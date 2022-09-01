CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ИТ в банках
|

«Совкомбанк Технологии» назвала лучших специалистов по кибербезопасности

Компания «Совкомбанк Технологии» выступила партнером международной конференции по практической кибербезопасности Offzone-2022. Победители конкурса получили денежные призы, а также брендированные подарки.

Партнерство ради безопасности

Компания «Совкомбанк Технологии» выступила партнером Offzone-2022. В CTF-конкурсе от компании «Совкомбанк Технологии» участники получили доступ к платформе с заданиями, чтобы продемонстрировать практические навыки в области кибербезопасности. Задания включали поиск и эксплуатацию уязвимостей в веб и приложениях, криптографию, исследование программ без исходного кода, поиск информации из открытых источников.

В финальном задании участники должны были справиться с атакой на доменную инфраструктуру вымышленного банка.

Для участия в соревновании зарегистрировались 111 специалистов. По итогам состязания лучшие участники получили брендированный мерч от компании «Совкомбанк Технологии». Трое победителей, решивших задачи быстрее остальных, награждены денежными призами.

1.png

Компания «Совкомбанк Технологии» выступила партнером Offzone-2022

Offzone — международная конференция по практической кибербезопасности, которая проходит в Москве с 2018 года. Она объединяет специалистов по кибербезопасности, разработчиков, инженеров, исследователей, преподавателей и студентов из десятков стран мира. В центре внимания конференции — технический контент, посвященный актуальным темам отрасли.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг провайдеров GPU Cloud 2022

Успейте зарегистрироваться на конференцию CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса», которая состоится 15 сентября

Сбербанк взъелся на Telegram. Мессенджер приказано удалить со всех рабочих ПК

Конференция CNews «Импортозамещение 2022: первые итоги» состоится 6 октября

Аналитики Market.CNews указали на 5 ошибок при внедрении СЭД

Первые лица РЖД, Россельхозбанка, «Уралсиба», «Ренессанс Кредита», ИТ-директоры «Ленты», Мосбиржи, «Т Плюс» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2022

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Выбираем цифровой букварь: лучшие электронные книги для детей

Обзор TECNO POVA 3: 7-дюймовый смартфон с подсветкой

Обзор TECNO Spark 9 Pro: яркий смартфон для любителей селфи

Показать еще

Наука

Парящий в воздухе небесный поезд: все дело в супермощных магнитах

Не только нули и единицы: физики нашли способ сделать квантовые компьютеры мощнее

Новое решение старой загадки: почему внутренняя часть Солнечной системы не вращается так быстро, как требуют законы физики
Показать еще