, только в рамках Sovcombank Team Challenge был представлен 61 проект и каждый из них имеет возможности на реализацию», – отметил Павел Новиков, руководитель Sk Fintech Hub. Токен: Pb3XmBtzt5yGfX5fzgTQLymLZfqZ8LTosSYoNA4ИНН/ОГРН: 4401116480Сайт: www.sovcombank.ru

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