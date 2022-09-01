«Совкомбанк Технологии» назвала лучших специалистов по кибербезопасности

Компания «Совкомбанк Технологии» выступила партнером международной конференции по практической кибербезопасности Offzone-2022. Победители конкурса получили денежные призы, а также брендированные подарки.



Партнерство ради безопасности

Компания «Совкомбанк Технологии» выступила партнером Offzone-2022. В CTF-конкурсе от компании «Совкомбанк Технологии» участники получили доступ к платформе с заданиями, чтобы продемонстрировать практические навыки в области кибербезопасности. Задания включали поиск и эксплуатацию уязвимостей в веб и приложениях, криптографию, исследование программ без исходного кода, поиск информации из открытых источников.

В финальном задании участники должны были справиться с атакой на доменную инфраструктуру вымышленного банка.

Для участия в соревновании зарегистрировались 111 специалистов. По итогам состязания лучшие участники получили брендированный мерч от компании «Совкомбанк Технологии». Трое победителей, решивших задачи быстрее остальных, награждены денежными призами.

Компания «Совкомбанк Технологии» выступила партнером Offzone-2022

Offzone — международная конференция по практической кибербезопасности, которая проходит в Москве с 2018 года. Она объединяет специалистов по кибербезопасности, разработчиков, инженеров, исследователей, преподавателей и студентов из десятков стран мира. В центре внимания конференции — технический контент, посвященный актуальным темам отрасли.