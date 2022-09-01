«Совкомбанк Технологии» назвала лучших специалистов по кибербезопасности
Компания «Совкомбанк Технологии» выступила партнером международной конференции по практической кибербезопасности Offzone-2022. Победители конкурса получили денежные призы, а также брендированные подарки.
Партнерство ради безопасности
Компания «Совкомбанк Технологии» выступила партнером Offzone-2022. В CTF-конкурсе от компании «Совкомбанк Технологии» участники получили доступ к платформе с заданиями, чтобы продемонстрировать практические навыки в области кибербезопасности. Задания включали поиск и эксплуатацию уязвимостей в веб и приложениях, криптографию, исследование программ без исходного кода, поиск информации из открытых источников.
В финальном задании участники должны были справиться с атакой на доменную инфраструктуру вымышленного банка.
Для участия в соревновании зарегистрировались 111 специалистов. По итогам состязания лучшие участники получили брендированный мерч от компании «Совкомбанк Технологии». Трое победителей, решивших задачи быстрее остальных, награждены денежными призами.
Offzone — международная конференция по практической кибербезопасности, которая проходит в Москве с 2018 года. Она объединяет специалистов по кибербезопасности, разработчиков, инженеров, исследователей, преподавателей и студентов из десятков стран мира. В центре внимания конференции — технический контент, посвященный актуальным темам отрасли.